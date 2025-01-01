문서화섹션
MathBitwiseAnd

지정된 배열에 대한 비트별 AND 연산 결과를 계산합니다.                          

bool  MathBitwiseAnd(
   const int&  array1[],  // 값의 첫 번째 배열
   const int&  array2[],  // 값의 두 번째 배열
   int&        result[]   // 결과의 배열
   )

매개변수

array1[]

[in] 값의 첫 번째 배열. 

array2[]

[in] 값의 두 번째 배열.

result[]

[out] 결과를 출력할 배열.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.