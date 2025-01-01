DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathBitwiseAnd 

MathBitwiseAnd

Calcula o resultado da operação binária AND para as matrizes especificadas.                          

bool  MathBitwiseAnd(
   const int&  array1[],  // primeira matriz de valores
   const int&  array2[],  // segunda matriz de valores
   int&        result[]   // matriz de resultado
   )

Parâmetros

array1[]

[in] Primeira matriz de valores. 

array2[]

[in] Segunda matriz de valores.

result[]

[out] Matriz para registrar resultados.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.