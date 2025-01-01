文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBitwiseAnd 

MathBitwiseAnd

对指定数组计算逐位AND运算的结果。                          

bool  MathBitwiseAnd(
   const int&  array1[],  // 数值的第一数组
   const int&  array2[],  // 数值的第二数组
   int&        result[]   // 结果数组
   )

参数

array1[]

[in] 数值的第一数组。 

array2[]

[in] 数值的第二数组。

result[]

[out] 输出结果的数组。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。