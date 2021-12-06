SF Trend Signal
- Indicators
- Svyatoslav Kucher
- Version: 1.0
- Activations: 5
SF TREND SIGNAL - уникальный индикатор использующий несколько входных данных для определения тенденции, и сигнала для входа в сделку, в ее направлении. Подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Индикатор очень прост в настройке, что является хорошим преимуществом для исследований.
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- SlowPeriod - период для расчета тенденции.
- FastPeriod - период для расчета сигнала.
- SlowSmooth - сглаживание значений для линии тенденции.
- FastSmooth - сглаживание значений для линии сигнала.
- Настройки отображения стрелок (Arrow Settings):
- ShowArrows - разрешение на отображение стрелок.
- ArrowsID - идентификация стрелок, для каждой копии индикатора нужен разный.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.
Always follows the trend correctly