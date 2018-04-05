Adreno M15





Características Principais:





• Configuração Personalizável: Permite ajustar parâmetros como a Média Móvel Exponencial (EMA) e o MACD de forma simples, para que o EA se alinhe à sua estratégia.

• Interface Intuitiva: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência.

• Indicadores Técnicos: Suporte para indicadores como EMA e MACD, fornecendo uma análise técnica sólida.

• • Segurança e Gerenciamento de Risco: Oferece funções de proteção e controle de risco para garantir operações seguras e gerenciadas. Segurança e Gerenciamento de Risco: Oferece funções de proteção e controle de risco para garantir operações seguras e gerenciadas.



