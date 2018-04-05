Adreno M15


Características Principais:

Configuração Personalizável: Permite ajustar parâmetros como a Média Móvel Exponencial (EMA) e o MACD de forma simples, para que o EA se alinhe à sua estratégia.
Interface Intuitiva: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência.
Indicadores Técnicos: Suporte para indicadores como EMA e MACD, fornecendo uma análise técnica sólida.
• • Segurança e Gerenciamento de Risco: Oferece funções de proteção e controle de risco para garantir operações seguras e gerenciadas. Segurança e Gerenciamento de Risco: Oferece funções de proteção e controle de risco para garantir operações seguras e gerenciadas.

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Fabriel Henrique Dosta Silva
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Análise dos Parâmetros e Características do Produto Parâmetros do Expert Advisor (EA): • Número mágico: 1688957042 • Lotes de entrada: 0,05 • Stop Loss (pips): 0 • Lucro (pips): 115 Indicadores Utilizados: • Canal Donchian: Período de 5 • Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Proteções de Entrada: • Spread máximo (pontos): 0 • Máximo de posições abertas: 0 • Máximo de lotes abertos: 0 Proteções de Conta: • Perda máxima diária (moeda): 0 • Patrimônio mínimo líquido (moeda):
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Trivia Euraud M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Descrição do produto O Trivia M30 EURAUD é um robô de negociação desenvolvido para operar no par de moedas EUR/AUD, utilizando o gráfico de 30 minutos (M30). Este Expert Advisor (EA) foi projetado com o objetivo de explorar oportunidades de mercado por meio de estratégias robustas e personalizáveis, focando tanto na otimização quanto na proteção do capital. Equipado com diversos indicadores técnicos e filtros de notícias, o Trivia M30 EURAUD oferece uma solução ajustável para traders que buscam
Empire JPY MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
Cadire M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
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CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação. Principais Características: 1. Estratégia de Negociação: • O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par
Eurcad MED M5
Fabriel Henrique Dosta Silva
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O que é o EURCAD MED? O EURCAD MED é um robô de negociação automatizado, desenvolvido para operar exclusivamente no par de moedas EURCAD. Ele utiliza estratégias de análise técnica para aprimorar suas operações de negociação de forma eficiente. Por que considerar o EURCAD MED? 1. Execução Precisa: • O EURCAD MED foi projetado para realizar pedidos com alta precisão, identificando oportunidades de mercado de forma eficiente. • Ele idade de forma precisa para capturar os melhores momentos de en
Carboni M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Por que escolher o Robô Carboni? O   Robô Carboni   é uma ferramenta poderosa para operações no mercado de câmbio (Forex). Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar a aplicação deste robô:     Estratégia Inteligente   : O Robô Carboni foi desenvolvido com base em uma estratégia sólida e testada. Ele utiliza indicadores técnicos e regras específicas para tomar decisões de compra e venda. Configurações Personalizadas   : Você pode ajustar as configurações do Robô Carboni de acordo
Saitama Prop Trading
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Caro cliente, temos o prazer de apresentar nosso robô de negociação desenvolvido para o par de moedas AUD/USD na plataforma MQL5. Este robô foi cuidadosamente projetado e testado para oferecer uma solução eficiente e confiável para suas operações de negociação. Principais motivos para escolher esta ferramenta: 1. Testículos Abertos: • Nosso robô foi submetido a diversos cenários de mercado entre os anos de 2020 e 2024. Ele passou por uma série de testes específicos para demonstrar sua capacid
Azeno audjpy MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
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Estamos felizes em apresentar nosso novo robô de negociação, desenvolvido para a plataforma MQL5. Este robô combina estratégias planejadas e filtros técnicos para aprimorar suas operações de maneira eficiente e automatizada. Principais Características: 1. Estratégias Personalizáveis: • O robô oferece quatro estratégias distintas, cada uma com configurações específicas para se adequar às suas necessidades. • As estratégias foram elaboradas para auxiliar na maximização da eficiência de suas ope
News Trading Stopper
Fabriel Henrique Dosta Silva
Utilities
Proteção contra volatilidade durante eventos de notícias Movimentos bruscos de mercado são comuns durante a divulgação de notícias econômicas. Esses eventos impactam significativamente as operações de negociação, volatilidade inesperada e podem resultar em perdas. O Impacto das Notícias no Mercado 1. Volatilidade inesperada: notícias econômicas podem causar flutuações graves de preços, potencialmente levando a perdas. 2. Imprevisibilidade: A incerteza em torno do impacto das notícias pode in
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