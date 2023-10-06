Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.



Os ativos recomendados para negociação são WIN e WDO, e os timeframes recomendados são M1 e M4. Para realizar backtests no testador de estratégia, é necessário alterar o parâmetro BR1 para BR.

Os usuários podem personalizar o robô ajustando os parâmetros de entrada e saída para diferentes condições de mercado. Para aumentar a transparência, é possível fornecer estatísticas de rentabilidade e risco, bem como exemplos de backtesting ou resultados de negociação ao vivo para avaliar a eficácia do robô.

ATENÇÃO: Alterar o parâmetro BR1 para BR.