Grid EA Pro RSI MT4

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Grid EA Pro RSI  là một cố vấn lưới chuyên nghiệp hoạt động theo các chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Và có chức năng Giảm Drawdown trên tài khoản bằng cách chồng các lệnh không có lãi. Biểu đồ hiển thị thông tin về lợi nhuận.

- Sử dụng cài đặt mặc định cho khung thời gian GBPUSD, GBPJPY H1/M5

- Khuyến nghị nhà môi giới ECN có SPREAD THẤP: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM

- Thật tốt khi kết hợp với Tín hiệu Mua Bán để theo dõi Xu hướng và Chỉ Bán/Chỉ Mua cho công việc EA Bán tự động.

TÙY CHỌN:

  • MAX_ORDERS - đơn hàng tối đa;
  • RSI_PERIOD - khoảng thời gian tính chỉ số sức mạnh tương đối;
  • UP_LEVEL - giới hạn trên;
  • DN_LEVEL - giới hạn dưới;
  • RSI_TIMEFRAME - khung thời gian tính toán;
  • START_LOT - lô ban đầu;
  • LOT_MULTIPLIER - hệ số lô trong lưới đơn hàng;
  • MAX_LOT - lô tối đa;
  • STEP_ORDERS - bước lưới đơn hàng;
  • STEP_MULTIPLIER - hệ số nhân bước thứ tự, nếu = -1 thì không được sử dụng;
  • MAX_STEP - bước lưới đơn hàng tối đa;
  • OVERLAP_ORDERS - từ thứ tự nào để kích hoạt chức năng chồng chéo thứ tự;
  • OVERLAP_PIPS - lợi nhuận tối thiểu tính bằng pip khi đóng các đơn hàng không có lãi;
  • STOPLOSS, TakePROFIT - dừng lỗ và chốt lãi tính bằng pip, nếu = -1 không được sử dụng;
  • BREAKEVEN_STOP, BREAKEVEN_STEP - mức và bước hòa vốn, nếu = -1 không được sử dụng;
  • TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - mức dừng và bước dừng cuối, nếu = -1 không được sử dụng;
  • MAGIC_NUMBER, ORDERS_COMMENT - số thứ tự và nhận xét ma thuật;
  • START_TIME, END_TIME - thời gian được phép mở lệnh. if = "00:00" thì không được sử dụng;


Reviews 2
Tomi Luv
908
Tomi Luv 2024.05.14 17:15 
 

So i've been using this EA for a bit and its definly a winner. I also use it on Xauusd with RSI function but also at NY open I'll look at over all trend and just put in a manual order to buy/sell and it does its job. Either the trailing stop takes me out or it sometimes goes into recovery but still wins. I should have purchased the king but this Grid is still a winner. Owner always answers questions.

Puneet Sharma
41
Puneet Sharma 2022.06.15 09:39 
 

woowww sir amaizng AI Bot i have change my life i just double my account in XAUUSD without risk and too much love this GRID EA bot ...... but dont use any another pair only use XAUUSD if anyone want best result without risk growing your equity day by day.. i am generating 3-5% daily in 10000$ account .. again Hads Off and Clappig sir

if ANyone want to check Performance i am sharing INvestors Password of Trial Ac

MT4- $10000

Ac- 69175385

Pass- Forex12345

Server- Exness-Trial8

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Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Experts
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Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Nguyen Nghiem Duy
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Grid EA Pro RSI  is an professional Grid advisor works according to RSI ( Relative Strength Index ) indicators. And has the function of Reducing the Drawdown on the account by overlapping unprofitable orders. The chart displays information about the profit. - Use default setting for GBPUSD, GBPJPY timeframe H1/M5  - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only f
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Gold Miner MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Miner MT4 strategy is based on the search for areas of concentration of prices of large buyers and sellers. In such zones, short-term trends are usually generated. This is a grid EA, but thanks to the function of overlapping unprofitable orders, it is able to withstand large drawdowns and recover the account. Works well on volatile pairs and gold (XAUUSD,   GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD ...       ). It has many useful functions, such as closing orders on Friday or w
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Utilities
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Trend is Friends
Nguyen Nghiem Duy
5 (1)
Indicators
Trend is Friends is an line Indicator used as an assistant tool for your trading strategy. The indicator analyzes the standard deviation of bar close for a given period and generates a buy or sell trend if the deviation increases. It good to combo with Martingale EA to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Automatic. You can use this  Indicator with any EAs in my Products.
FREE
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Nguyen Nghiem Duy
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FREE
The King EA
Nguyen Nghiem Duy
4.2 (5)
Experts
If you are looking for a Best Grid EA. DON'T MISS IT! The King EA combine 2 Strategy, which strategy in all top Grid EA Include in The King EA. With only 1 EA, you can change setting to use many Strategy you want to get good result. SETTING #30 for EUR USD H4, GBPUSD/ GBPJPY M30/H1, Gold M1/M15 - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Au
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
Killer Market MT4 is an advisor with a system for "Resolving" a basket of unprofitable orders, a news filter, a filter for open positions on other trading instruments and the function of sending trading signals to your Telegram channel. The Expert Advisor can be used to restore unprofitable positions on the account as a utility to bring trades to breakeven that you opened with your hands or other Expert Advisors. Works inside a linear regression channel, input on several conditions. The signa
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
Night Vision Scalper EA is a scalping system for working in a calm market at night. Does not use martingale or grid. Suitable for all brokers, including American brokers with FIFO rules. All orders are accompanied by a virtual stop loss and take profit in pips, the values can be either fixed or dynamic. It also has a virtual trailing stop and breakeven. The chart displays information on the speed of order execution and slippage. - Min deposit: 100$, Standard setting for  EURUSD M5 - Recommend
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Experts
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
EA GAP Strategy MT4  - Expert Advisor for trading on gaps. This strategy is very popular in the  FOREX  market - when a gap arises on the chart, then most often the price then closes it. Advisor rarely trades, mainly at the opening of a new week on Monday, so testing should be carried out over a large period of time. The most volatile pairs are suitable for work: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. - Min deposit: 100$ - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness
Forex Miner EA
Nguyen Nghiem Duy
5 (2)
Experts
Các chiến lược theo dõi xu hướng chính xác - Forex Miner EA dựa trên xu hướng mạnh hiện tại. - Được xây dựng với sự kết hợp của nhiều chỉ báo xu hướng để đạt được kết quả tốt nhất hàng ngày. - Theo thống kê, 95% nhà giao dịch trên thị trường này, thật không may, đã mất đi số tiền khó nhọc kiếm được và yếu tố chính là quản lý tiền kém, chỉ thu được lợi nhuận nhỏ và thua lỗ lớn. Robot của chúng tôi được thiết kế để theo dõi xu hướng mạnh hiện tại, do đó rủi ro được giảm thiểu và lợi nhuận thu
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2 (1)
Experts
Money Printer EA is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold and Forex. - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Automatic. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM  SETTINGS Max order - Maximum of orders. Open new series -  on / off beginning of a new series of orders. Start lots -  start lot. Trade Buy -  allow the adviser to buy. Trade Sell -  allow the advis
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Nguyen Nghiem Duy
5 (1)
Experts
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Experts
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Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Moving Average Grid EA is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market order
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Experts
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Nguyen Nghiem Duy
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Tomi Luv
908
Tomi Luv 2024.05.14 17:15 
 

So i've been using this EA for a bit and its definly a winner. I also use it on Xauusd with RSI function but also at NY open I'll look at over all trend and just put in a manual order to buy/sell and it does its job. Either the trailing stop takes me out or it sometimes goes into recovery but still wins. I should have purchased the king but this Grid is still a winner. Owner always answers questions.

Puneet Sharma
41
Puneet Sharma 2022.06.15 09:39 
 

woowww sir amaizng AI Bot i have change my life i just double my account in XAUUSD without risk and too much love this GRID EA bot ...... but dont use any another pair only use XAUUSD if anyone want best result without risk growing your equity day by day.. i am generating 3-5% daily in 10000$ account .. again Hads Off and Clappig sir

if ANyone want to check Performance i am sharing INvestors Password of Trial Ac

MT4- $10000

Ac- 69175385

Pass- Forex12345

Server- Exness-Trial8

Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2022.06.26 11:01
Pls risk management.
Better is big fund for Gold trade.
And can you share presets file for everyone. First. Withdraw fund when you double account, then trade by profit. It will zero risk.
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