Grid EA Pro RSI MT4
- Experts
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Nguyen Nghiem Duy👉 MQL5 EA / SOURCE CODE / FUND TRADE / COPY TRADE
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- Version: 5.0
- Updated: 6 March 2022
- Activations: 10
Grid EA Pro RSI là một cố vấn lưới chuyên nghiệp hoạt động theo các chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Và có chức năng Giảm Drawdown trên tài khoản bằng cách chồng các lệnh không có lãi. Biểu đồ hiển thị thông tin về lợi nhuận.
- Sử dụng cài đặt mặc định cho khung thời gian GBPUSD, GBPJPY H1/M5
- Khuyến nghị nhà môi giới ECN có SPREAD THẤP: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM
- Thật tốt khi kết hợp với Tín hiệu Mua Bán để theo dõi Xu hướng và Chỉ Bán/Chỉ Mua cho công việc EA Bán tự động.
TÙY CHỌN:
- MAX_ORDERS - đơn hàng tối đa;
- RSI_PERIOD - khoảng thời gian tính chỉ số sức mạnh tương đối;
- UP_LEVEL - giới hạn trên;
- DN_LEVEL - giới hạn dưới;
- RSI_TIMEFRAME - khung thời gian tính toán;
- START_LOT - lô ban đầu;
- LOT_MULTIPLIER - hệ số lô trong lưới đơn hàng;
- MAX_LOT - lô tối đa;
- STEP_ORDERS - bước lưới đơn hàng;
- STEP_MULTIPLIER - hệ số nhân bước thứ tự, nếu = -1 thì không được sử dụng;
- MAX_STEP - bước lưới đơn hàng tối đa;
- OVERLAP_ORDERS - từ thứ tự nào để kích hoạt chức năng chồng chéo thứ tự;
- OVERLAP_PIPS - lợi nhuận tối thiểu tính bằng pip khi đóng các đơn hàng không có lãi;
- STOPLOSS, TakePROFIT - dừng lỗ và chốt lãi tính bằng pip, nếu = -1 không được sử dụng;
- BREAKEVEN_STOP, BREAKEVEN_STEP - mức và bước hòa vốn, nếu = -1 không được sử dụng;
- TRAILING_STOP, TRAILING_STEP - mức dừng và bước dừng cuối, nếu = -1 không được sử dụng;
- MAGIC_NUMBER, ORDERS_COMMENT - số thứ tự và nhận xét ma thuật;
- START_TIME, END_TIME - thời gian được phép mở lệnh. if = "00:00" thì không được sử dụng;
So i've been using this EA for a bit and its definly a winner. I also use it on Xauusd with RSI function but also at NY open I'll look at over all trend and just put in a manual order to buy/sell and it does its job. Either the trailing stop takes me out or it sometimes goes into recovery but still wins. I should have purchased the king but this Grid is still a winner. Owner always answers questions.