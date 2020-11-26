Forex Miner EA

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Các chiến lược theo dõi xu hướng chính xác


- Forex Miner EA dựa trên xu hướng mạnh hiện tại.
- Được xây dựng với sự kết hợp của nhiều chỉ báo xu hướng để đạt được kết quả tốt nhất hàng ngày.
- Theo thống kê, 95% nhà giao dịch trên thị trường này, thật không may, đã mất đi số tiền khó nhọc kiếm được và yếu tố chính là quản lý tiền kém, chỉ thu được lợi nhuận nhỏ và thua lỗ lớn. Robot của chúng tôi được thiết kế để theo dõi xu hướng mạnh hiện tại, do đó rủi ro được giảm thiểu và lợi nhuận thu được là những pip xanh lớn.


Thuật toán cực kỳ tiên tiến 


- Là một nhà giao dịch thủ công, bạn có thể đã trải qua sự lo lắng và rắc rối trong các phiên giao dịch và thời điểm tin tức. Việc dán mắt vào máy tính mọi lúc rất mệt mỏi và gần như không thể, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
- Robot Forex Miner EA hoàn toàn tự động, bạn chỉ cần cài đặt một lần trên tài khoản MT4 của mình và nó sẽ thực hiện mọi thao tác từ mở đến đóng lệnh tự động, vì vậy bạn có thể tận hưởng thời gian bên gia đình và kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng.
- Robot Forex Miner EA được lập trình để giao dịch tất cả các cặp tiền tệ và hàng hóa một cách tốt nhất, nhưng chúng tôi đã tối ưu hóa kết quả tốt nhất khi giao dịch EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng các cặp này, mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ cặp tiền tệ nào khác vì nó vẫn sẽ có lợi nhuận.
- Nếu bạn có kế hoạch tối ưu hóa bất kỳ cặp tiền tệ nào với EA của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào và có cuộc trò chuyện tiến bộ tốt nhất với các chuyên gia của chúng tôi.


- Recomend : 1M account for default  (Khung thời gian EURUSD M1 M5 , Giao dịch khối lượng 0,01 lô)   

- Đề xuất các nhà môi giới ECN có mức chênh lệch giá thấp: IC Market, Exness, NordFX, FXPRIMUS, Alpari, FXTM 


TÙY CHỌN:

  • Lô = 0,01; Lô bắt đầu
  • Lot_Exponent = 1.3; Lot Steps
  • Chốt lời = 100; Điểm chốt lời
  • Stop_Loss = 0; Điểm cắt lỗ
  • Pips_Step = 50; Số bước Pips
  • Max_Trades = 20; Số lệnh tối đa đang mở
  • Lợi nhuận khóa = 50; Lợi nhuận khóa (Điểm)
  • Trailing_Stop = 50; Điểm dừng theo sau (Trailing Stop)
  • Mã số ma thuật = 12345;
  • Orders_Comment = "Forex Miner EA V5";
  • Hedge = false; Chức năng Hedge BẬT/TẮT
  • Overlap_Orders = 3; Giảm các hàm DD
  • Overlap_Pips = 10; Điểm lợi nhuận thu hồi
  • New_Bar = false; Mở giao dịch mới khi sử dụng chức năng Giảm DD.
  • EQUITY_TAKEPROFIT = -1; Đặt EQUITY_TAKEPROFIT  bằng Balance
  • EQUITY_STOPLOSS = -1; Đặt EQUITY_STOPLOSS  theo số dư
  • RE_START = true; Khởi động lại sau khi đóng EQUITY_TAKEPROFIT/STOPLOSS

Reviews 7
Andrew
2890
Andrew 2026.01.06 23:09 
 

This is a preliminary review. I just purchased the EA a few weeks ago. I have purchased dozens of EA's on MQL5 dating back to 2008. This is a grid martingale EA that has a couple of very distinct features. #1. entries are good on almost any instrument. #2. Works on almost any time bar. #3 EA has a unique exit algorithm that greatly reduces risk for a grid/martingale EA. You might need to layer in additional risk control but it's pretty good the way it is. The developer is very responsive to questions.

Happy Scalper
1040
Happy Scalper 2022.03.24 04:55 
 

Just purchased the Forex Miner. Loaded it live just 1 week ago, up over 20% on a $500.00 account. All I can say is this is the best EA I have ever purchased from the MQL5 Platform. DD is acceptable if you know how to manage your money. soooooooo accurate with the entry points. Thank you for changing my life for the better. Worth 10 times what you are asking for this EA. No risk no reward! Happy Trading everyone!

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Pro Advanced Multi Scalping EA m
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PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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5 (4)
Experts
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Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
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Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Experts
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Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4 - is an aggressive, fully automated grid advisor, with an information trading panel and simple setup. The strategy consists of simultaneous two-way work, multiplying the volume of one direction. Built-in automatic lot calculation, various variations of increasing the volume of positions, and other functions are implemented. Instructions ->  HERE  /  Problem solving ->  HERE  / MT5 version ->  HERE How the advisor trades: AW Double Grids conducts two-way trading with
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Grid EA Pro RSI MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Grid EA Pro RSI  is an professional Grid advisor works according to RSI ( Relative Strength Index ) indicators. And has the function of Reducing the Drawdown on the account by overlapping unprofitable orders. The chart displays information about the profit. - Use default setting for GBPUSD, GBPJPY timeframe H1/M5  - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only f
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Gold Miner MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Miner MT4 strategy is based on the search for areas of concentration of prices of large buyers and sellers. In such zones, short-term trends are usually generated. This is a grid EA, but thanks to the function of overlapping unprofitable orders, it is able to withstand large drawdowns and recover the account. Works well on volatile pairs and gold (XAUUSD,   GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD ...       ). It has many useful functions, such as closing orders on Friday or w
StopLoss and TakeProfit Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilities
StopLoss and TakeProfit Utility MT4 for automatic setting of stop loss and take profit levels. Created by a professional trader for traders.   The utility   works with any market orders opened by a trader manually or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual stop loss and take profit from 1 pip Real   stop loss and take profit W ork with each order separately (   stop loss and take prof
StopLoss and TakeProfit Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilities
StopLoss and TakeProfit Utility MT5 for automatic setting of stop loss and take profit levels. Created by a professional trader for traders.   The utility   works with any market orders opened by a trader manually or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual stop loss and take profit from 1 pip Real   stop loss and take profit W ork with each order separately (   stop loss and take prof
Gold Miner MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Miner MT5 strategy is based on the search for areas of concentration of prices of large buyers and sellers. In such zones, short-term trends are usually generated. This is a grid EA, but thanks to the function of overlapping unprofitable orders, it is able to withstand large drawdowns and recover the account. Works well on volatile pairs and gold (XAUUSD,   GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD ...       ). It has many useful functions, such as closing orders on Friday or w
Trend is Friends
Nguyen Nghiem Duy
5 (1)
Indicators
Trend is Friends is an line Indicator used as an assistant tool for your trading strategy. The indicator analyzes the standard deviation of bar close for a given period and generates a buy or sell trend if the deviation increases. It good to combo with Martingale EA to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Automatic. You can use this  Indicator with any EAs in my Products.
FREE
Photocopy MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilities
Photocopy MT4 is an Copier of transactions through Telegram channel. Will help you instantly publish your trade in Telegram channel or copy trades from Telegram channel. The utility can work in two directions by receiving signals in MT4 and transmitting signals to Telegram   . No more missed deals No more panic Capital Management Ease of use You can use it for: Copying your own deals through Telegram channel (via the Internet); Copying trades from MT5 to MT4 and vice versa. Propagation of signa
FREE
The King EA
Nguyen Nghiem Duy
4.2 (5)
Experts
If you are looking for a Best Grid EA. DON'T MISS IT! The King EA combine 2 Strategy, which strategy in all top Grid EA Include in The King EA. With only 1 EA, you can change setting to use many Strategy you want to get good result. SETTING #30 for EUR USD H4, GBPUSD/ GBPJPY M30/H1, Gold M1/M15 - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Au
Killer Market MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Killer Market MT4 is an advisor with a system for "Resolving" a basket of unprofitable orders, a news filter, a filter for open positions on other trading instruments and the function of sending trading signals to your Telegram channel. The Expert Advisor can be used to restore unprofitable positions on the account as a utility to bring trades to breakeven that you opened with your hands or other Expert Advisors. Works inside a linear regression channel, input on several conditions. The signa
Night Vision Scalper EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Night Vision Scalper EA is a scalping system for working in a calm market at night. Does not use martingale or grid. Suitable for all brokers, including American brokers with FIFO rules. All orders are accompanied by a virtual stop loss and take profit in pips, the values can be either fixed or dynamic. It also has a virtual trailing stop and breakeven. The chart displays information on the speed of order execution and slippage. - Min deposit: 100$, Standard setting for  EURUSD M5 - Recommend
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Experts
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EA GAP Strategy
Nguyen Nghiem Duy
Experts
EA GAP Strategy MT4  - Expert Advisor for trading on gaps. This strategy is very popular in the  FOREX  market - when a gap arises on the chart, then most often the price then closes it. Advisor rarely trades, mainly at the opening of a new week on Monday, so testing should be carried out over a large period of time. The most volatile pairs are suitable for work: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. - Min deposit: 100$ - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness
Money Printer EA
Nguyen Nghiem Duy
2 (1)
Experts
Money Printer EA is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold and Forex. - It good to combo with Buy Sell Signals  to follow Trend and Sellect Buy Only/Sell Only for EA work Semi-Automatic. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM  SETTINGS Max order - Maximum of orders. Open new series -  on / off beginning of a new series of orders. Start lots -  start lot. Trade Buy -  allow the adviser to buy. Trade Sell -  allow the advis
Sniper Extended EA
Nguyen Nghiem Duy
5 (1)
Experts
Sniper Extended EA  uses short-term trading - night scalping, not using martingale. Indicators used: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Each indicator can be used optionally on/off. The strategy of the adviser is based on an assessment of the strength of the trend and the finding of correction / reversal points; it compares the absolute values of the rise and fall of the market over a certain time period. Filters are used for news, delay, spread expansion, increased volatility, slipp
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Adaptive Trading EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Adaptive Trading EA is an multicurrency Expert Advisor uses based on a position averaging. Stop loss can be calculated in currency or by drawdown in % of the balance. I recommend that you withdraw your profit regularly! The product is designed for 4 and 5-digit quotes. VPS server is recommended. Timeframes: M30-H4. Recommended minimum deposit – 1 000 units of the base currency. Setup The EA is launched on several low spread symbols simultaneously (for example, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, US
Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Moving Average Grid EA is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market order
Price Fluctuations EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Price Fluctuations EA is an advisor w ithout indicator advisor to accelerate the deposit   , it works on price fluctuations,   and   has the function of reducing the drawdown on the account by overlapping unprofitable orders.   The chart displays information about the profit. OPTIONS: DISTANCE - distance that the price must travel in N seconds; TIMER_SEC - timer in seconds after which the distance will be updated; START_LOT - initial lot; LOT_MULTIPLIER - lot multiplier in the order grid; MAX_
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Experts
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Experts
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Utilities
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Utilities
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Utilities
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Experts
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Nguyen Nghiem Duy
5 (2)
Experts
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Reversal Arrow MT4 EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
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Andrew
2890
Andrew 2026.01.06 23:09 
 

This is a preliminary review. I just purchased the EA a few weeks ago. I have purchased dozens of EA's on MQL5 dating back to 2008. This is a grid martingale EA that has a couple of very distinct features. #1. entries are good on almost any instrument. #2. Works on almost any time bar. #3 EA has a unique exit algorithm that greatly reduces risk for a grid/martingale EA. You might need to layer in additional risk control but it's pretty good the way it is. The developer is very responsive to questions.

Happy Scalper
1040
Happy Scalper 2022.03.24 04:55 
 

Just purchased the Forex Miner. Loaded it live just 1 week ago, up over 20% on a $500.00 account. All I can say is this is the best EA I have ever purchased from the MQL5 Platform. DD is acceptable if you know how to manage your money. soooooooo accurate with the entry points. Thank you for changing my life for the better. Worth 10 times what you are asking for this EA. No risk no reward! Happy Trading everyone!

Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2022.03.24 13:56
Thankyou for good reviews.
Pls money management and happy trading.
If can, pls share yours setting for everyone.
Stephanie Nicole Chavez
1332
Stephanie Nicole Chavez 2021.07.25 20:56 
 

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Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2022.01.08 21:49
Thankyou, Pls share set file
Have a good trading ~
HICHAM ELALAMA
266
HICHAM ELALAMA 2021.04.15 02:46 
 

User didn't leave any comment to the rating

Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2021.04.16 01:18
It working well for every one. Them leave a good reviews.
Maybe you wrong setting. So, pls send VPS teamviews to i can help you check.
Manualtrader
491
Manualtrader 2021.02.06 05:03 
 

User didn't leave any comment to the rating

Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2022.01.08 21:49
Thankyou, Pls share set file
Have a good trading ~
goldkkim
415
goldkkim 2020.12.11 00:33 
 

User didn't leave any comment to the rating

Nguyen Nghiem Duy
36302
Reply from developer Nguyen Nghiem Duy 2022.01.08 21:49
Thankyou, Pls share set file
Have a good trading ~
Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2020.12.04 19:47 
 

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