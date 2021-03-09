Monkey Smile
- Experts
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Dmitriy PrigodichWhat to say I have been trading on the sly for 10 years. I invent Expert Advisors and indicators)))
- Version: 9.0
- Updated: 2 September 2021
Простой советник основанный на сигналах индикатора Relative Strength Index (RSI) в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Моя версия всем известного "Dynamic". Я рекомендую использовать этот советник в полуавтомате.
Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно .
Параметры:
"_Slippage" - Проскальзывание;
"_ Magic" - Идентификатор ордера;
"_ Lot " - Объем;
"_ StopLoss" - Стоп;
"_ CloseBalanse" - Закрытие по балансу;
"_ CloseBalanseLose " - Убыток в валюте счета;
"_ ClosePercentBalanse" - Закрытие по просадке в процентах;
"_ ClosePercentBalanseLose" - Процент просадки;
"_ TakeProfit " - Профит первой сделки;
"_ CloseBalanseTP" - Профит по балансу;
"_ CloseBalanseProfit" - Значение профита в валюте;
"_ ClosePercentBalanseTP" - Закрытие по профиту в процентах;
"_ ClosePercentBalanseProfit " - Процент профита;
"_ Dynamic" - Динамический лот;
"_ Risk " - Значение риска от 0,01 до 25;
"_ Grid " - Сетка;
"_ Distence " - Дистанция между ордерами;
"_ Mult " - Множитель;
"_ Profit" - Профит сетки;
"_ Start " - Начало торговли по умолчанию "00:00";
"_ End" - Конец торговли по умолчанию "23:59";
"_ Pause_orders " - Пауза между ордерами;
"_ Pause" - Значение паузы в минутах;
"_ Timer_orders " - Таймер ордеров;
"_ TotalOrderClose" - Количество ордеров после которого происходит выключение эксперта;
Плюс настройки самого индикатора.
Рекомендованный минимальный депозит для работы советника 500$ или 5$(500 cent) на центовом счету.
PS: Я никому не высылаю компилированные файлы советников, так что разумно относитесь к активациям.
Thank you for this amazing masterpiece.