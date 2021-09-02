LoneWolf Mt5

4.5

Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS. 

Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно .

Параметры:                                                                  

"_Slippage"   - Проскальзывание;          

"_ Magic"  -  Идентификатор ордера;                           

"_ Lot "  -  Объем;             

"_ StopLoss"  -  Стоп;     

"_ DynLos"   - Закрытие по балансу;            

"_ DynLos_Zn " -   Убыток в валюте счета;                   

"_ TakeProfit "  - Профит первой сделки;    

"_ DynProf"   - Профит по балансу;

"_ DynProf_Zn"  - Значение профита в валюте;

"_ Dynamic" - Динамический лот;                                      

"_ Step"   - Дистанция между ордерами;         

"_ Multiplier "  -  Множитель;  

"_ CofProfit"  -  Коэффициент профита сетки ; 

"_ Count_Orders_Max_Grid"  -  Количество позиций в сетке ;            

"_ Start " -  Начало торговли по умолчанию "00:00";

"_ End" - Конец торговли по умолчанию "23:59";

Плюс настройки самих индикаторов.

Рекомендованный минимальный депозит для работы советника 1000$ или 10$(1000 cent) на центовом счету.

Для Консервативной торговли 0.01 на 10000$

PS: Я никому не высылаю компилированные файлы советников, так что разумно относитесь к активациям.


Reviews 9
Mattia Musiello
57
Mattia Musiello 2022.01.29 20:37 
 

Good Expert, thanks for your work.

saas40
95
saas40 2021.10.25 22:06 
 

хороший советник

Valera
18
Valera 2024.08.28 15:50 
 

Привет, отличный советник! Мог бы подсказать по его настройке на какую-либо пару?

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Yassou Kalimera
853
Yassou Kalimera 2025.07.11 15:59 
 

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javaai
559
javaai 2025.05.07 14:16 
 

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Valera
18
Valera 2024.08.28 15:50 
 

Привет, отличный советник! Мог бы подсказать по его настройке на какую-либо пару?

Dmitriy Prigodich
35089
Reply from developer Dmitriy Prigodich 2024.08.28 22:06
Я им торговал в основном на eur:usd и смежных парах. Настройки по оптимизации за 6-8 месяцев. ММ делал от ожидаемой прибыли на 4-5 сливов. Прибыль будет считаться от капитала. То есть если у вас рабочий депозит 100 то капитал 1500(4 слива), возврат к рабочему капиталу постоянная цель. Постоянно выводите все что выше капитала(эта Ваша деньга) . В периоды восстановления капитал сохраняйте(забирать нельзя). С рабочих депо тоже постоянно выводите. Помните про периоды. Скажем есть вероятность сделать 100% от депо по 1 паре за 4 месяца, по паре сливы из оптимизации 1-2 раза в год. Смотрите пары с коллизиями сливов по данному период 4-5 пар(внимание на посадки это доп риски). Вот скажем у нас 4 пары это 100% от дэпо за месяц, но и 5-10 сливов за год(если не соблюдать интервалы, паузы в торгах после слива, или взять пары без коллизий то будет сливов больше и они съедят прибыль) каждое восстановление будет проходить быстрее набора.
Marcel Bühler
1530
Marcel Bühler 2023.06.11 20:24 
 

Trades seldom, needs a good bolster.

Canberk Dogan Denizli
964
Canberk Dogan Denizli 2023.01.27 22:13 
 

XTIUSD H1 result is fine.. congratulations. but I don't like martingele.

Mattia Musiello
57
Mattia Musiello 2022.01.29 20:37 
 

Good Expert, thanks for your work.

saas40
95
saas40 2021.10.25 22:06 
 

хороший советник

Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2021.09.14 13:50 
 

hi. Trend indicator for big timeframes like 4h or 1 day would be very good.

Dmitriy Prigodich
35089
Reply from developer Dmitriy Prigodich 2021.09.15 13:54
Hello. I'll post it a little later
ThorstenKock
2584
ThorstenKock 2021.09.04 22:32 
 

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Dmitriy Prigodich
35089
Reply from developer Dmitriy Prigodich 2021.09.06 06:31
Hello, the template of these experts contains stops, with proper use and competent MM, it will not work to merge the account. If you have any suggestions or suggestions to the expert, I am happy to implement them.
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