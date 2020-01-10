StrongStorm
- Experts
- Dmitriy Prigodich
- Version: 1.0
Советник Strong Storm, это робот торгующий мартином от уровней перекупленности/перепроданности. Определяет зоны по Стохастике, при грамотном ММ отличный основной робот.
Реализовать с помощью этого советника можно любую торговую идею на двух Стохастиках.
Параметры
-
TakeProfit – тейк-профит в пунктах;
-
Magic – Мэджик ордера;
-
Lot – размер лота;
-
Slippege – проскальзывание;
-
Distence – дистанция между ордерами;
-
Mult – множитель лота;
-
ZoneBuy – зона покупки ;
-
ZoneSell – зона продажи;
-
Com – комментарий ;
-
period – период расчета индикатора 1;
-
K_period – коэффициент К первого индикатора;
-
D_period – коэффициент D первого индикатора;
-
slowing – проскальзывание первого индикатора;
-
Metod – метод усреднения первого индикатора ;
-
Com_2 – комментарий;
-
period_2 – период расчета индикатора 2 ;
-
K_period_2 – коэффициент К второго индикатора;
-
D_period_2 – коэффициент D второго индикатора;
-
slowing_2 – проскальзывание второго индикатора;
-
Metod_2 – метод усреднения второго индикатора;
-
Razgon – комментарий;
-
Razgonmode – если "true" то включен динамический лот ;
-
Risk – коэффициент динамического лота ;
Рекомендуемый брокер - любой.
Рекомендуемый минимальный депозит - $1000 для классического счёта и лота 0.01. Кредитное плечо - от 1:500 и выше.
Для корректной работы советника используйте VPS.
Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах.
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Удачной торговли!
PS: На этом советнике очень хорошо реализуется знаменитая стратегия два стохастика.
