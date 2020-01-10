StrongStorm

3

Советник Strong Storm, это робот торгующий мартином от уровней перекупленности/перепроданности. Определяет зоны по Стохастике, при грамотном ММ отличный основной робот.

Реализовать с помощью этого советника можно любую торговую идею на двух Стохастиках. 


Параметры

  • TakeProfit – тейк-профит в пунктах;

  • Magic – Мэджик ордера;

  • Lot – размер лота;

  • Slippege – проскальзывание;

  • Distence – дистанция между ордерами;

  • Mult – множитель лота;

  • ZoneBuy – зона покупки ;

  • ZoneSell – зона продажи;

  • Com – комментарий ;

  • period – период расчета индикатора 1;

  • K_period – коэффициент К первого индикатора;

  • D_period  – коэффициент D первого индикатора;

  • slowing – проскальзывание первого индикатора;

  • Metod – метод усреднения первого индикатора ;

  • Com_2 – комментарий;

  • period_2  период расчета индикатора 2 ;

  • K_period_2 – коэффициент К второго индикатора;

  • D_period_2 – коэффициент D второго индикатора;

  • slowing_2 – проскальзывание второго индикатора;

  • Metod_2 – метод усреднения второго индикатора;

  • Razgon – комментарий;

  • Razgonmode – если "true" то включен динамический лот ;

  • Risk – коэффициент динамического лота ;

Рекомендуемый брокер - любой.

Рекомендуемый минимальный депозит - $1000 для классического счёта и лота 0.01. Кредитное плечо - от 1:500 и выше.

Для корректной работы советника используйте VPS.

Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

 Удачной торговли!

PS: На этом советнике очень хорошо реализуется знаменитая стратегия два стохастика.

Recommended products
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Free Self Binary Tester
Aleksander Antonov
5 (1)
Utilities
Tester for binary options, strategies and indicators. It allows you to test yourself, test strategies and indicators on binary options. The EA does not perform any real deals! It is for testing purposes only. It can be run both on a live chart, and in the MetaTrader 4 Strategy Tester. MetaTrader 4 provides numerous indicators, you can attach them to the chart and test indefinitely. There are two buttons on the chart, Call and Put, as well as a field for specifying the lot. During testing, it dis
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicators
Introducing Koala Supply Demand Indicator for MetaTrader 4 ( We encourage you to share your review or feedback—whether positive or negative—so other traders can benefit from your experience.) : Welcome to  Koala Supply Demand Indicator. This indicators designed to identify unbroken supply and demand zones in different time frames, this indicator can help trader to view market as zone areas, you can see how price respect some power full zones, this indicator also can show you price action signal
FREE
Multiple Strategy Automator FREE
Stephen Davies
5 (1)
Experts
FREE EDITION! ~paid edition no longer available. may be updated and re-added in the future~ This expert advisor is used to automate one or more commonly used trading strategies. Currently available strategies: -Moving Average Crossover -MACD Cross over 0 line -MACD Cross over Signal - PAID EDITION ONLY -Moving Average Crossover with MACD Signal cross - PAID EDITION ONLY -Bollinger Band Cross - PAID EDITION ONLY -CCI Filter for each of the above strategies. - PAID EDITION ONLY -StochasticFilter
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Easy Backtest
Jacek Pawel Bialek
Experts
Easy Backtest Backtesting your trading strategy is the most important thing which every successful trader knows very well. Easy Backtest is the perfect solution to test your new strategy in Strategy Tester in your MT4 , using all available historical data. You can place orders: BUY , SELL , pending orders with Stop Loss and Take Profit , and you can modify them at any time. You can close orders individually or all at once, and also  breakeven the same like you do it in live trading. The play b
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experts
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Scalper RS
Vitalyi Belyh
Indicators
Scalper RS - ​​is a trading and analytical indicator designed to identify the most probable reversal points on the price chart. The indicator's algorithm that structures the price allows you to determine reversal price combinations on various trading instruments and time frames. Using the variable " Structuring " parameter, you can select the optimal settings for the desired trading chart and time frame. Initially, the indicator was created to receive signals on time frames M1 - M5 - M15, but by
OnTicks
Corentin Petitgirard
2.63 (8)
Experts
Now free! Discover the Expert Advisor that never loses and multiplies your profits at lightning speed! Imagine a trading tool that wins at every tick, leaving no room for loss. That’s exactly what our Expert Advisor offers: a cutting-edge algorithm designed to provide you with consistent and rapid profits! Thanks to its market intelligence, it constantly opens positions, capturing every opportunity to maximize your gains. The more you use it, the faster you’ll see your profits skyrocket. Why
FREE
Three pyramids EA
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
5 (6)
Experts
Imagine the stability and symmetry of the Great Pyramids — perfectly balanced, unshakable, and built to last centuries. That’s exactly what the Three Pyramids EA delivers to your trading account — a smart , stable , and strategic system that combines hedging , martingale precision , and adaptive scaling to withstand market turbulence and grow equity steadily. Core Philosophy Unlike ordinary grid or martingale systems that collapse under volatility, Three Pyramids EA is designed around balance an
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Easy Candles
Alexander Nikolaev
3 (1)
Experts
This is a simple and free Expert Advisor that trades candlesticks. It compares several nearest bars and their volumes, and opens a trade based on that data. Unlike the professional version , it analyzes only 1 timeframe. The recommended timeframes for this EA are H1, H4, D1, it works with any currency pairs. The parameters always need to be optimized before trading, as well as after some period of trading. Input Parameters Lots - lot size (if Lots=0, then the lot will be calculated based on the
FREE
KingBoxGold
Nguyen Cong Hoan
Experts
Running accounts 5000$ or more Specialize in XAUUSD pair Lot -  Startot . Auto-BUY-SELL -      allows to buy or sell. Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - No Stoploss. Magic -  Number magic. Capital Mangement   - ON/OFF. GridStep - Grid     replace for Stoploss = Pips. Comment  - KING Profit - $ The tactics we use are always profitable. try it out in the demo account before it goes live Profit from 20-30% per month.
FREE
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicators
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Black Square
Maksim Neimerik
Experts
This is an Expert Advisor with the elements of graphics trading. It performs trading operations using the "Rectangle" (or "Square") shape. The Expert Advisor automatically draws a square and opens a Buy or Sell orders when the price crosses its lower or upper bounds respectively. The shape can be drawn manually. For this purpose you should disable the auto drawing feature in the Expert Advisor settings. If the price moves in the wrong direction, the Expert Advisor sets up to four orders in accor
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experts
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
esko EA –  Low-Risk Trading System Jesko is a special Expert Advisor built on a proven strategy that has been tested and optimized for years. It has been live-tested on real accounts and has consistently shown profitable and low-risk performance . Now we decided to make it available to the public. Signal live    Four months of a live account Easy to install Works on any broker (ECN recommended) Minimum deposit: $100 24/7 support 5 min or 1 min: Gold  For backtesting: Make sure INCORRECT does not
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.86 (42)
Experts
Trend Ai EA is designed to work with the Trend Ai indicator which will do its own market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts and will take over all the signals of the indicator in full auto!  The EA contains a number of external parameters that are fully adjustable and allows the trader to customize the expert according to his choice.  Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Con
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Only 1/5 copies left at this price ---> Next price 250$ //  MT5 Version Gold King AI was created using TensorTrade, an open-source Python framework designed specifically for building, training, evaluating, and deploying robust trading algorithms using reinforcement learning. The algorithm operates during the New York trading session. After analysing the market for a couple of hours to identify areas of interest, it places pending orders that are executed when the price reaches them. This quickl
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED  MULTI SCALPING EA  - is fully automatic multi-pair trading system -   very safe with steady growth . This profitable  scalping   EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 70-100 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: Additional spread settings. Adjustable Volatility
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets Live Signal: Click Here The EA is introduced at an early-stage price. The price will increase with every few sales and will never be reduced. Early buyers receive the best available price. What You Need to Do to Succeed with KT Gold Drift EA? Patience. Discipline. Time. KT Gold Drift EA is based on a real-world trading approach used by professional traders and private fund managers. Its strength is not in short-term excitement, but in long-term consistency. This EA is designed to be t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.75 (562)
Experts
EA Black Dragon runs on the trend indicator. The EA opens a deal by indicator color, then there is the opportunity to increase the network of orders or work with stop loss. Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here:  https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller      Inputs Value  ·       
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Trend & Momentum Expert Advisor for MT4 Default settings are configured to backtest EA on M15 timeframe with Open Price method from 2024 year till today. Correct settings for other timeframes you will find in comments section. Bazooka EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 , designed to trade directional market moves using trend confirmation and momentum filtering . The EA focuses on controlled entries and disciplined exits, avoiding excessive trade frequency and hi
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 Signal live >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clic k This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Experts
Live Account Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2352008 $59 LIMITED  OFFER  UNTIL 16TH JANUARY 2026 !!!  (Next Price: $69 / Final Price: $299) The Strategy Axis Trend Grid Strategy  is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for high-precision trend-following on volatile instruments like XAUUSD (Gold) and NAS100 (Nasdaq) . The system uses a unique "Ladder Entry" mechanism that capitalizes on market momentum by placing pending orders at calculated price levels. The EA identifies the
Capybara
Sergey Kasirenko
4.64 (53)
Experts
Capybara EA is an advanced automated trend following system based on the Hama indicator.  If the market turns bearish and the indicator turns red the EA will sell, if the market turns bullish and the indicator turns blue the EA will buy.  The EA can accurately detect the beginning of uptrends and downtrends and will control open trades in a martingale/grid style until it hits TP.   Recommended pairs:  All major pairs like eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd and also minor pairs like audcad; nzdcad;
More from author
Forex Pirate
Dmitriy Prigodich
3.64 (14)
Experts
"Forex Pirate" - conqueror of the top Pamm ratings and Copy services. Thanks to the author's strategy based on rebounds from overbought oversold levels and measuring the correction impulse, the expert Advisor shows excellent results on most instruments. The expert Advisor can also be used for conservative long-term trading with small drawdowns, as well as for dizzying fast overclocks of hundreds of thousands of percent over fairly short time intervals. Main: "TakeProfit" - The number of point
FREE
LoneWolf Mt5
Dmitriy Prigodich
4.5 (6)
Experts
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера; 
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Experts
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
Monkey Smile MT5
Dmitriy Prigodich
4.6 (5)
Experts
Простой советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Моя версия всем известного "Dynamic". Я рекомендую использовать этот советник в полуавтомате.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   M
FREE
Centipede MT5
Dmitriy Prigodich
4.83 (6)
Experts
The Expert Advisor is based on the signals of the Stochastic indicator in the overbought zone-we sell, in the oversold zone-we buy. Version for MT4  https://www.mql5.com/ru/market/product/62952 Monitoring the work of the adviser MT4  https://www.mql5.com/ru/signals/1178019 MT5   https://www.mql5.com/ru/signals/1178043 If the Expert Advisor is used in 5/24 mode on a VPS, I recommend using this Expert Advisor in a conservative mode, limiting the number of orders in the grid using the " Count_Order
FREE
Calipso
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Experts
Всем привет! Советник "Calipso" за много лет перетерпел очень много изменений и модификаций. Данная версия собрала в себе лучшие апгрейды и идеи.  Эксперт поддерживает много режимов торговли и его можно адаптировать под разные нужды, такие как ночной скальпинг, торговля сеткой, позиционная торговля на отбой от уровней поддержки/сопротивления и многое многое другое. Благодаря глубоким настройкам, этот советник становиться незаменимым помощником в торговле. На базе этого EA можно реализовать десят
FREE
Dragonfly
Dmitriy Prigodich
1 (2)
Experts
Dragonfly is an expert Advisor for real professionals. It is the quintessence of rational and technical analysis. The expert Advisor can be used both for dispersing small deposits and for conservative work. Main: "TakeProfit" - Number of points to close a trade with a profit "StopLoss" - Number of points To close a trade with a loss "Slippage" - Slippage "Magic" - adviser ID "Lot"- the amount of the transaction Dynamic lot settings: "Dynamic" - enables/disables dynamic calculation of th
FREE
Providec
Dmitriy Prigodich
5 (3)
Experts
Советник Providec, это хорошее добавление к портфелю или при грамотном ММ отличный основной робот. Предназначен для разгона депозита. Благодаря высокой вероятности профитной сделки можно разгонять маленькие дэпо. Минимум параметров для простоты использования. StopLoss, как опция, указывается пользователем в параметрах. Советник предназначен для торговли на любой валютной паре, на таймфрейме Min_5 . Не мартингейл, не арбитраж . Советник торгующий от уровней: Providec. Редко, но метко Параметры M
FREE
StochBot
Dmitriy Prigodich
Experts
The Stoch_bot Expert Advisor is a simple robot for trading from overbought/oversold levels based on the Stochastic indicator. For the convenience of traders, many features have been added to make trading more comfortable and secure. The Expert Advisor has a built-in author's indicator of protection against unidirectional grid. Recommended tools : USDCHF; GBPUSD; EURUSD; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURJPY; recommended minimum mm and settings: usdchf, deposit = $ 1000 , lot = 0.01 , expected
FREE
LoneWolf Mt4
Dmitriy Prigodich
4.75 (4)
Experts
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера;
FREE
Tarantulas
Dmitriy Prigodich
Experts
The Tarantulas expert Advisor is a night scalper and a robot for position trading at the same time. Thanks to deep settings, this expert Advisor becomes an indispensable assistant in trading. On the basis of this EA, you can implement dozens or even hundreds of profitable strategies. Smart position tracking and time trading functions are enabled. Trading is performed on pullbacks from overbought and oversold zones on trend changes. The trend is determined using the author's "Providec Trend
FREE
Centipede
Dmitriy Prigodich
4.6 (5)
Experts
A simple expert Advisor based on the signals of the Stochastic indicator in the overbought zone - sell, in the oversold zone - buy. Add friends, send your interesting strategies. Perhaps after discussing all the nuances, I will write an adviser for free . Parameters: "_Slippage"   - Slippage; "_Magic "   - Order ID; "_ Lot "   - Volume; "_ StopLoss"   - Stop; "_CloseBalanse"   - Closing by balance; "_CloseBalanseLose "   - Loss in the account currency; "_ClosePercentBalanse"   - Closing
FREE
Greedy Bear
Dmitriy Prigodich
3 (1)
Experts
"Greedy Bear" is an expert advisor for traders who trade consciously. It is based on the strategy of returning prices to the average values during the European trading session. Accordingly, the expert Advisor trades the following instruments: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, USDCAD, GBPCHF. The Expert Advisor allows you to disperse small deposits, because of this strong feature, and got its name. It is also an excellent tool for everyday trading. Parameters: "_Slippage" - Slipp
FREE
Monkey Smile
Dmitriy Prigodich
4.5 (2)
Experts
Простой советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Моя версия всем известного "Dynamic". Я рекомендую использовать этот советник в полуавтомате. Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Ma
FREE
Succubus
Dmitriy Prigodich
3 (5)
Experts
Succubus is a universal expert Advisor. Its main advantage is the highest entry accuracy, 90% of transactions and above. The expert Advisor parameters are divided into categories according to the function that the user needs. All functions can be disabled. The expert Advisor is designed to disperse small and medium-sized deposits. Main: TakeProfit - number of points to close a trade with a profit StopLoss - number of points to close a trade with a loss Slippage - Slippage Magic-adviser
FREE
ViVa
Dmitriy Prigodich
Experts
For the convenience of traders, many features have been added to make trading more comfortable and secure. The Expert Advisor has a built-in author's indicator of protection against unidirectional grid. Recommended tools : USDCHF; GBPUSD; EURUSD; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURJPY; recommended minimum mm and settings: usdchf, deposit =   $ 1000 , lot =   0.01 , expected annual profit on the instrument =   15-25% ; GBPUSD , Deposit =   $ 1000 , Lot =   0.01 , Expected annual profit on the i
FREE
Trend Guide
Dmitriy Prigodich
Indicators
"Trend Guide" is an indicator showing the trend direction based on a fast and slow moving average. Everything is simple and most importantly convenient. Indicator Parameters : "_fast_moving_average_period" - The period of the fast moving average;           "_ Slow_Moving_Average_Period" - The period of the slow moving average; ;                            "_MA_SHIFT " - Moving average shift; "_MA_METHOD " - Averaging method; "_APPLIED_PRICE " - Type of price calculation; "_line_width " -
Filter:
vve2003
187
vve2003 2023.03.07 20:56 
 

Нет результатов

Reply to review