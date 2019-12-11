Providec

5

Советник Providec, это хорошее добавление к портфелю или при грамотном ММ отличный основной робот.

Предназначен для разгона депозита. Благодаря высокой вероятности профитной сделки можно разгонять маленькие дэпо.

Минимум параметров для простоты использования.

StopLoss, как опция, указывается пользователем в параметрах.

Советник предназначен для торговли на любой валютной паре, на таймфрейме Min_5.

Не мартингейл, не арбитраж.

Советник торгующий от уровней:Providec. Редко, но метко

Параметры

  • Magic – магическое число советника; для каждого графика значения должны быть разными;

  • TakeProfit – тейк-профит в пунктах;

  • Lot – размер лота;

  • StopLoss – стоп-лосс в пунктах;

  • SlippegeInsurancemode – проскальзывание;

  • Insurancemode – страховочные ордера если true, после убытка открывается ордер помножений на Multiplier;

  • Multiplierмножитель страховочного ордера;

  • ZoneBuy зона покупки ;

  • ZoneSell – зона продажи;

  • DistanseENV – дистанция от канала ;

Рекомендуемые настройки - по умолчанию.

Рекомендуемый брокер - любой.

Рекомендуемый минимальный депозит - $10 для классического счёта и лота 0.01. Кредитное плечо - от 1:500 и выше.

Для корректной работы советника используйте VPS.

Советник торгует редко, но в 90% случаев срабатывает TakeProfit.

Рекомендуемая стратегия

Советник открывает только один ордер на покупку или продажу даже если установлен сразу на многих валютных парах. Торгует EA редко, по некоторым валютным парам 2-3 сделки в месяц, по этому наша задача получать больше сигналов для торгов. Я рекомендую устанавливать Providec 1.0 сразу на 5-7 пар. Таймфрейм 5 минут. Остальные настройки по умолчанию.

Таким образом мы получаем череду профитных сделок.

Если Вы используете советник для разгона, то Вам необходимо использовать ММ.

Допустим у Вас 100$. Разбиваем на 3 дэпо по 33$. и торгуем согласно пропорции 0,01 лот на 10 $. Тут я думаю все просто. По достижении 100% прибыли снимаем и продолжаем.

При включенной функции страховочных ордеров подходит для долгосрочной торговли. Минимальный депо в таком случае 35$ на 0,01 лот.


Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

 Удачной торговли!

Reviews 4
IATradingScalping
2845
IATradingScalping 2024.03.03 09:55 
 

Me sorprendió verlo operar desde 10$, buen trabajo. Gracias por crear éste Robot

Yuriy Sokolskiy
28
Yuriy Sokolskiy 2022.02.14 09:17 
 

Советник работает отлично! Спасибо за проделанную работу.

YuriyNessler
87
YuriyNessler 2020.03.02 16:03 
 

Интересный робот, простой в настройке, по тестам - вполне эффективный. Автору респект за быструю и качественную обратную связь - ориентирован на контакт с клиентом.

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AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
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Experts
"Forex Pirate" - conqueror of the top Pamm ratings and Copy services. Thanks to the author's strategy based on rebounds from overbought oversold levels and measuring the correction impulse, the expert Advisor shows excellent results on most instruments. The expert Advisor can also be used for conservative long-term trading with small drawdowns, as well as for dizzying fast overclocks of hundreds of thousands of percent over fairly short time intervals. Main: "TakeProfit" - The number of point
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FREE
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3 (1)
Experts
Советник Strong Storm, это робот торгующий мартином от уровней перекупленности/перепроданности. Определяет зоны по Стохастике, при грамотном ММ отличный основной робот. Реализовать с помощью этого советника можно любую торговую идею на двух Стохастиках.  Параметры TakeProfit –  тейк-профит в пунктах; Magic –  Мэджик ордера; Lot –  размер лота; Slippege –  проскальзывание; Distence – дистанция между ордерами; Mult –  множитель лота; ZoneBuy  –  зона покупки  ; Zone Sell –  зона продажи; Com – ко
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3 (1)
Experts
"Greedy Bear" is an expert advisor for traders who trade consciously. It is based on the strategy of returning prices to the average values during the European trading session. Accordingly, the expert Advisor trades the following instruments: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, USDCAD, GBPCHF. The Expert Advisor allows you to disperse small deposits, because of this strong feature, and got its name. It is also an excellent tool for everyday trading. Parameters: "_Slippage" - Slipp
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Dmitriy Prigodich
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IATradingScalping
2845
IATradingScalping 2024.03.03 09:55 
 

Me sorprendió verlo operar desde 10$, buen trabajo. Gracias por crear éste Robot

AscendCapital
2364
AscendCapital 2024.02.19 22:11 
 

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Yuriy Sokolskiy
28
Yuriy Sokolskiy 2022.02.14 09:17 
 

Советник работает отлично! Спасибо за проделанную работу.

YuriyNessler
87
YuriyNessler 2020.03.02 16:03 
 

Интересный робот, простой в настройке, по тестам - вполне эффективный. Автору респект за быструю и качественную обратную связь - ориентирован на контакт с клиентом.

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