Советник Providec, это хорошее добавление к портфелю или при грамотном ММ отличный основной робот.

Предназначен для разгона депозита. Благодаря высокой вероятности профитной сделки можно разгонять маленькие дэпо.

Минимум параметров для простоты использования.

StopLoss, как опция, указывается пользователем в параметрах.

Советник предназначен для торговли на любой валютной паре, на таймфрейме Min_5.

Не мартингейл, не арбитраж.

Советник торгующий от уровней:Providec. Редко, но метко

Параметры

Magic – магическое число советника; для каждого графика значения должны быть разными;

TakeProfit – тейк-профит в пунктах;

Lot – размер лота;

StopLoss – стоп-лосс в пунктах;

SlippegeInsurancemode – проскальзывание;

Insurancemode – страховочные ордера если true, после убытка открывается ордер помножений на Multiplier;

Multiplier – множитель страховочного ордера;

ZoneBuy – зона покупки ;

Zone Sell – зона продажи;

DistanseENV – дистанция от канала ;

Рекомендуемые настройки - по умолчанию.

Рекомендуемый брокер - любой.

Рекомендуемый минимальный депозит - $10 для классического счёта и лота 0.01. Кредитное плечо - от 1:500 и выше.

Для корректной работы советника используйте VPS.

Советник торгует редко, но в 90% случаев срабатывает TakeProfit.

Рекомендуемая стратегия

Советник открывает только один ордер на покупку или продажу даже если установлен сразу на многих валютных парах. Торгует EA редко, по некоторым валютным парам 2-3 сделки в месяц, по этому наша задача получать больше сигналов для торгов. Я рекомендую устанавливать Providec 1.0 сразу на 5-7 пар. Таймфрейм 5 минут. Остальные настройки по умолчанию.

Таким образом мы получаем череду профитных сделок.

Если Вы используете советник для разгона, то Вам необходимо использовать ММ.

Допустим у Вас 100$. Разбиваем на 3 дэпо по 33$. и торгуем согласно пропорции 0,01 лот на 10 $. Тут я думаю все просто. По достижении 100% прибыли снимаем и продолжаем.

При включенной функции страховочных ордеров подходит для долгосрочной торговли. Минимальный депо в таком случае 35$ на 0,01 лот.





Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Удачной торговли!