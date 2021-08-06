Monkey Smile MT5
- Experts
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Dmitriy PrigodichWhat to say I have been trading on the sly for 10 years. I invent Expert Advisors and indicators)))
- Version: 10.0
- Updated: 15 September 2021
Простой советник основанный на сигналах индикатора Relative Strength Index (RSI) в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Моя версия всем известного "Dynamic". Я рекомендую использовать этот советник в полуавтомате.
Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно .
Параметры:
"_Slippage" - Проскальзывание;
"_ Magic" - Идентификатор ордера;
"_ Lot " - Объем;
"_ StopLoss" - Стоп;
"_ DynLos" - Закрытие по балансу;
"_ DynLos_Zn " - Убыток в валюте счета;
"_ TakeProfit " - Профит первой сделки;
"_ DynProf" - Профит по балансу;
"_ DynProf_Zn" - Значение профита в валюте;
"_ ClosePercentBalanseTP" - Закрытие по профиту в процентах;
"_ ClosePercentBalanseProfit " - Процент профита;
"_ Dynamic" - Динамический лот;
"_ Step" - Дистанция между ордерами;
"_ Multiplier " - Множитель;
"_ CofProfit" - Коэффициент профита сетки ;
"_ Count_Orders_Max_Grid" - Количество позиций в сетке ;
"_ Start " - Начало торговли по умолчанию "00:00";
"_ End" - Конец торговли по умолчанию "23:59";
Плюс настройки самого индикатора.
Рекомендованный минимальный депозит для работы советника 1000$ или 10$(1000 cent) на центовом счету.
PS: Я никому не высылаю компилированные файлы советников, так что разумно относитесь к активациям.
Использую для торговля на FORTS МосБиржи, фьючерсом на акции Сбербанка. Работает четко, однако с введением Мосбиржей комиссии за рыночные сделки, становится менее прибыльным. Необходимо переделать на лимитные ордера выставляемые выше текущей цены (при работе в лонг), ниже (при работе в шорт) дабы не кормить биржу.