Monkey Smile MT5

4.6

Простой советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Моя версия всем известного "Dynamic". Я рекомендую использовать этот советник в полуавтомате. 


Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно .

Параметры:                                                                  

"_Slippage"   - Проскальзывание;          

"_ Magic"  -  Идентификатор ордера;                           

"_ Lot "  -  Объем;             

"_ StopLoss"  -  Стоп;     

"_ DynLos"   - Закрытие по балансу;            

"_ DynLos_Zn " -   Убыток в валюте счета;                   

"_ TakeProfit "  - Профит первой сделки;    

"_ DynProf"   - Профит по балансу;

"_ DynProf_Zn"  - Значение профита в валюте;

"_ ClosePercentBalanseTP"  - Закрытие по профиту в процентах;

 "_ ClosePercentBalanseProfit " - Процент профита;

"_ Dynamic" - Динамический лот;                                      

"_ Step"   - Дистанция между ордерами;         

"_ Multiplier "  -  Множитель;  

"_ CofProfit"  -  Коэффициент профита сетки ; 

"_ Count_Orders_Max_Grid"  -  Количество позиций в сетке ;            

"_ Start " -  Начало торговли по умолчанию "00:00";

"_ End" - Конец торговли по умолчанию "23:59";

Плюс настройки самого индикатора.

Рекомендованный минимальный депозит для работы советника 1000$ или 10$(1000 cent) на центовом счету.

PS: Я никому не высылаю компилированные файлы советников, так что разумно относитесь к активациям.


Reviews 6
BOBEF
126
BOBEF 2022.06.16 15:12 
 

Использую для торговля на FORTS МосБиржи, фьючерсом на акции Сбербанка. Работает четко, однако с введением Мосбиржей комиссии за рыночные сделки, становится менее прибыльным. Необходимо переделать на лимитные ордера выставляемые выше текущей цены (при работе в лонг), ниже (при работе в шорт) дабы не кормить биржу.

Hallu565
113
Hallu565 2021.12.13 07:00 
 

Backtest results on AUDUSD were good, seems this EA is timeframe independent.

Nik Eagles
151
Nik Eagles 2021.09.25 01:02 
 

great job ive been using it on for about 3 weeks i just wanted to leave a review for his great work

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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"Forex Pirate" - conqueror of the top Pamm ratings and Copy services. Thanks to the author's strategy based on rebounds from overbought oversold levels and measuring the correction impulse, the expert Advisor shows excellent results on most instruments. The expert Advisor can also be used for conservative long-term trading with small drawdowns, as well as for dizzying fast overclocks of hundreds of thousands of percent over fairly short time intervals. Main: "TakeProfit" - The number of point
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Wenham
112
Wenham 2024.06.24 13:51 
 

User didn't leave any comment to the rating

BOBEF
126
BOBEF 2022.06.16 15:12 
 

Использую для торговля на FORTS МосБиржи, фьючерсом на акции Сбербанка. Работает четко, однако с введением Мосбиржей комиссии за рыночные сделки, становится менее прибыльным. Необходимо переделать на лимитные ордера выставляемые выше текущей цены (при работе в лонг), ниже (при работе в шорт) дабы не кормить биржу.

Hallu565
113
Hallu565 2021.12.13 07:00 
 

Backtest results on AUDUSD were good, seems this EA is timeframe independent.

Dmitriy Prigodich
35089
Reply from developer Dmitriy Prigodich 2021.12.13 10:12
Hello. Timeframe and indicator parameters in the Expert Advisor settings
Nik Eagles
151
Nik Eagles 2021.09.25 01:02 
 

great job ive been using it on for about 3 weeks i just wanted to leave a review for his great work

Dmitriy Prigodich
35089
Reply from developer Dmitriy Prigodich 2021.09.25 09:04
thanks. remember about risk management and everything will be fine
8121987
25
8121987 2021.09.16 17:32 
 

I've tested it for 3 weeks on a demo account . Results are good, I advice other people to try it. I'm thinking to try it now on a normal account.

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.08.09 06:50 
 

Good job.

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