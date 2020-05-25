Calipso
- Experts
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Dmitriy PrigodichWhat to say I have been trading on the sly for 10 years. I invent Expert Advisors and indicators)))
- Version: 6.0
- Updated: 18 December 2020
Всем привет!
Советник "Calipso" за много лет перетерпел очень много изменений и модификаций. Данная версия собрала в себе лучшие апгрейды и идеи.
Эксперт поддерживает много режимов торговли и его можно адаптировать под разные нужды, такие как ночной скальпинг, торговля сеткой, позиционная торговля на отбой от уровней поддержки/сопротивления и многое многое другое.
Благодаря глубоким настройкам, этот советник становиться незаменимым помощником в торговле.
На базе этого EA можно реализовать десятки, а то и сотни прибыльных стратегий.
Включены функции умного тралла позиций и торговли по времени.
Советник поддерживает мультивалютную торговлю.
Рекомендованные инструменты :
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USDCHF;
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GBPUSD;
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EURUSD;
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USDJPY;
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USDCAD;
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AUDUSD;
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EURJPY;
Рекомендованный минимальный ММ и настройки:
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USDCHF, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 15-25%;
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GBPUSD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 50-65%;
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EURUSD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 100-125%;
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USDJPY, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 30-45%;
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USDCAD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 20-35%;
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AUDUSD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 50-75%;
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EURJPY, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 30-45%;
При мультивалютной торговле, советник ставится на каждый график валютной пары отдельно и изменяется Magic для каждой пары!!!
Данная ожидаемая прибыльность справедлива для настроек из Set-файлов.
Параметры :
Основные настройки советника.
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TakeProfit – Тейк-профит в пунктах;
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Slippage – Проскальзывание;
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Magic – Мэджик число;
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Lot – Лот;
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Reverce – Реверс сигнала;
ЕА включает в себя функцию Мартингейла для того чтобы использовать его в долгосрочном формате.
Сама по себе стратегия мартингейл актуальна при соблюдении правил работы с опасными советниками.
Нужно постоянно выводить прибыль.
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Martin – Если "true" включен мартингейл;
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Distence - Дистанция;
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Multipler Martin – Множитель;
Блог Стоп лосса и треллинг стопа.
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Smart stop – Стоп лосс;
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Smart step stop – Сдвиг стопа;
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Dynamic Lot – Если "true" включен динамический лот;
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Risk – Коэффициент риска;
Если нужно чтобы советник торговал постоянно ставиться "00:00" и "23:59" соответственно.
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Trade Time – Комментарий;
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Start – Начало торгов;
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End – Конец торгов;
Аналогично и для следующих параметров.
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1) Period Stochastic – Таймфрейм индикатора Stochastic;
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1) K period – Период (количество баров) для вычисления линии %K;
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1) D period – Период усреднения для вычисления линии %D;
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1) Slowing – Значение замедления;
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1) Shift – Конец торгов;
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1) Method – Метод усреднения;
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1) Line – Индекс линии индикатора (0 - MODE_MAIN, 1 - MODE_SIGNAL);
Могу сказать, что данный робот подойдет для людей которые имеют понимание в торговле и ответственно относятся к настройке.
В процессе оптимизации бота, было найдено множество различных прибыльных решений.
Разгон с помощью советника "Calipso":
Все на самом деле просто. Благодаря тому, что советник дает возможность, в среднем с вероятностью 96% закрыть сделку с профитом, возникают длинные серии сделок с положительным результатом.
Если использовать советник для разгона нужно просто увеличивать значение "Risk" до 10. Как правило это серии 25-35 сделок, которые открываются достаточно быстро если использовать все 7 рекомендованных инструментов.
Пример разгона Вы сможете наблюдать на видео.
Помните Разгон депозита это намеренное нарушение правил мани менеджмента и по достижении желаемого результата переходите на адекватный ММ.
Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах, с разными стратегиями.
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Удачной торговли!
Интересное начало,торгует хорошо на станадртных настройках золото и валюты что в описании