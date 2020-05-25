Всем привет!

Советник "Calipso" за много лет перетерпел очень много изменений и модификаций. Данная версия собрала в себе лучшие апгрейды и идеи.

Эксперт поддерживает много режимов торговли и его можно адаптировать под разные нужды, такие как ночной скальпинг, торговля сеткой, позиционная торговля на отбой от уровней поддержки/сопротивления и многое многое другое.

Благодаря глубоким настройкам, этот советник становиться незаменимым помощником в торговле.

На базе этого EA можно реализовать десятки, а то и сотни прибыльных стратегий.

Включены функции умного тралла позиций и торговли по времени.

Советник поддерживает мультивалютную торговлю.

Рекомендованные инструменты :

USDCHF ;

GBPUSD ;

EURUSD ;

USDJPY ;

USDCAD ;

AUDUSD ;

EURJPY; Рекомендованный минимальный ММ и настройки:

USDCHF , Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 15-25% ;

GBPUSD , Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 50-65% ;

EURUSD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 100-125% ;

USDJPY, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 30-45% ;

USDCAD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 20-35% ;

AUDUSD, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1 , Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 50-75% ;

EURJPY, Deposit = 1000$, Risk = 1, Lot = 0.1, Ожидаемая годовая прибыль по инструменту = 30-45%; При мультивалютной торговле, советник ставится на каждый график валютной пары отдельно и изменяется Magic для каждой пары!!! Данная ожидаемая прибыльность справедлива для настроек из Set-файлов.

Параметры :





Основные настройки советника.

TakeProfit – Тейк-профит в пунктах;

Slippage – Проскальзывание;

Magic – Мэджик число;

Lot – Лот;

Reverce – Реверс сигнала;

ЕА включает в себя функцию Мартингейла для того чтобы использовать его в долгосрочном формате. Сама по себе стратегия мартингейл актуальна при соблюдении правил работы с опасными советниками. Нужно постоянно выводить прибыль.

Martin – Если "true" включен мартингейл;

Distence - Дистанция;

Multipler Martin – Множитель;

Блог Стоп лосса и треллинг стопа.

Smart stop – Стоп лосс;

Smart step stop – Сдвиг стопа;

Динамический лот.

Dynamic Lot – Если "true" включен динамический лот ;

Risk – Коэффициент риска;

Если нужно чтобы советник торговал постоянно ставиться "00:00" и "23:59" соответственно.

Trade Time – Комментарий;

Start – Начало торгов;

End – Конец торгов;

Аналогично и для следующих параметров.

1) Period Stochastic – Таймфрейм индикатора Stochastic;

1) K period – Период (количество баров) для вычисления линии %K;

1) D period – Период усреднения для вычисления линии %D;

1) Slowing – Значение замедления ;

1) Shift – Конец торгов ;

1) Method – Метод усреднения ;

1) Line – Индекс линии индикатора (0 - MODE_MAIN, 1 - MODE_SIGNAL);

Могу сказать, что данный робот подойдет для людей которые имеют понимание в торговле и ответственно относятся к настройке.

В процессе оптимизации бота, было найдено множество различных прибыльных решений.

Разгон с помощью советника "Calipso":



Все на самом деле просто. Благодаря тому, что советник дает возможность, в среднем с вероятностью 96% закрыть сделку с профитом, возникают длинные серии сделок с положительным результатом.

Если использовать советник для разгона нужно просто увеличивать значение "Risk" до 10. Как правило это серии 25-35 сделок, которые открываются достаточно быстро если использовать все 7 рекомендованных инструментов.

Пример разгона Вы сможете наблюдать на видео.

Помните Разгон депозита это намеренное нарушение правил мани менеджмента и по достижении желаемого результата переходите на адекватный ММ.

Ниже - скриншоты тестирования на разных валютных парах, с разными стратегиями.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Удачной торговли!























































