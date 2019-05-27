Советник "Four_MA_trade" входит в рынок по средним скользящим следующим образом:

1. две скользящие средние с большими периодами определяют общий тренд

2. две скользящие средние с малыми периодами определяют локальный тренд.

Если направление общего и локального тренда совпадает, то на пересечении "локальных" средних скользящих открывается ордер.

Возможно инвертирование сигнала, если период быстрой скользящей в настройках выставить больше по значению, чем период медленной.

Для каждой валютной пары необходимы подбирать настройки.

Прописан Мартингейл (по желанию Пользователя), безубыток, трейлинг стоп.



Настройки советника:

Close_by_Reverse_MA_Global = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится ниже медленной , закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится выше медленной,



PeriodMA_slow1 = 100; Период медленной MA

PeriodMA_fast1 = 50; Период быстрой МА

ma_shift_slow1 =0; сдвиг медленной средней скользящей



ma_shift_fast1 =0; сдвиг быстрой средней скользящей

ma_method_slow1 = 0;

ma_method_fast1 = 0; метод усреднения



Средние скользящие для определения общего тренда

0 - Простое усреднение

1 - Экспоненциальное усреднение

2 - Сглаженное усреднение

3 - Линейно-взвешенное усреднение



applied_price_slow1 = 0;

applied_price_fast1 = 0;

используемая цена:

0-Цена закрытия

1-Цена открытия

2-Максимальная за период цена

3-Минимальная за период цена

4-Медианная цена, (high+low)/2

5-Типичная цена, (high+low+close)/3

6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

shift1 = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее



Средние скользящие для определения локального тренда

Close_by_Reverse_MA_Signal_Local = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится ниже медленной (с малыми периодами для определения локального тренда), закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится выше медленной,



PeriodMA_slow2 = 100; Период медленной MA

PeriodMA_fast2 = 50; Период быстрой МА

ma_shift_slow2 =0; сдвиг медленной средней скользящей



ma_shift_fast2 =0; сдвиг быстрой средней скользящей

ma_method_slow2 = 0;

ma_method_fast2 = 0; метод усреднения



0 - Простое усреднение

1 - Экспоненциальное усреднение

2 - Сглаженное усреднение

3 - Линейно-взвешенное усреднение



applied_price_slow2 = 0;

applied_price_fast2 = 0;

используемая цена:

0-Цена закрытия

1-Цена открытия

2-Максимальная за период цена

3-Минимальная за период цена

4-Медианная цена, (high+low)/2

5-Типичная цена, (high+low+close)/3

6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

shift1 = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее





SL = 40; Стоп лосс

TP = 80; Тейк профит



Lots =0.01; фиксированный лот



Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота



Limit =3; ограничение количества умножений лота



Use_Risk = true; вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент



Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте

Трейлинг стоп:



Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп

Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать



TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой



TrailingStep=50; шаг модификации



Безубыток:



Breakeven_Use=false; использовать безубыток

Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток



SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах





Slip=5;Проскальзывание



Magic =100;Мэджик ордеров



Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки



Buy = true; Торговать ордерами на покупку

