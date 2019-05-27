Four MA Trade
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- Version: 1.0
Советник "Four_MA_trade" входит в рынок по средним скользящим следующим образом:
1. две скользящие средние с большими периодами определяют общий тренд
2. две скользящие средние с малыми периодами определяют локальный тренд.
Если направление общего и локального тренда совпадает, то на пересечении "локальных" средних скользящих открывается ордер.
Возможно инвертирование сигнала, если период быстрой скользящей в настройках выставить больше по значению, чем период медленной.
Для каждой валютной пары необходимы подбирать настройки.
Прописан Мартингейл (по желанию Пользователя), безубыток, трейлинг стоп.
Настройки советника:Средние скользящие для определения общего тренда
- Close_by_Reverse_MA_Global = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится ниже медленной , закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится выше медленной,
- PeriodMA_slow1 = 100; Период медленной MA
- PeriodMA_fast1 = 50; Период быстрой МА
- ma_shift_slow1 =0; сдвиг медленной средней скользящей
- ma_shift_fast1 =0; сдвиг быстрой средней скользящей
- ma_method_slow1 = 0;
- ma_method_fast1 = 0; метод усреднения
0 - Простое усреднение
1 - Экспоненциальное усреднение
2 - Сглаженное усреднение
3 - Линейно-взвешенное усреднение
- applied_price_slow1 = 0;
- applied_price_fast1 = 0;
используемая цена:
0-Цена закрытия
1-Цена открытия
2-Максимальная за период цена
3-Минимальная за период цена
4-Медианная цена, (high+low)/2
5-Типичная цена, (high+low+close)/3
6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
shift1 = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
Средние скользящие для определения локального тренда
Close_by_Reverse_MA_Signal_Local = false; закрыть ордер на покупку, если быстрая МА находится ниже медленной (с малыми периодами для определения локального тренда), закрыть ордер на продажу, если быстрая МА находится выше медленной,
- PeriodMA_slow2 = 100; Период медленной MA
- PeriodMA_fast2 = 50; Период быстрой МА
- ma_shift_slow2 =0; сдвиг медленной средней скользящей
- ma_shift_fast2 =0; сдвиг быстрой средней скользящей
- ma_method_slow2 = 0;
- ma_method_fast2 = 0; метод усреднения
0 - Простое усреднение
1 - Экспоненциальное усреднение
2 - Сглаженное усреднение
3 - Линейно-взвешенное усреднение
- applied_price_slow2 = 0;
- applied_price_fast2 = 0;
используемая цена:
0-Цена закрытия
1-Цена открытия
2-Максимальная за период цена
3-Минимальная за период цена
4-Медианная цена, (high+low)/2
5-Типичная цена, (high+low+close)/3
6-Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
shift1 = 1; номер бара, с которого берем сигнал для MA, 0 - текущий, 1 - предыдущий и так далее
- SL = 40; Стоп лосс
- TP = 80; Тейк профит
- Lots =0.01; фиксированный лот
- Lot_Koef =2; коэффициент увеличения лота
- Limit =3; ограничение количества умножений лота
- Use_Risk = true; вкл/выкл пропорциональный манейменеджмент
- Risk=3; размер лота при пропорциональном манейменеджменте
Трейлинг стоп:
- Trailing_Use=false; использовать трейлинг стоп
- Profit_Level_Trailing = 100; уровень профита ордера в пунктах, при котором трейлинг стоп начинает работать
- TrailingStop=50; расстояние, на котором стоп лосс тянется за ценой
- TrailingStep=50; шаг модификации
Безубыток:
- Breakeven_Use=false; использовать безубыток
- Profit_Level=30; уровень профита в пунктах, при достижении ордером которого выставится безубыток
- SL_Plus = 1; уровень безубытка в пунктах
- Slip=5;Проскальзывание
- Magic =100;Мэджик ордеров
- Auto_Digits = true; Автоматический перевод пунктов на пятизначные/трехзначные котировки
- Buy = true; Торговать ордерами на покупку
- Sell = true;Торговать ордерами на продажу
Another Brilliant EA from Dmitriy. Thumbs Up 👍