Pulse Informer Andrei Gerasimenko 5 (3) Indicators

Информационная панель, которая выставляет уровни покупки продажи и цели для профита на текущий день. Уровни рисуются согласно движению валюты за вчерашний день. Панель вмещает в себя информацию о валютной паре, тенденции на рынке, время до закрытия бара, управление капиталом, рекомендуемый лот, профит в пунктах, а также уровни для покупки и продажи инструмента. Для заключения сделок использовать только отложенные ордера на пробой. Входные параметры Lots - установить текущий лот Risk - риск в про