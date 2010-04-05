ExpRails
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 20
Данный торговый эксперт осуществляет сделки на основе индикатора Railway Track https://www.mql5.com/ru/market/product/20278
Основные положения
Рельсы являются разворотной формацией в Price Action. Возникает она в основном при коррекции движения основного тренда. То есть ловить паттерн необходимо на откате от основного тренда.
Различают следующие виды паттерна:
- бычий паттерн – образуется при нисходящем движении и обозначает смену медвежьего тренда на бычий тренд;
- медвежий паттерн – образуется при восходящем движении и обозначает смену бычьего тренда на медвежий тренд.
Входные параметры
------"EXPERT money management"
- Take Profit - уровень Take Profit в пунктах
- Stop Loss - уровень Stop Loss в пунктах
- Lot - объем позиции, Лот
- Percent of deposit - если лот равен нулю, то используется динамический лот в процентах
- The closing of all transactions when the specified profit. In percentages - закрытия всех сделок при достижении профита в процентах от депозита.
------"EXPERT no loss"
- Use NO loss - использовать перевод в без убыток
- Level of profit - уровень профита в пунктах при котором переводить в без убыток
- Level of loss - уровень просадки в пунктах при котором переводить в без убыток
- Level breakeven - на сколько пунктов от открытия ордера перевести в без убыток
- Use Stop Loss on High/Low - выставлять Stop Loss за High/Low свечи, на котором открылся ордер
- Distance Stop Loss - уровень в пунктах от High/Low для выставления Stop Loss (на сколько пунктов от High/Low выставлять Stop Loss)
- Exit when the reverse signal - выход из прибыльной позиции при появления обратного сигнала