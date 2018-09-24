Pulse Informer
- Indicators
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- Version: 1.0
Информационная панель, которая выставляет уровни покупки продажи и цели для профита на текущий день.
Уровни рисуются согласно движению валюты за вчерашний день. Панель вмещает в себя информацию о валютной паре, тенденции на рынке, время до закрытия бара, управление капиталом, рекомендуемый лот, профит в пунктах, а также уровни для покупки и продажи инструмента.
Для заключения сделок использовать только отложенные ордера на пробой.
Входные параметры
- Lots - установить текущий лот
- Risk - риск в процентах
- Min Lot - минимальный лот
- Max Lot - максимальный лот
- Color of Money Management - цвет текста Money Management
- Show BUY/SELL Zone - показывать уровни BUY/SELL
- Color of BUY/SELL Zone - цвет уровней BUY/SELL
- Signal - показывать цели
- Font Size - размер шрифта
Thank you so much.