Pulse Informer

Информационная панель, которая выставляет уровни покупки продажи и цели для профита на текущий день.

Уровни рисуются согласно движению валюты за вчерашний день. Панель вмещает в себя информацию о валютной паре, тенденции на рынке, время до закрытия бара, управление капиталом, рекомендуемый лот, профит в пунктах, а также уровни для покупки и продажи инструмента.

Для заключения сделок использовать только отложенные ордера на пробой.

Входные параметры

Lots - установить текущий лот

установить текущий лот Risk - риск в процентах

риск в процентах Min Lot - минимальный лот

минимальный лот Max Lot - максимальный лот

максимальный лот Color of Money Management - цвет текста Money Management

цвет текста Money Management Show BUY/SELL Zone - показывать уровни BUY/SELL

показывать уровни BUY/SELL Color of BUY/SELL Zone - цвет уровней BUY/SELL

цвет уровней BUY/SELL Signal - показывать цели

показывать цели Font Size - размер шрифта











