Extreme Arrow Reversal
- Indicators
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- Version: 2.0
- Activations: 20
Версия индикатора под Meta Trader 4!
Этот стрелочный индикатор ищет возможные развороты рынка и коррекционные движения на таймфреймах H4 и D1.
Основан на закономерностях рынка FOREX, точных определениях текущего экстремума и нахождения свечных моделей на вершинах/низах рынка.
Универсальный алгоритм помогает определить точки разворота указывая стрелками где осуществить вход в рынок.
Настройка индикатора очень проста! Переместите на график выбранной валютной пары и следите за появлением сигнала!
Важная информация
Индикатор приспособлен к таким таймфремам, как H4 и D1. Ограничений по валютным парам, индексам, фьючерсным контрактам, акциям и т.д. НЕТ!
Входные параметры
- Indicator Counted Limit - количество баров для расчета индикатора
- Show Indicator Info - показать/скрыть информацию о валютной паре
- Info Corner - угол отображения (Don't show info, Left upper, Right upper, Left lower, Right lower)
- Color Of Information - цвет отображаемой информации
- Font Type - тип шрифта
- Font Size - размер шрифта
- Use Alert - использовать сигнал
- Use E-mail Notification - использовать отправку сигнала на E-mail