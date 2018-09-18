Reverse Point
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
Данный индикатор отмечает участки разворота тренда, в точках разворота давая сигнал на вход в рынок в виде стрелок соответствующего цвета и направления и звукового оповещения.
За расчет точек разворота отвечают классические технические индикаторы Bollinger Bands и MA. Расчет MA производится не по периоду, а по объему контракта разделённому на цены OHLC.
Индикатор не перерисовывается.
Входные параметры
- Show Text Label - показывать текстовые метки
- Set Stop Loss - показывать расстояние до Stop Loss
- Text Color BUY - цвет ценовой метки BUY
- Text Color SELL - цвет ценовой метки SELL
- Alert - использовать звуковой сигнал
- Send E-mail - отправить сигнал на электронную почту
- Notification - использовать всплывающее окно сигнала
Бесполезный индикатор, к тому же рисует