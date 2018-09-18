Reverse Point

Данный индикатор отмечает участки разворота тренда, в точках разворота давая сигнал на вход в рынок в виде стрелок соответствующего цвета и направления и звукового оповещения.

За расчет точек разворота отвечают классические технические индикаторы Bollinger Bands и MA. Расчет MA производится не по периоду, а по объему контракта разделённому на цены OHLC.

Индикатор не перерисовывается.





Входные параметры



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- показывать текстовые метки Set Stop Loss - показывать расстояние до Stop Loss

- показывать расстояние до Stop Loss Text Color BUY - цвет ценовой метки BUY

- цвет ценовой метки BUY Text Color SELL - цвет ценовой метки SELL

- цвет ценовой метки SELL Alert - использовать звуковой сигнал

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