Turning Points MT5
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 20
Индикатор показывает развороты рынка в виде стрелок. Разворотные сигналы основаны на моих личных наблюдениях за поведением рынка.
В основу взяты такие принципы как поиск экстремумов, объемы и Price Action.
Индикатор дает сигналы на следующих принципах:
- Поиск окончания тенденции на рост/снижение рынка
- Поиск модели разворота на основе Price Action
- Подтверждение разворота объемом контракта. Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки. Индикатор не перерисовывается.
Индикатор не перерисовывается.
По данному индикатору создан торговый эксперт. Результаты работы показаны на рисунке ниже.
Входные параметры
- Period - период интенсивности сигнала. Чем больше параметр, тем меньше сигналов и наоборот.
Индикатор для платформы МТ4 - https://www.mql5.com/ru/market/product/20488#!tab=tab_p_overview
Советник по данному индикатору - https://www.mql5.com/ru/market/product/21933#