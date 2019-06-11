Profiter
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 20
Индикатор Profiter относится к стрелочному типу. Это значит, что торговые сигналы подаются в виде стрелочек. Голубая– вверх, на покупку, красная – вниз, на продажу.
С помощью индикатора Profiter достаточно просто определять локальные пики и впадины цены, а также направление текущей тенденции. Дополняет определение high/low по тиковым объемам.
Дополнительно в индикаторе реализованы звуковые и текстовые алерты, а также отправка оповещений на электронную почту.
Входные параметры
- Calculation High/low - определение high/low по количеству баров
- Show Alert - использовать звуковой сигнал
- Send Signls On E-mail - отправка сигнала по E-mail
- Show Notification - показывать окно сообщения