Индикатор Profiter относится к стрелочному типу. Это значит, что торговые сигналы подаются в виде стрелочек. Голубая– вверх, на покупку, красная – вниз, на продажу.

С помощью индикатора Profiter достаточно просто определять локальные пики и впадины цены, а также направление текущей тенденции. Дополняет определение high/low по тиковым объемам.

Дополнительно в индикаторе реализованы звуковые и текстовые алерты, а также отправка оповещений на электронную почту.

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