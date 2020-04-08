Candle Turn
- Indicators
- Andrei Gerasimenko
- Version: 1.0
- Activations: 20
На рисунке ниже показан принцип работы индикатора. Это поиск паттерна Price Action.
Свечная модель состоит из двух показателей доминирования быков или медведей. В построении сигнала также участвуют тиковые объемы и объемная дельта.
Индикатор ищет возможные развороты на участке, длина которого задается в параметрах Calculation High/Low
По умолчанию параметр задан, как 50 баров.
Входные параметры
Calculation High/low - определение high/low по количеству баров