Candle Turn

На рисунке ниже показан принцип работы индикатора. Это поиск паттерна Price Action.





Свечная модель состоит из двух показателей доминирования быков или медведей. В построении сигнала также участвуют тиковые объемы и объемная дельта.





Индикатор ищет возможные развороты на участке, длина которого задается в параметрах Calculation High/Low





По умолчанию параметр задан, как 50 баров.





Входные параметры

Calculation High/low - определение high/low по количеству баров