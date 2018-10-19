Индикатор ищет на графике уровни поддержки и сопротивления. Алгоритм устроен так, что при побитии уровней в обратном направлении и закреплением за уровнем индикатор показывает сигнал на покупку или продажу инструмента. Подтверждение сигнала обусловлено низким объемом.

Хорошо себя показывает на коротких дистанциях. То есть идеально подходит для скальпинга.

Лучшие таймфреймы это: M15, M30, H1.

Валютные пары только - EURUSD, EURJPY, USDCHF, GOLD, USDJPY, GBPUSD, GBPJPY. На остальных валютных парах сигналы не устойчивые (около 60 % верных сигналов)

Индикатор не перерисовывается. Встроен звуковой сигнал. Доступна информационная панель о торговле. Есть возможность автоматически вычислять уровни Stop Loss и Take Profit.

По данному индикатору ведется реальная торговля около двух месяцев. Отчет о торговле смотрите внизу.