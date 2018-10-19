Sniper SR
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
Индикатор ищет на графике уровни поддержки и сопротивления. Алгоритм устроен так, что при побитии уровней в обратном направлении и закреплением за уровнем индикатор показывает сигнал на покупку или продажу инструмента. Подтверждение сигнала обусловлено низким объемом.
Хорошо себя показывает на коротких дистанциях. То есть идеально подходит для скальпинга.
Лучшие таймфреймы это: M15, M30, H1.
Валютные пары только - EURUSD, EURJPY, USDCHF, GOLD, USDJPY, GBPUSD, GBPJPY. На остальных валютных парах сигналы не устойчивые (около 60 % верных сигналов)
Индикатор не перерисовывается. Встроен звуковой сигнал. Доступна информационная панель о торговле. Есть возможность автоматически вычислять уровни Stop Loss и Take Profit.
По данному индикатору ведется реальная торговля около двух месяцев. Отчет о торговле смотрите внизу.
Входные параметры
- Set Interval Draw Arrow - интервал уровней поддержки и сопротивления
- Show Text Label - показывать текстовые метки
- Set Take Profit In Pips - установить Take Profit в пунктах
- Set Stop Loss In Pips - установить Stop Loss в пунктах
- Text Color BUY - цвет значков на покупку
- Text Color SELL - цвет значков на продажу
- Color Of Take Profit - цвет Take Profit
- Show Info - показывать информацию о торговле
- Info Text Color - цвет текста информации
- Info Panel Color - цвет панели информации
- Alert - установить Alert
- Send E-mail - отправить сигнал на почту E-mail
- Notification - показать всплывающее окно
- Show Rating Currency - показывать/скрыть информации о сделках
- Rating Currency - выбор показываемой информации
- Distance - расстояние построения панели
- Shifts In Pixels - смещение в пикселях
- Shift Currency - смещение по символу
- Shift Percent - смещение в процентах
- Shift X - смещение X
- Shift Y - смещение по Y
- Density Lines - толщина линий
- Font Size - размер шрифта
- Color Plus - цвет прибыльных ордеров
- Color Minus - цвет убыточных ордеров