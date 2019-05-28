Reverse Signal MT5
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 20
Версия индикатора MT4 - https://www.mql5.com/ru/market/product/16415
Индикатор обозначает предполагаемые развороты рынка в виде стрелок.
В индикатор встроены 3 вида разворота.
- Основной сигнал на разворот. Это более сильный и важный разворот. Обозначается самой крупной стрелкой.
- Альтернативный сигнал - это дополнительный сигнал без использования дополнительных фильтров в отличие от основного. Подойдет для скальпирования на малых таймфреймах.
- Смесь основного разворота и альтернативного, но с добавлением фильтра по тренду. Также хорошо себя показывает на малых таймфреймах.
Концепция заключается в максимальном отклонении цены от быстрых скользящих средних.
Если цена находится выше МА и на достаточно большом расстоянии, то такой сигнал считается на продажу.
Сигнал на покупку противоположен.
Все опции включаются отдельно.
Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки.
Индикатор не перерисовывается!!!
Входные параметры
- ShowStrongSignal - показывать основной сигнал.
- ShowAltSignal - показывать альтернативный сигнал.
- UseFilter - использовать фильтр.
- Use Alert - использовать звуковое оповещение
- Use E-mail Alert - использовать сообщение на E-mail
- Use Push Alert - использовать Push уведомление