Reverse Signal MT5

Версия индикатора MT4 - https://www.mql5.com/ru/market/product/16415

Индикатор обозначает предполагаемые развороты рынка в виде стрелок.

В индикатор встроены 3 вида разворота.

Основной сигнал на разворот. Это более сильный и важный разворот. Обозначается самой крупной стрелкой. Альтернативный сигнал - это дополнительный сигнал без использования дополнительных фильтров в отличие от основного. Подойдет для скальпирования на малых таймфреймах. Смесь основного разворота и альтернативного, но с добавлением фильтра по тренду. Также хорошо себя показывает на малых таймфреймах.

Концепция заключается в максимальном отклонении цены от быстрых скользящих средних.

Если цена находится выше МА и на достаточно большом расстоянии, то такой сигнал считается на продажу.

Сигнал на покупку противоположен.

Все опции включаются отдельно.

Также в индикатор встроен сигнал при появлении стрелки.

Индикатор не перерисовывается!!!

Входные параметры

ShowStrongSignal - показывать основной сигнал.

- показывать основной сигнал. ShowAltSignal - показывать альтернативный сигнал.

- показывать альтернативный сигнал. UseFilter - использовать фильтр.

- использовать фильтр. Use Alert - использовать звуковое оповещение

- использовать звуковое оповещение Use E-mail Alert - использовать сообщение на E-mail

- использовать сообщение на E-mail Use Push Alert - использовать Push уведомление



