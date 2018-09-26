Main RS
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 15
Алгоритм индикатора строит уровни поддержки и сопротивления. На основе этих уровней индикатор ищет ложный пробой одного из уровней.
Если условие выполнено индикатор ждет возврат в зону ложного пробоя. Если возврат произошел - индикатор выдает сигнал.
Индикатор не перерисовывается. Встроен звуковой сигнал. Доступна информационная панель о торговле. Есть возможность автоматически вычислять уровни Stop Loss и Take Profit.
Входные параметры
- Set Interval Draw Arrow - интервал уровней поддержки и сопротивления
- Show Text Label - показывать текстовые метки
- Set Take Profit In Pips - установить Take Profit в пунктах
- Set Stop Loss In Pips - установить Stop Loss в пунктах
- Text Color BUY - цвет значков на покупку
- Text Color SELL - цвет значков на продажу
- Color Of Take Profit - цвет Take Profit
- Show Info - показывать информацию о торговле
- Info Text Color - цвет текста информации
- Info Panel Color - цвет панели информации
- Alert - установить Alert
- Send E-mail - отправить сигнал на почту E-mail
- Notification - показать всплывающее окно