Break Trend Pro

Данный индикатор отмечает участки разворота тренда, в точках разворота давая сигнал на вход в рынок в виде стрелок соответствующего цвета и направления движения в виде линий, а также звукового оповещения.

Основан на закономерностях рынка FOREX, точных определениях текущего экстремума и нахождения свечных моделей на вершинах/низах рынка.

Универсальный алгоритм помогает определить точки разворота указывая стрелками где осуществить вход в рынок.

Дополнительно

Индикатор не перерисовывается.

Выводит актуальные данные по инструменту. Такие как, название валютной пары, текущая цена, спред, время до закрытия свечи, текущие действия по инструменту (покупка или продажа), силу дневного тренда.

Входные параметры

Show Indicator Info - показывать/скрыть информацию о символе

Info Corner - угол отображения информации о символе

Color Of Information - цвет отображения информации о символе

Font Type - тип шрифта

Font Size - размер шрифта

Use Alert - установить звуковое оповещение

Use E-mail Notification - установить отправку полученного сигнала на E-mail адрес







