Day By Day
- Experts
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Maksim NeimerikIf you suddenly came to the desire to earn automatic trading then I am at your service, I will write any robot, indicator or utility in the language of MQL4 or MQL5!
- Version: 1.1
- Updated: 6 March 2019
- Activations: 5
Day By Day
Требования к использованию советника: Для работы даного советника никакие требования не предусмотрены!
Советник представляет собой систему, которая работает по сигналам индикатора RSI.
Работает советник по времени терминала с 10:00 по 10:20, это значит что в это время он пытается войти в рынок, если по истечении этого времени войти не удается - ждет следующего дня.
- Рекомендуемая валюта: EURUSD, USDJPY;
- Таймфрейм: H1;
- Мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/557506
Оптимальные настройки (.set-файлы) будут публиковаться в обсуждениях.
Настройки
- Dynamic lot - использовать или запретить автоматический расчет лота по мере роста вашего депозита;
- Lot per deposit - Lot на указаное количество депозита;
- Lot - взять этот лот и соотнести со следующим параметром;
- Opening - можно использовать стандартное открытие сделок или реверсное;
- Closing - метод закрытия сделок (по ТП или по сумме прибыли);
- Currency (if Use Currency)- суммарная прибыль для закрытия ордеров;
- Take Profit (if Use TP) - ТП;
- Multieplier - множитель;
- Slippage - проскальзывание;
- Magic - магический номер;
- Max Spread - максимально допустимый спред;
- RSI SETTINGS - настройки индикатора RSI;
- TIME SETTINGS - настройки времени;
Если вам нужна дополнительная информация, вы можете связаться со мной в любое время.
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