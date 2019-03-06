Day By Day

Hamster Original Himma Youssef Experts

Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading on Telegram_Channel The Hamster Original is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations : Lot = 0.01. ( if autolot enabled Allow (initial Lot) per (xx)USD = 50 ). Balance = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions : Initial Lot