Info Line
- Utilities
- Maksim Neimerik
- Version: 1.0
Утилита Info Line представляет собой горизонтальную линию которая показывает общую прибыль (убыток) по всех ордерах открытых по валютной паре на график которой она установлена.
Отображаемая информация:
- Количество пунктов от текущей цены до линии;
- Общая прибыль (убыток) по всех ордерах графика;
- Общее количество BUY лотов;
- Общее количество SELL лотов;
Кроме того утилита "умеет" ставить стопы на выбранную цену (цену линии).
В настройках можно выбрать:
- Отображать информацию только по BUY ордерам;
- Отображать информацию только по SELL ордерам;
- Отображать информацию по всем ордерам;
- Настройка цветовой схемы;
- Настройка кнопки установки ТП;
Буду рад прочитать Ваши отзывы и советы по усовершенствованию продукта! Всем удачи!