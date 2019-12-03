Info Line

Утилита Info Line представляет собой горизонтальную линию которая показывает общую прибыль (убыток) по всех ордерах открытых по валютной паре на график которой она установлена. 

Отображаемая информация:

  1. Количество пунктов от текущей цены до линии;
  2. Общая прибыль (убыток) по всех ордерах графика;
  3. Общее количество BUY лотов;
  4. Общее количество SELL лотов;

Кроме того утилита "умеет" ставить стопы на выбранную цену (цену линии).

В настройках можно выбрать:

  • Отображать информацию только по BUY ордерам;
  • Отображать информацию только по SELL ордерам;
  • Отображать информацию по всем ордерам;
  • Настройка цветовой схемы;
  • Настройка кнопки установки ТП;

Буду рад прочитать Ваши отзывы и советы по усовершенствованию продукта! Всем удачи!






















































