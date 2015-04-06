FV Stage II
- Experts
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Maksim NeimerikIf you suddenly came to the desire to earn automatic trading then I am at your service, I will write any robot, indicator or utility in the language of MQL4 or MQL5!
- Version: 1.0
- Activations: 5
FV 4005 Stage II
Представляю Вашему вниманию новый автоматический советник основанный на базе индикатора Bollinger Bands. Данный эксперт принимает торговые решения основываясь на показаниях линий Боллинжера.
Торговые рекомендации:
Тайм Фрейм - М15;
Валютная пара - EURUSD (по мере тестирования и обновления валютные пары и настройки для них будут добавляться в комментариях);
Настройки:
- Dynamic Lot - динамический лот;
- Start deposit - объем Вашего начального депозита;
- Lot - лот в расчете на Start deposit;
- Slippage - проскальзывание;
- Magic - магический номер;
- Maximum Spread - максимально допустимый спред;
- BOLLINGER - настройки Bollinger Bands;
Буду рад пожеланиям и предложениям! Всем профита!