FV Stage II

FV 4005 Stage II

Представляю Вашему вниманию новый автоматический советник основанный на базе индикатора Bollinger Bands. Данный эксперт принимает торговые решения основываясь на показаниях линий Боллинжера.

Торговые рекомендации:

Тайм Фрейм - М15;

Валютная пара - EURUSD (по мере тестирования и обновления валютные пары и настройки для них будут добавляться в комментариях);

Настройки:

Dynamic Lot - динамический лот;

- динамический лот; Start deposit - объем Вашего начального депозита;

- объем Вашего начального депозита; Lot - лот в расчете на Start deposit;

- лот в расчете на Start deposit; Slippage - проскальзывание;

- проскальзывание; Magic - магический номер;

- магический номер; Maximum Spread - максимально допустимый спред;

- максимально допустимый спред; BOLLINGER - настройки Bollinger Bands;

Буду рад пожеланиям и предложениям! Всем профита!