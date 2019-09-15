Multi Trade

Комплексный индикатор который работает на основе 4-х стандартных индикаторов МТ4: Moving Average, Stochastic, Bollinger Bands, RSI (в дальнейшем список индикаторов будет расширятся). Показания индикаторов берутся из 7-и тайм фреймов от М1 до D1. Строка Average показывает средние значения индикаторов в разрезе тайм фреймов.

Сигналы индикаторов:

Moving Average: быстрая скользящая выше медленной скользящей - покупка; быстрая скользящая ниже медленной скользящей - продажа; данные берутся из последнего закрытого бара;

Stochastic: основная кривая ниже нижнего уровня - покупка; основная кривая выше верхнего уровня - продажа; данные берутся с текущего бара;

Bollinger Bands: цена ниже нижней линии Боллинжера - покупка; цена выше верхней линии Боллинжера - продажа; данные берутся с текущего бара;

RSI: кривая индикатора ниже нижнего уровня - покупка; кривая индикатора выше верхнего уровня - продажа; данные берутся с текущего бара;

Настройки:

Strength Signal - сила сигнала;
Alert - алерт вкл/выкл;
PANEL SETTINGS - настройки панели;
MOVING SETTINGS - настройки Moving Average;
STOCHASTIC SETTINGS - настройки Stochastic;
BOLLINGER SETTINGS - настройки Bollinger Bands;

RSI SETTINGS - настройки RSI;

Важно!!! Данный индикатор находится на стадии разработки и усовершенствования, все советы, критика и пожелания приветствуются. Более того, буду очень благодарен за качественные идеи по усовершенствованию данного продукта!

Не менее важно понимать что сигналы Multi Trade не являются достаточным основанием для принятия торговых решений так как это всего лишь показания стандартных индикаторов без какой-либо торговой системы!
Recommended products
Raptor HTF Stochastic
Michal Iwanski
Indicators
The HTF Stochastic displays Stochastic oscillator from a higher time frame. For example: You can see D1 Stochastic on a M30 chart. It has all parameters available like a normal Stochastic. The HTF Stochastic is visible for all time frames below the one you setup. So if you choose H4 period you can see Stochastic oscillator from that time frame on H1, M30, M15, M5 and M1 chart. For M30 setup, you can have M30 Stochastic on M15, M5 and M1 chart.
Before
Nadiya Mirosh
Indicators
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Indicators
Product Overview Auto Trend Bands is an adaptive trend channel main chart indicator designed specifically for both   MT4 and MT5   platforms. It dynamically constructs trend channels based on linear regression algorithms and standard deviation, automatically identifying market trend direction and changing colors in real-time based on slope changes. Through channel breakout signals and strong trend markers, this indicator helps traders accurately capture trend initiation and acceleration opportu
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Ichimoku Hull Resonance System MT4
You Long Guo
Indicators
Product Overview Ichimoku-Hull Resonance System is a main‑chart multi‑indicator resonance trading system designed for both the   MT4 and MT5   platforms. It deeply integrates six dimensions — Hull Moving Average, Ichimoku cloud, Hull‑MACD, RSI, EMA, and daily open direction — into a rigorous seven‑factor resonance signal model that triggers entry signals only when all dimensions simultaneously point in the same direction, fundamentally filtering out false signals in ranging markets. At the mome
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Indicators
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicators
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indicators
After purchase, contact me in private to get 7 days of FREE testing with EA Forex Proton where the robot automatically takes the trade alerts from MBFX Timing! MBFX Timing is an indicator that was developed and created by Mostafa Belkhayate, one of the best traders in the world. We decided to create a modified version that takes inspiration from the Stochastic Oscillator and the Relative Strength Quality Index indicators to improve your trading.  One of the main reasons we released MBFX Timing
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicators
Delta Fusion Pro – Advanced Order Flow Analysis for Intraday Trading Delta Fusion Pro is a professional indicator for MetaTrader 4 that reveals aggressive order flow, showing the intensity and direction of institutional pressure in real time. Unlike traditional volume indicators, it analyzes the delta between Ask and Bid volumes to anticipate reversals, confirm trends, and identify professional interest zones. Key Features Intelligent Auto-Tuning System Automatically adjusts all parameters ba
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
ADX Pointer
Dominik Mandok
Indicators
ADX Pointer is an indicator which is based on "Average Directional Index" and draws three numbers in chart window depending on the value of ADX. In ADX Pointer you can set "ADX_Period" which is of course period of Average Directional Index and you can also set 3 levels. When ADX value exceed first level ("ADX_Level1") in chart window appears number "1", when ADX exceed second level ("ADX_Level2") appears "2" and when ADX exceed third level ("ADX_Level3") appears "3". Simple. ADX Pointer works on
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicators
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
DYJ Alligator SignalSource
Daying Cao
Indicators
DYJ Alligator SignalSource   is based on Alligator   indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. The blue line (Alligator's Jaw) is the Balance Line for the timeframe that was used to build the chart (13-period Smoothed Moving Average, moved into the future by 8 bars); Red Line (Alligator's Teeth) is the Balance Line for the value timeframe of one level lower (8-period Smoothed Moving Average, moved by 5 bars into the future); Green Line (Alligator's Lips) is the Balance Line
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indicators
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex   Indicator "RSI SPEED" for MT4 - great predictive tool , No Repaint. The calculation of this indicator is  based on equations from physics . RSI SPEED is the  1st derivative of RSI  itself. RSI SPEED is   good for scalping entries   into the direction of main trend. Use it   in combination   with suitable   trend indicator , for example HTF MA (as on pictures). RSI SPEED indicator shows how fast RSI itself changes its direction   - it is very sensitive . It is recommended to use RS
SFT Full MACD
Artem Kuzmin
Indicators
A classic indicator with advanced features for more accurate display of the market situation. All settings of all moving averages are available, such as the moving average type and the priced used in its calculation. It is also possible to change the appearance of the indicator - line or histogram. Additional parameters provide the ability of fine tuning. Distinctive features Does not redraw. Additional parameters for fine tuning. Displayed as a line or as a histogram. Works on all timeframes a
Neoarjo fair value gaps dont lie theory meta4
Phemelo Neo Malele
Indicators
The concepts within this indicator which give it a unique and sharp edge are based on FAIR VALUE GAPS ''THEORY'' designed and curated by Arjo which is one of the best mentors , and myself have added the development aspect to the concepts explained. The series of videos will include original youtube links for a complete comprehensive explanations, screenshots of the compiled mt4/5 system running. All published  systems will be available on MT4 & MT5 separately to accommodate all platforms and use
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicators
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Indicators
SystemBinaryM1 - a professional indicator for trading short-term binary options, is a complete, self-contained author's strategy for working in the binary options market. The unique algorithm for analyzing the foreign exchange market is based on the calculation of reference points on three different time periods M15, M5. M1. Thus, the indicator simultaneously analyzes the long-term, medium-term and short-term price behavior before issuing a signal. The indicator is set in the usual way and work
Four Moving Averages Message
Dmitriy Moshnin
Indicators
The Four Moving Averages Message indicator ( please see the description and video ), a version of Four Moving Averages , concurrently displays four Moving Averages with default settings in the main chart window: Green and Red ones represent a short-term trend, Red and Blue ones - mid-term trend, while Blue and Yellow ones - long-term trend. You can change the moving average settings and colors. However, these parameters have been configured so that to allow trading on all time frames. The built-
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicators
Buy Sell Arrow MT Indicator Buy Sell Arrow MT Indicator is a technical indicator for MetaTrader 5. It uses Pivot Points, Moving Averages, and multi-timeframe data to display Buy and Sell signals on the chart. Description The indicator combines three elements: Pivot Points for support and resistance Moving Averages for trend direction Higher timeframe data for additional confirmation Signals are generated only when the defined conditions are met. Signal Calculation Buy signals are shown when bul
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicators
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicators
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Indicators
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines   is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds   trailing trend lines   using Bollinger Bands: In an   uptrend , the   lower band trails price and can only rise In a   downtrend , the   upper band trails pri
Capernaum
Andriy Sydoruk
Indicators
Visually, Capernaum, on the chart, appears as small arrows indicating the direction of the trend movement and the opening of trading positions. The appearance of a blue up arrow indicates that the market is beginning to rise and it is time to buy. And the appearance of a red down arrow means that the market is falling and it is high time to sell. When a suitable moment for buying appears, the indicator generates a signal exactly at the moment of its appearance and not below or above the current
Your good friend
Sergei Semenov
Indicators
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Analytical Trend
Yvan Musatov
Indicators
The Analytical Trend indicator can track sustained price movement in a specific direction. In this case, the movement itself can be downward, upward or sideways, when the market movement does not have a pronounced direction. The indicator works on the basis of two moving averages and an oscillator. Using the signal search algorithm, the indicator generates signals in the form of arrows. Flexible settings allow you to receive more accurate signals for opening positions. You can quickly understan
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
T.M.M Channel System is a forex trading system which provides signals for BUY and SELL with the Trend using special trend filter price channel indicator. This indicator is easy to adapt to any market using only two parameters. This channel indicator does not repaint! The channel indicator is recommended for trading on H4 charts but can be used with any time frame though. After purchase you will download the channel indicator. The arrow indicator will be provided to you for free after purchase. Y
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
CRT Candle Range Theory HTF MT4
Robby Suhendrawan
5 (1)
Indicators
CRT Candle Range Theory HTF MT4.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
More from author
MA Color
Maksim Neimerik
4.75 (4)
Indicators
Moving Average Color Moving Average (MA) is a trend indicator, which is a curved line that is calculated based on price changes. Accordingly, the moving average is the trader’s assistant, which confirms the trend. On the chart it looks like a bending line that repeats the price movement, but more smoothly. Moving Average Color it is a standard moving average indicator with a color change when the trend direction changes. The ability to set additional levels has also been added. It is a handy too
FREE
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilities
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Day By Day
Maksim Neimerik
Experts
Day By Day Требования к использованию советника: Для работы даного советника никакие требования не предусмотрены! Советник представляет собой систему, которая работает по сигналам индикатора RSI. Работает советник по времени терминала с 10:00 по 10:20, это значит что в это время он пытается войти в рынок, если по истечении этого времени войти не удается - ждет следующего дня. Рекомендуемая валюта: EURUSD, USDJPY; Таймфрейм : H1; Мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/557506 Оптимальные на
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Divergence Reader
Maksim Neimerik
Indicators
Divergence Reader - индикатор который поможет Вам идентифицировать на графике дивергенцию и конвергенцию. Настройки Type - выбор типа сигнала (дивергенция, конвергенция, оба сигнала); Minimum length of divergence (Candle) - минимальная длинна сигнала (в свечах); MACD SETTINGS - настройки индикатора МАСD; Важно! Индикатор не рисует графику на истории! Для визуальной проверки индикатора рекоммендую использовать тестер.
FREE
Info Line
Maksim Neimerik
Utilities
Утилита Info Line представляет собой горизонтальную линию которая показывает общую прибыль (убыток) по всех ордерах открытых по валютной паре на график которой она установлена.  Отображаемая информация: Количество пунктов от текущей цены до линии; Общая прибыль (убыток) по всех ордерах графика; Общее количество BUY лотов; Общее количество SELL лотов; Кроме того утилита "умеет" ставить стопы на выбранную цену (цену линии). В настройках можно выбрать: Отображать информацию только по BUY ордерам; О
FREE
BarsStreet
Maksim Neimerik
Indicators
Features This indicator determines the consecutive bullish and bearish bars; It graphically displays from 4 to 12 consecutive bullish and bearish bars with an alert; It is possible to disable the alert and unnecessary graphical elements; It is also possible to adjust the number of bars in history, where the graphical elements of the indicator are to be drawn (0 = all available bars); There is an option to change the size of the graphical elements. This indicator is well suited for trading binary
Night Raven Martin
Maksim Neimerik
2.8 (5)
Experts
Requirement for the EA use: the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! The EA is a system that trades the signals generated by the following indicators: Bollinger Bands, Stochastic and Moving Average. The EA works from 00:05 to 08:00, terminal time. By default, all orders are closed at 23:59 (can be modified). Important!!! The EA operation start time should match the American trading session close time, while the operation end time should coincide with the E
Bars Street with levels
Maksim Neimerik
Indicators
Features This indicator determines consecutive bullish and bearish bars; Determines the High and Low for the last N bars (N can be changed in the settings); It shows the Buy and Sell signals based on the values of other indicators, such as Bollinger Bands, Stochastic and MACD; It graphically displays from 4 to 12 consecutive bullish and bearish bars with an alert; It is possible to disable the alert and unnecessary graphical elements; It is also possible to adjust the number of bars in history,
MA Signal
Maksim Neimerik
Indicators
It is a simple indicator showing the moments of intersection of two Moving Averages, and it can be an indefensible tool for use in some trading systems. When the MAs intersect, the indicator draws arrows in accordance with the crossover direction and generates and alert. Indicator parameters Period Fast MA - fast Moving Average period; Period Slow MA - slow Moving Average period; Method MA - Moving Average method; Apply to - price used for MA calculation; Alert - alert; Number of history bars -
Eclipse
Maksim Neimerik
Experts
This is a versatile Expert Advisor for trading on any currency pairs. The EA applies only Moving Average in trading. When a price retreats to a preset distance, the robot places a grid of pending orders and averages the profit while they are opened. A news filter has been added to the Expert Advisor! Recommended Usage Low spread; Currency pair - any (recommended - EURUSD and GBPUSD); Timeframe - М30; In the news filter settings, it is recommended to set 30 minutes before and 30 minutes after the
Stochastic Average
Maksim Neimerik
Indicators
The indicator is a good tool for scalping. The entry points are defined using auxiliary indicators, such as Stochastic and Simple Moving Average. The indicator is represented by arrows showing the likely market direction. The signal appears right after the current candle close. Recommended parameters: Currency pair - any; Timeframe - no less than М5. Parameters Size of the indicator labe - graphical label size; The position of the indicator label (in points) - label position relative to the cur
Button Story
Maksim Neimerik
Utilities
This utility is a functional panel for manual trading. A special feature provided by the panel is the possibility to choose the stealth mode, in which operation is invisible to the broker! In this mode, a trader can open one sell and one buy order (in future updates, the number of orders will be increased). Any number of orders can be opened in the normal mode. In the assistant parameters, you can set stop loss, take profit, trailing stop, etc. In addition, you can control drawdown and limit it
Shooting Stars
Maksim Neimerik
Indicators
The Shooting Stars indicator is designed to search for the Shooting Star and Hanging Man patterns on charts of any currency pairs. Features Displays 5 unidirectional candles. This indicator identifies the Shooting Star and Hanging Man patterns. Once a pattern is identified, the indicator shows a confirmation signal. It is possible to disable the alert and unnecessary graphical elements. It is also possible to adjust the number of bars in history, where the graphical elements of the indicator ar
Synevir
Maksim Neimerik
5 (1)
Experts
Requirement for the EA use: the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the most popular well performing systems. This Expert Advisor belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic, RSI and Moving Average. Recommended Expert Advisor operation time is from 00:05 to 08:00 (the interval between the close of the A
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experts
The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
Martingale System
Maksim Neimerik
Experts
I present you an Expert Advisor based on the Martingale system. The trading volume used for opening positions depends on the parameters Lot and Multiplier. Martingale system, which proportionally increases the trade volume according to set parameters, is applied when you open a trade. Please note that the EA features the ability to select the trading direction: Buy or Sell. Recommendations: Currency pair: any; Timeframe: the EA is optimized for Н1, but any timeframe can be used. Other: the trad
Black Square
Maksim Neimerik
Experts
This is an Expert Advisor with the elements of graphics trading. It performs trading operations using the "Rectangle" (or "Square") shape. The Expert Advisor automatically draws a square and opens a Buy or Sell orders when the price crosses its lower or upper bounds respectively. The shape can be drawn manually. For this purpose you should disable the auto drawing feature in the Expert Advisor settings. If the price moves in the wrong direction, the Expert Advisor sets up to four orders in accor
Solaris
Maksim Neimerik
Experts
Представляю Вашему вниманию советник Solaris, который торгует по принципу выставления разнонаправленых отложеных ордеров. Подробную информацию о системе торговли Вы можете увидеть на скриншоте ниже (скриншот 1). Рекомендации: Для данного советника не предусмотрено никаких особых рекомендаций, единственное, как и для большинства советников, желательно использовать инструменты с наименьшим спредом! Параметры работы советника можно использовать по умолчанию. Время работы выбрано период наибольшей
FV Stage II
Maksim Neimerik
Experts
FV 4005 Stage II Представляю Вашему вниманию новый автоматический советник основанный на базе индикатора Bollinger Bands. Данный эксперт принимает торговые решения основываясь на показаниях линий Боллинжера.  Торговые рекомендации: Тайм Фрейм - М15; Валютная пара - EURUSD (по мере тестирования и обновления валютные пары и настройки для них будут добавляться в комментариях); Настройки: Dynamic Lot - динамический лот; Start deposit - объем Вашего начального депозита; Lot - лот в расчете на  Start
Screen Shooter
Maksim Neimerik
Utilities
The Screen Shooter utility will help you take screenshots of your trading process. How it works: The program is a small panel with two modes of operation: the first mode "All Open Charts" - allows you to create screenshots of all charts open in the terminal; the second mode "All TF Curr Chart" - creates, accordingly, screenshots of all timeframes of the current chart (to which this tool is attached). In the second mode, the user can disable unnecessary timeframes using the buttons on the panel (
Telegram Informator
Maksim Neimerik
Utilities
Telegram Informer A simple and reliable utility for monitoring your account. To make it work, you just need to add the following commands to your telegram bot: show_info - Show account information buy_sl_del -   Delete   Stop Loss for Buy orders buy_tp_del - Delete Take Profit for Buy orders sell_sl_del -   Delete   Stop Loss for Sell orders sell_tp_del - Delete Take Profit for Sell orders all_sl_del - Delete all Stop Loss all_tp_del - Delete all Take Profit breakeven - Convert to breakeven (eac
Tick Chart Indicator MT4
Maksim Neimerik
Indicators
A simple indicator for plotting a tick chart. This indicator will allow you to track the spread dynamics and the price behavior in general. In the settings, you can select the price to display on the chart - Bid, Ask or both prices at the same time. Tick Chart Indicator will definitely be useful when using scalping strategies. The MT5 version is available here . Good luck to everyone and successful trading!
Pending Stop Orders System
Maksim Neimerik
Utilities
Pending orders system is a small trading panel created for quick setting of hidden pending stop orders. Its functionality is simple and at the same time very necessary in the day-to-day work of a trader. The main function of this panel is to set hidden pending stop orders with one click of the mouse at the desired place on the chart. If necessary, the user can pre-register lot, stop loss and take profit in the corresponding fields. If the lot is not specified, it will be set at the level of the
Recovery System
Maksim Neimerik
Experts
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
Telegram Informator MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Telegram Informer A simple and reliable utility for monitoring your account. To make it work, you just need to add the following commands to your telegram bot: show_info - Show account information buy_sl_del -   Delete   Stop Loss for Buy position buy_tp_del - Delete Take Profit for Buy position sell_sl_del -   Delete   Stop Loss for Sell position sell_tp_del - Delete Take Profit for Sell position all_sl_del - Delete all Stop Loss all_tp_del - Delete all Take Profit breakeven - Convert to breake
Tick Chart Indicator MT5
Maksim Neimerik
Indicators
A simple indicator for plotting a tick chart. This indicator will allow you to track the spread dynamics and the price behavior in general. In the settings, you can select the price to display on the chart - Bid, Ask or both prices at the same time. Tick Chart Indicator will definitely be useful when using scalping strategies. The MT4 version is available here . Good luck to everyone and successful trading!
ZigZagHHLL
Maksim Neimerik
Indicators
A simple Zig Zag indicator with added visualization of Higher High, Lower High, Higher Low, Lower Low. This indicator will be very helpful when working with support/resistance levels. The ZigZag indicator is a fundamental tool that will significantly help you navigate complex situations in the financial markets. By providing a clear visual representation of price movements and trends, it simplifies the analysis process and improves decision-making capabilities. Its role in identifying trends and
BarsStreet MT5
Maksim Neimerik
Indicators
In the dynamic world of forex trading, technical analysis is an essential tool for traders seeking to navigate the complexities of the currency markets. One key element of this analysis is the interpretation of candlestick patterns, particularly the phenomenon of consecutive one-sided candles. These candles, characterized by a uniform direction — either completely bullish or bearish — offer significant insight into market sentiment and potential future movements. Understanding the implications o
Filter:
No reviews
Reply to review