Multi Trade
- Indicators
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Maksim NeimerikIf you suddenly came to the desire to earn automatic trading then I am at your service, I will write any robot, indicator or utility in the language of MQL4 or MQL5!
- Version: 1.1
- Updated: 15 September 2019
- Activations: 5
Комплексный индикатор который работает на основе 4-х стандартных индикаторов МТ4: Moving Average, Stochastic, Bollinger Bands, RSI (в дальнейшем список индикаторов будет расширятся). Показания индикаторов берутся из 7-и тайм фреймов от М1 до D1. Строка Average показывает средние значения индикаторов в разрезе тайм фреймов.
Сигналы индикаторов:
Moving Average: быстрая скользящая выше медленной скользящей - покупка; быстрая скользящая ниже медленной скользящей - продажа; данные берутся из последнего закрытого бара;
Stochastic: основная кривая ниже нижнего уровня - покупка; основная кривая выше верхнего уровня - продажа; данные берутся с текущего бара;
Bollinger Bands: цена ниже нижней линии Боллинжера - покупка; цена выше верхней линии Боллинжера - продажа; данные берутся с текущего бара;
RSI: кривая индикатора ниже нижнего уровня - покупка; кривая индикатора выше верхнего уровня - продажа; данные берутся с текущего бара;
Настройки:
RSI SETTINGS - настройки RSI;
Важно!!! Данный индикатор находится на стадии разработки и усовершенствования, все советы, критика и пожелания приветствуются. Более того, буду очень благодарен за качественные идеи по усовершенствованию данного продукта!