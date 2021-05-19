Рекомендации: Для данного советника не предусмотрено никаких особых рекомендаций, единственное, как и для большинства советников, желательно использовать инструменты с наименьшим спредом!

Параметры работы советника можно использовать по умолчанию. Время работы выбрано период наибольшей волатильности рынка, именно волатильность обеспечивает прибыль при торговле по данной системе.

Важно: Если на момент завершения работы советника есть открытые ордера, время завершения работы игнорируется и сделки сопровождаются в обычном режиме!