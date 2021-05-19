Solaris
- Experts
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Maksim NeimerikIf you suddenly came to the desire to earn automatic trading then I am at your service, I will write any robot, indicator or utility in the language of MQL4 or MQL5!
- Version: 1.2
- Updated: 19 May 2021
- Activations: 10
Рекомендации: Для данного советника не предусмотрено никаких особых рекомендаций, единственное, как и для большинства советников, желательно использовать инструменты с наименьшим спредом!
Параметры работы советника можно использовать по умолчанию. Время работы выбрано период наибольшей волатильности рынка, именно волатильность обеспечивает прибыль при торговле по данной системе.
Важно: Если на момент завершения работы советника есть открытые ордера, время завершения работы игнорируется и сделки сопровождаются в обычном режиме!
Настройки:
- Start Time - время начала работы;
- Stop Time - время завершения работы;
- Lot - лот;
- Lot Multiplier - множитель лота;
- Magic - магический номер ордера;
- Distance - дистанция от текущей цены до отложеных ордеров;
- TP Mode - тип Тейк Профита;
- Target - цель в валюте депозита;
- SL after - установить Стоп Лосс после открытия n-го ордера;
- Show info - показывать на графике информацию о торговом процессе;
Настройки советника довольно просты и не требуют особых навыков для использования системы.
В систему добавлена информационная панель которая упростит визуальное восприятие результатов работы (скриншот №2).
Если у Вас есть какие-либо вопросы или замечания к работе системы - буду рад ответить! Вместе сделаем торговлю проще!