Divergence Reader
- Indicators
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- Version: 1.0
Divergence Reader - индикатор который поможет Вам идентифицировать на графике дивергенцию и конвергенцию.
Настройки
- Type - выбор типа сигнала (дивергенция, конвергенция, оба сигнала);
- Minimum length of divergence (Candle) - минимальная длинна сигнала (в свечах);
- MACD SETTINGS - настройки индикатора МАСD;
Важно! Индикатор не рисует графику на истории! Для визуальной проверки индикатора рекоммендую использовать тестер.