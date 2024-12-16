Ikaruss Autotrader
- Experts
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.2
- Updated: 16 December 2024
- Activations: 5
O IKARUSS Autotrader é o robô especialista em trade em minidólar WDO na bolsa brasileira B3. Com uma estratégia única, o robô opera a cada hora nas melhores direções do mercado.
O robô já é configurado para o minidólar em timeframe M5. O robô tem alvos maiores fixos, mas abre e fecha operações a cada hora.
Ainda é possível configurar um trailling stop por horário e tamanho de alvo, bem como configurar horários de trades.
OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.