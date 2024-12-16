



O robô já é configurado para o minidólar em timeframe M5. O robô tem alvos maiores fixos, mas abre e fecha operações a cada hora.





Ainda é possível configurar um trailling stop por horário e tamanho de alvo, bem como configurar horários de trades.





OBS: alterar o parâmetro BR1 para BR.

O IKARUSS Autotrader é o robô especialista em trade em minidólar WDO na bolsa brasileira B3. Com uma estratégia única, o robô opera a cada hora nas melhores direções do mercado.