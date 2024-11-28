Sinaleiro Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.2
- Updated: 28 November 2024
- Activations: 5
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência.
Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis.
É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana.
Alterar o parâmetro BR1 para BR.