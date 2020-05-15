Pepito
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Arismario Verissimo NevesBus travel fiction writer, developer of robots for day trade and CEO of 3M Trader.
- Version: 9.5
- Updated: 15 May 2020
- Activations: 5
Robô Pepito.
Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas.
- Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA;
- Operações 100% day trade;
- O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada".
ATENÇÃO:
Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge.
Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de entrada".
Preferencialmente sempre ligue o robô antes das 9h.