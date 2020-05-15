Pepito

Robô Pepito.

Pepito é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Desenvolvido com uma estratégia que funciona exclusivamente com o ativo WIN, melhorando assim a sua performance e visando mais Ganhos e menos Perdas.

- Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA;

- Operações 100% day trade;

- O robô vai configurado para realizar apenas uma operação ao dia, mas isso pode ser alterado nos "Parâmetros de entrada".


ATENÇÃO:

Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge.

Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de entrada".

Preferencialmente sempre ligue o robô antes das 9h.

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