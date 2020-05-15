Sinaleiro Trader Renato Takahashi Experts

O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.