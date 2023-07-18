My Candle Patterns

5

This indicator is a demo version of the complete My candle, which can be downloaded here: Candle Patterns Creator

With the full version, you can create your own candle rules and modify a traditional candle pattern to be more accurate according to your strategy.

The indicator includes several example candle rules, but here I will demonstrate only a few:

Pattern Rule
Candle Green 
C > O
Candle Red 
C < O
Doji 
C = O
Hammer 
(C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (C < O and (O-C) *2 < C-L and (O-C) *0.5 > H-O)
Hammer Green 
C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C
Hammer Red 
C < O and (O-C) *2 < C-L and (O-C) *0.5 > H-O
Marubozu  
(C > O and C-O > (H-L) * 0.7) or (C < O and O-C > (H-L) * 0.7)
Marubozu Green  
C > O and C-O > (H-L) * 0.7
Marubozu Red  
C < O and O-C > (H-L) * 0.7
Spinning Top 
(C > O and C-O < O-L and C-O < H-C) or (C < O and O-C < C-L and O-C < H-O)
Spinning Top Green 
C > O and C-O < O-L and C-O < H-C
Spinning Top Red 
C < O and O-C < C-L and O-C < H-O

Candle pattern formed with 1 candle

  • candle green
  • candle red
  • doji
  • hammer
  • hammer green
  • hammer red
  • marubozu
  • marubozu green
  • marubozu red
  • shooting star
  • shooting star green
  • shooting star red
  • spinning top
  • spinning top green
  • spinning top red

Candle pattern formed with 2 candle

  • Belt hold
  • Belt hold green
  • Belt hold red
  • Dark cloud cover
  • Doji star
  • Doji star green
  • Doji star red
  • Engulfing
  • Engulfing green
  • Engulfing red
  • Homing pigeon
  • In neck line
  • Harami
  • Harami green
  • Harami red
  • Kicking
  • Kicking green
  • Kicking red
  • Matching low
  • Meeting lines
  • Meeting lines green
  • Meeting lines red
  • On neck line
  • Piercing pattern
  • Sweep
  • Sweep green
  • Sweep red
  • Thrusthing line

Candle pattern formed with 3 candle

  • Abandoned baby
  • Abandoned baby green
  • Abandoned baby red
  • Bearish upside gap
  • Deliberation
  • Downside tasuki gap
  • Evening star
  • Indentical three crows
  • Morning start
  • Three black crows
  • Three inside down
  • Three inside up
  • Three outside down
  • Three outside up
  • Three star in the south
  • Three stars
  • Three white soldiers
  • Upside gap three methods
  • Upside gap three methods green
  • Upside gap three methods red
  • Upside tasuki gap
  • Two crows
  • Unique three river bottom

Candle pattern formed with 4 candle

  • Concealing baby swallow
  • Three line strick green
  • Three line strick red

Candle pattern formed with 5 candle

  • Breakaway green
  • Breakaway red
Reviews 1
windy99
99
windy99 2024.01.31 13:46 
 

good

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A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
More from author
VWAP With Alerts
Francisco Gomes Da Silva
5 (6)
Indicators
This VWAP is a simple VWAP, but we have added alerts to let you know when the price touches the simple VWAP or when the price crosses the VWAP. This indicator is a traditional VWAP indicator for MetaTrader 5 (MT5). The default parameters are those of the normal VWAP, but you have the ability to use new calculations and the best part: When the price touches or crosses the VWAP, you will be notified through alerts, mobile notifications, email, or sound events. Free anchored VWAP indicator for MT5
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.65 (46)
Indicators
Support and Resistance zones Indicator MT5 this indicator knows how to identify tops and bottoms automaticly. This support and resistance indicator creates support lines and resistance lines based on tops and bottoms. how to make support and resistance lines. this is an indicator to make automatic support and resistance lines. how to find support level with indicator. this indicator finds tops and bottoms automaticly. The Indicator automatically creates support lines every time “Fractals” create
FREE
Sweet VWAP Anchored MT5
Francisco Gomes Da Silva
4.43 (7)
Indicators
Save time and make more accurate decisions with Anchored VWAPs If you want to test the power of this tool, you can download the free Anchored VWAPs indicator for MT5 . In addition to this indicator working independently, it is also an extension for the free Sweet VWAP version. This is because when you click in the free version, the VWAP you see at the mouse pointer will be anchored. And for better understanding, what will be anchored there is this indicator, with all its functionalities. This in
Bar Number
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Indicators
Candle counter This indicator counts and identifies candles based on a longer time frame Bigger Timeframe You can choose the daily timeframe as " Bigger Timeframe ", and run it within any smaller chart. that it will count the bars based on the daily chart . If you pass as a parameter the timeframe " H1 " then the indicator will know how to count the bars inside the H1 chart you just need to run it on smaller charts. The main parameter is the " Bigger Timeframe " which is a larger timeframe than
FREE
VWAP With Alerts MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Indicators
This VWAP is a simple VWAP, but we've incorporated notifications that inform you when the price hits or crosses the VWAP line. This indicator is a traditional VWAP indicator for MetaTrader 4 (MT4). The default parameters are those of the normal VWAP, but you have the ability to modify the VWAP calculation, and the best part: When the price touches or crosses the VWAP, you will be notified through alerts, mobile notifications, email, or sound events. Anchored VWAP indicator for MT4 . Parameters:
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Sweet VWAP Aux
Francisco Gomes Da Silva
4.5 (6)
Indicators
Save time and make more informed decisions with Sweet VWAP Aux If you haven't already downloaded our free VWAP indicator for Metatrader 4 , do it now and experience its incredible capabilities for visualizing anchored vwap. Then come back here and get to know Sweet VWAP Aux - the perfect extension for your Sweet VWAP indicator. With just one click, Sweet VWAP allows you to anchor the VWAP indicator at the point of your choice, saving time and eliminating the need to set it up manually. In additi
OHLC Shifted
Francisco Gomes Da Silva
4.8 (5)
Indicators
Previous Day's Close and Bar Shift Indicator for MetaTrader! The Previous Day's Close and Bar Shift Indicator is a tool designed to enhance technical analysis and decision-making in trading. With this indicator, you will have access to detailed information about the opening, high, low, and closing levels of any bar, allowing for precise and comprehensive analysis of market movements. Imagine having the ability to nest one timeframe within another, enabling detailed analysis of each bar across di
FREE
Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicators
Discover the "Agulhadas" Strategy Inspired by popular concepts in the Brazilian market, this strategy combines five technical indicators to identify potential entry and exit points based on trends, market strength, and momentum. Among the indicators used is the famous Didi Index, developed by Odair Aguiar, widely known for representing moving average crossovers. Download the Stock Scanner Here Indicators Used Didi Index ADX Bollinger Bands Trix Stochastic How This Strategy Works The indicator di
FREE
Supports And Resistances Lines MTF MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.58 (12)
Indicators
Supports and Resistances, was created to help you identify tops and bottoms automatically on several different timeframes and thus plot these tops and bottoms on the current chart. Let's go to the explanation of the creation of resistances There is a rule field, which you can define what is a top and bottom the top rule is set by default like this: H[ 0 ]<=H[ 1 ] and H[ 1 ]=>H[ 2 ] Where: Element Description H  means   High [0]  means   current   candle [1]  means   previous   candle <=  mean
FREE
Rule Plotter
Francisco Gomes Da Silva
5 (14)
Indicators
Build Your Strategy Yourself This tool allows you to develop your strategies using all the indicators available natively in MetaTrader and any indicators downloaded from the internet that use buffers to display data on the screen. This tool is another reason for you to consider MetaTrader to automate your trading strategies. With it, you can create your own strategy signals in a simple and intuitive way, using any MetaTrader indicator. How Do I Know If My Internet-Downloaded Indicator Uses Buffe
FREE
OHLC Shifted MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Indicators
Previous Day's Close and Bar Shift Indicator for MetaTrader! The Previous Day's Close and Bar Shift Indicator is a tool designed to enhance technical analysis and decision-making in trading. With this indicator, you will have access to detailed information about the opening, high, low, and closing levels of any bar, allowing for precise and comprehensive analysis of market movements. Imagine having the ability to nest one timeframe within another, enabling detailed analysis of each bar across di
FREE
Fibonacci on ZigZag
Francisco Gomes Da Silva
4.93 (14)
Indicators
Mouse You can draw fibonaccis moving the mouse over the zigzag indicator Pin them You can click on fibonacci with this option and it will no longer be deleted unless you click on it again :) Precision The tuned fibonacci gets the precise point in lower timeframes Enjoy it You can ask me for add more features, so please comment and leave your ranting for me to be happy, thank you :)
FREE
Bar Counter MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (5)
Indicators
candlestick counter indicator this indicator counts candles that are on the chart of any timeframe a free bar counter for you to download on mt4 the candlestick counter counts how many candles there are inside a larger chart with this candle counter you can do the automatic candlestick count free candlestick count indicator for you to download and count bars automatically bar counter to count the bars count candle counter indicator mt4 count candle bar counter for MT5 If you are interested in th
FREE
Dino Trader Scanner
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Scanner for the Agulhadas Strategy This scanner was developed to automate the identification of signals from one of the most popular strategies among Brazilian traders — informally known as “Agulhadas.” The technique uses five main indicators with clear visual rules to identify potential entry and exit points on the chart. With the scanner, you save time and avoid the manual work of finding these opportunities. Download this Scanner Indicator for free here How the Scanner Works The scanner analy
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
3.67 (3)
Indicators
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
Hide Scale
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Utilities
Hide Scale - Tool for Traders Who Want More Screen Space Instructions Press "T" to hide the time scale and "P" to hide the price scale. You can customize these keys by clicking the corresponding button and typing a new key on your keyboard. To hide both scales at the same time, you can assign the same key to both options. To show the scales again, simply press the corresponding key again. Why We Created This Tool We created this Hide Scale tool to help traders who use our Sweet VWAP indicator to
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicators
Have you ever thought about having a scanner that scans all strategies and shows the buy and sell points for all timeframes of that asset, all at the same time? That's exactly what this scanner does. This scanner is designed to display the buy and sell signals you created in the Rule Plotter: strategy creator without programming and run them within this scanner on various assets and different timeframes. The default strategy for Rule Plotter is only bullish and bearish candles. This means that i
FREE
First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Trade System You choose a bar on the day to trade, when this bar closes the robot will send two orders a at the high other at the low of the candle, which gets again the other will be canceled Stop the stop will be one tick under the low on case of the buy, or one tick above the high on case of the sell Take The take can be setted how much you wants of the stop range, it can be costumized in the strategy otimization Otimization This robot have the input to get risck return, so you can run int in
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
This Expert Advisor has been designed to test and execute your strategies created within the Rule Plotter indicator. How to use: Download the indicator Rule Plotter - a tool for creating trading systems without the need for programming . Next, develop your strategies within the Rule Plotter indicator. Finally, execute your created strategies using this Expert Advisor. Parameters: Strategy: Your trading system created within the Rule Plotter indicator, allowing you to test and execute your custom
Pattern Wizard
Francisco Gomes Da Silva
5 (2)
Utilities
Patterns Wizard is a tool for creating candlestick patterns. With it, you can create various patterns and add as many instances of this indicator as you want on your chart, each with a different pattern. To better understand how creation formulas work, you can refer to the examples of the My Candle indicator, which has over 70 examples of candlestick patterns The main difference with this indicator is that it has 30 rule parameters , meaning you can set a different rule for each of the last 30 c
FREE
Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Indicators
How to Create an Automated Trading Robot Have you ever wondered how powerful it would be to automate your trading strategies with just a few clicks of the mouse? Imagine having the freedom to create and test different trading strategies without the need to dive into complicated code. With Rule Plotter, this vision becomes a reality. Here we will explore how you can create your own custom trading robot using Rule Plotter, a trade-system creation tool that simplifies the entire process. What is Ru
FREE
Hide Scale MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (4)
Utilities
Hide Scale - The ideal tool for traders who want to maximize chart space How to use Hide Scale Press "T" to hide the time scale and "P" to hide the price scale. You can customize the keyboard shortcuts by clicking on the corresponding buttons and choosing a new key for each function. If you want to hide both scales at the same time, you can assign the same key to both options. To display the scales again, simply press the corresponding key again. The reason behind creating this tool We developed
FREE
Pattern Wizard MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Patterns Wizard is a tool for creating candlestick patterns. With it, you can create various patterns and add as many instances of this indicator as you want on your chart, each with a different pattern. To better understand how creation formulas work, you can refer to the examples of the My Candle indicator, which has over 70 examples of candlestick patterns The main difference with this indicator is that it has 30 rule parameters , meaning you can set a different rule for each of the last 30 c
FREE
Trailing on Last Top Bottom MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Discover the Power of Risk Management with Price Action to Position Your Stop Loss! Have you ever experienced the situation where you know exactly when to enter a trade, but you're unsure about the right time to exit? Don't worry, you're not alone! Many traders face this challenge on a daily basis. The good news is that our price action-based risk management tool is here to solve this problem. While you focus on identifying the optimal entry points, our tool takes control and handles the trade e
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
TrendPlator: Empower Your Trading Strategies with an Advanced Trend Projection Indicator Explore the potential of our innovative indicator! With the ability to analyze and project trend lines from larger timeframes directly onto your current timeframe, it provides strategic support that catches the attention of traders across the board. These points become strategic levels of support or resistance for your trades, strengthening your trading strategy. Visualize the opportunity to add an indicator
Auto Anchored VWAPs MT4
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
Unveil Trading Insights with Auto Anchored VWAPs: Auto Anchored VWAPs serve as your guiding companion in the world of trading. These indicators pinpoint crucial market turning points and illustrate them on your chart using VWAP lines. This is a game-changer for traders who employ anchored VWAP strategies. How Does It Work? Identifying High Points: If the highest price of the current candle is lower than the highest price of the previous one, And the previous high is higher than the one before it
Rule Plotter Expert MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Experts
Trading Your Strategies Created with Rule Plotter Indicator with Rule Plotter Expert: Now that you have created your custom strategies using the Rule Plotter Indicator and visualized the arrows indicating entry and exit points on the chart, it's time to bring these strategies to life in the financial markets. With the Rule Plotter Expert, you can trade autonomously and accurately based on these arrows, making the most of the potential of your strategies Turning Arrows into Actions: The arrows ge
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Transform your investment strategy with the Expert Advisor for MetaTrader investor robot. Based on the powerful Bollinger Bands strategy, created by Joe Ross and dubbed Paula by renowned Brazilian trader Rodrigo Cohen, you will have access to advanced technology that will maximize your profits and minimize your risks. Don't waste any more time with old and inefficient strategies. With our investor robot, you will have access to a highly accurate algorithm that combines technical analysis of ma
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
Define your own candlestick pattern and this indicator will show on the screen when this pattern appears You can test it for free in the Strategy Tester and see how many times your candlestick pattern appears on the asset of your choice You can also paint all candles of your pattern or just one This indicator is useful for candlestick analysis, for you to use in price action and with naked trade strategies. It is an indicator that shows the movement you choose How to Use the Indicators: AC AC[1
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windy99
99
windy99 2024.01.31 13:46 
 

good

Francisco Gomes Da Silva
153922
Reply from developer Francisco Gomes Da Silva 2024.01.31 14:08
Thank you very munch for your review Windy
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