My Candle Patterns
- Indicators
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Francisco Gomes Da SilvaWelcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
- Version: 1.1
- Updated: 25 May 2024
This indicator is a demo version of the complete My candle, which can be downloaded here: Candle Patterns Creator
With the full version, you can create your own candle rules and modify a traditional candle pattern to be more accurate according to your strategy.
The indicator includes several example candle rules, but here I will demonstrate only a few:
|Pattern
|Rule
|Candle Green
|
C > O
|Candle Red
|
C < O
|Doji
|
C = O
|Hammer
|
(C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (C < O and (O-C) *2 < C-L and (O-C) *0.5 > H-O)
|Hammer Green
|
C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C
|Hammer Red
|
C < O and (O-C) *2 < C-L and (O-C) *0.5 > H-O
|Marubozu
|
(C > O and C-O > (H-L) * 0.7) or (C < O and O-C > (H-L) * 0.7)
|Marubozu Green
|
C > O and C-O > (H-L) * 0.7
|Marubozu Red
|
C < O and O-C > (H-L) * 0.7
|Spinning Top
|
(C > O and C-O < O-L and C-O < H-C) or (C < O and O-C < C-L and O-C < H-O)
|Spinning Top Green
|
C > O and C-O < O-L and C-O < H-C
|Spinning Top Red
|
C < O and O-C < C-L and O-C < H-O
Candle pattern formed with 1 candle
- candle green
- candle red
- doji
- hammer
- hammer green
- hammer red
- marubozu
- marubozu green
- marubozu red
- shooting star
- shooting star green
- shooting star red
- spinning top
- spinning top green
- spinning top red
Candle pattern formed with 2 candle
- Belt hold
- Belt hold green
- Belt hold red
- Dark cloud cover
- Doji star
- Doji star green
- Doji star red
- Engulfing
- Engulfing green
- Engulfing red
- Homing pigeon
- In neck line
- Harami
- Harami green
- Harami red
- Kicking
- Kicking green
- Kicking red
- Matching low
- Meeting lines
- Meeting lines green
- Meeting lines red
- On neck line
- Piercing pattern
- Sweep
- Sweep green
- Sweep red
- Thrusthing line
Candle pattern formed with 3 candle
- Abandoned baby
- Abandoned baby green
- Abandoned baby red
- Bearish upside gap
- Deliberation
- Downside tasuki gap
- Evening star
- Indentical three crows
- Morning start
- Three black crows
- Three inside down
- Three inside up
- Three outside down
- Three outside up
- Three star in the south
- Three stars
- Three white soldiers
- Upside gap three methods
- Upside gap three methods green
- Upside gap three methods red
- Upside tasuki gap
- Two crows
- Unique three river bottom
Candle pattern formed with 4 candle
- Concealing baby swallow
- Three line strick green
- Three line strick red
Candle pattern formed with 5 candle
- Breakaway green
- Breakaway red
good