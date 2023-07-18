My Candle Patterns

Hide Scale MT4 Francisco Gomes Da Silva 5 (4) Utilities

Hide Scale - The ideal tool for traders who want to maximize chart space How to use Hide Scale Press "T" to hide the time scale and "P" to hide the price scale. You can customize the keyboard shortcuts by clicking on the corresponding buttons and choosing a new key for each function. If you want to hide both scales at the same time, you can assign the same key to both options. To display the scales again, simply press the corresponding key again. The reason behind creating this tool We developed