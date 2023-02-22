My Candle
- Indicators
-
Francisco Gomes Da SilvaWelcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
- Version: 1.50
- Updated: 25 August 2025
- Activations: 20
Define your own candlestick pattern and this indicator will show on the screen when this pattern appears
You can test it for free in the Strategy Tester and see how many times your candlestick pattern appears on the asset of your choice
You can also paint all candles of your pattern or just one
This indicator is useful for candlestick analysis, for you to use in price action and with naked trade strategies.
It is an indicator that shows the movement you choose
How to Use the Indicators:
AC
AC[1]
AC[1][1]
AC[1][0]
AC[0]
AD
AD[1]
AD[1]
AD[0]
AD(R)
AD(R)[1]
AD(R)[1]
AD(R)[0]
ADX(14)
ADX(14)[1]
ADX(14)[1][1]
ADX(14)[1][0]
ADX(13)
ADX(13)[1]
ADX(13)[1][1]
ADX(13)[1][0]
ADX(13,LOW)[1][0]
ADXW(14)
ADXW(14)[1]
ADXW(14)[1][1]
ADXW(14)[1][0]
ADXW(13)
ADXW(13)[1]
ADXW(13)[1][1]
ADXW(13)[1][0]
ALLIGATOR
ALLIGATOR[1]
ALLIGATOR[1][1]
ALLIGATOR[1][0]
ALLIGATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1][0]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1][1]
ALLIGATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1][0]
AMA
AMA[1]
AMA[1]
AMA[0]
AMA(14,2,30,0,CLOSE)
AMA(14,2,30,0,CLOSE)[1]
AMA(14,2,30,0,CLOSE)[1]
AMA(14,2,30,0,CLOSE)[0]
AMA(14,1,30,0,CLOSE)
AMA(14,1,30,0,CLOSE)[1]
AMA(14,1,30,0,CLOSE)[1]
AMA(14,1,30,0,CLOSE)[0]
AMA(14,1,2,0,CLOSE)
AMA(14,1,2,0,CLOSE)[1]
AMA(14,1,2,0,CLOSE)[1]
AMA(14,1,2,0,CLOSE)[0]
AMA(14,1,2,3,CLOSE)
AMA(14,1,2,3,CLOSE)[1]
AMA(14,1,2,3,CLOSE)[1]
AMA(14,1,2,3,CLOSE)[0]
AMA(14,1,2,3,HIGH)
AMA(14,1,2,3,HIGH)[1]
AMA(14,1,2,3,HIGH)[1]
AMA(14,1,2,3,HIGH)[0]
AO
AO[1]
AO[1][1]
AO[1][0]
AO[0]
ATR
ATR[1]
ATR[1]
ATR[0]
ATR(13)
ATR(13)[1]
ATR(13)[1]
ATR(13)[0]
BEARS
BEARS[1]
BEARS[1]
BEARS[0]
BEARS(1)
BEARS(1)[1]
BEARS(1)[1]
BEARS(1)[0]
BEARS(1,LOW)
BEARS(1,LOW)[1]
BEARS(1,LOW)[1]
BEARS(1,LOW)[0]
BANDS
BANDS[1]
BANDS[1][1]
BANDS[1][0]
BANDS(9,0,2.0,CLOSE)
BANDS(9,0,2.0,CLOSE)[1]
BANDS(9,0,2.0,CLOSE)[1][1]
BANDS(9,0,2.0,CLOSE)[1][0]
BANDS(9,1,2.0,CLOSE)
BANDS(9,1,2.0,CLOSE)[1]
BANDS(9,1,2.0,CLOSE)[1][1]
BANDS(9,1,2.0,CLOSE)[1][0]
BANDS(9,1,2.33,CLOSE)
BANDS(9,1,2.33,CLOSE)[1]
BANDS(9,1,2.33,CLOSE)[1][1]
BANDS(9,1,2.33,CLOSE)[1][0]
BANDS(9,1,2.33,HIGH)
BANDS(9,1,2.33,HIGH)[1]
BANDS(9,1,2.33,HIGH)[1][1]
BANDS(9,1,2.33,HIGH)[1][0]
BULLS
BULLS[1]
BULLS[1]
BULLS[0]
BULLS(1)
BULLS(1)[1]
BULLS(1)[1]
BULLS(1)[0]
BULLS(1,LOW)
BULLS(1,LOW)[1]
BULLS(1,LOW)[1]
BULLS(1,LOW)[0]
CCI
CCI[1]
CCI[1]
CCI[0]
CCI(9,TYPICAL)
CCI(9,TYPICAL)[1]
CCI(9,TYPICAL)[1]
CCI(9,TYPICAL)[0]
CCI(9,HIGH)
CCI(9,HIGH)[1]
CCI(9,HIGH)[1]
CCI(9,HIGH)[0]
CHAIKIN
CHAIKIN[1]
CHAIKIN[1]
CHAIKIN[0]
CHAIKIN(9,10,EMA,VT)
CHAIKIN(9,10,EMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,10,EMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,10,EMA,VT)[0]
CHAIKIN(9,1,EMA,VT)
CHAIKIN(9,1,EMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,1,EMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,1,EMA,VT)[0]
CHAIKIN(9,1,LWMA,VT)
CHAIKIN(9,1,LWMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,1,LWMA,VT)[1]
CHAIKIN(9,1,LWMA,VT)[0]
CHAIKIN(9,1,LWMA,R)
CHAIKIN(9,1,LWMA,R)[1]
CHAIKIN(9,1,LWMA,R)[1]
CHAIKIN(9,1,LWMA,R)[0]
DEMA
DEMA[1]
DEMA[1]
DEMA[0]
DEMA(9,0,CLOSE)
DEMA(9,0,CLOSE)[1]
DEMA(9,0,CLOSE)[1]
DEMA(9,0,CLOSE)[0]
DEMA(9,1,CLOSE)
DEMA(9,1,CLOSE)[1]
DEMA(9,1,CLOSE)[1]
DEMA(9,1,CLOSE)[0]
DEMA(9,1,HIGH)
DEMA(9,1,HIGH)[1]
DEMA(9,1,HIGH)[1]
DEMARKER
DEMARKER[1]
DEMARKER[1]
DEMARKER[0]
DEMARKER(9)
DEMARKER(9)[1]
DEMARKER(9)[1]
DEMARKER(9)[0]
ENVELOPES
ENVELOPES[1]
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ENVELOPES[1][0]
ENVELOPES(9,0,SMA,CLOSE,0.1)
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ENVELOPES(9,0,SMA,CLOSE,0.1)[1][0]
ENVELOPES(9,1,SMA,CLOSE,0.1)
ENVELOPES(9,1,SMA,CLOSE,0.1)[1]
ENVELOPES(9,1,SMA,CLOSE,0.1)[1][1]
ENVELOPES(9,1,SMA,CLOSE,0.1)[1][0]
ENVELOPES(9,1,LWMA,CLOSE,0.1)
ENVELOPES(9,1,LWMA,CLOSE,0.1)[1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,CLOSE,0.1)[1][1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,CLOSE,0.1)[1][0]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.1)
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.1)[1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.1)[1][1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.1)[1][0]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.3)
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.3)[1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.3)[1][1]
ENVELOPES(9,1,LWMA,HIGH,0.3)[1][0]
FORCE
FORCE[1]
FORCE[1]
FORCE[0]
FORCE(9,SMA,VT)
FORCE(9,SMA,VT)[1]
FORCE(9,SMA,VT)[1]
FORCE(9,SMA,VT)[0]
FORCE(9,LWMA,VT)
FORCE(9,LWMA,VT)[1]
FORCE(9,LWMA,VT)[1]
FORCE(9,LWMA,VT)[0]
FORCE(9,LWMA,R)
FORCE(9,LWMA,R)[1]
FORCE(9,LWMA,R)[1]
FORCE(9,LWMA,R)[0]
FORCE(9,SMA,CLOSE)
FORCE(9,SMA,CLOSE)[1]
FORCE(9,SMA,CLOSE)[1]
FORCE(9,SMA,CLOSE)[0]
FORCE(9,LWMA,CLOSE)
FORCE(9,LWMA,CLOSE)[1]
FORCE(9,LWMA,CLOSE)[1]
FORCE(9,LWMA,CLOSE)[0]
FORCE(9,LWMA,LOW)
FORCE(9,LWMA,LOW)[1]
FORCE(9,LWMA,LOW)[1]
FORCE(9,LWMA,LOW)[0]
FRACTALS
FRACTALS[1]
FRACTALS[1][1]
FRACTALS[1][0]
FRACTALS[0]
FRAMA
FRAMA[1]
FRAMA[1]
FRAMA[0]
FRAMA(9,0,CLOSE)
FRAMA(9,0,CLOSE)[1]
FRAMA(9,0,CLOSE)[1]
FRAMA(9,0,CLOSE)[0]
FRAMA(9,1,CLOSE)
FRAMA(9,1,CLOSE)[1]
FRAMA(9,1,CLOSE)[1]
FRAMA(9,1,CLOSE)[0]
FRAMA(9,1,HIGH)
FRAMA(9,1,HIGH)[1]
FRAMA(9,1,HIGH)[1]
FRAMA(9,1,HIGH)[0]
GATOR
GATOR[1]
GATOR[1][1]
GATOR[1][0]
GATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,2,5,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,2,3,5,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,2,3,4,3,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,SMMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1][1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,MEDIAN)[1][0]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1][1]
GATOR(14,1,2,3,4,5,EMA,HIGH)[1][0]
ICHIMOKU
ICHIMOKU[1]
ICHIMOKU[1][1]
ICHIMOKU[1][0]
ICHIMOKU(8,26,52)
ICHIMOKU(8,26,52)[1]
ICHIMOKU(8,26,52)[1][1]
ICHIMOKU(8,26,52)[1][0]
ICHIMOKU(8,1,52)
ICHIMOKU(8,1,52)[1]
ICHIMOKU(8,1,52)[1][1]
ICHIMOKU(8,1,52)[1][0]
ICHIMOKU(8,1,2)
ICHIMOKU(8,1,2)[1]
ICHIMOKU(8,1,2)[1][1]
ICHIMOKU(8,1,2)[1][0]
BWMFI
BWMFI[1]
BWMFI[1][1]
BWMFI[1][0]
BWMFI(R)
BWMFI(R)[1]
BWMFI(R)[1][1]
BWMFI(R)[1][0]
MOMENTUM
MOMENTUM[1]
MOMENTUM[1]
MOMENTUM[0]
MOMENTUM(9,CLOSE)
MOMENTUM(9,CLOSE)[1]
MOMENTUM(9,CLOSE)[1]
MOMENTUM(9,CLOSE)[0]
MOMENTUM(9,HIGH)
MOMENTUM(9,HIGH)[1]
MOMENTUM(9,HIGH)[1]
MOMENTUM(9,HIGH)[0]
MFI
MFI[1]
MFI[1]
MFI[0]
MFI(9)
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MFI(9)[1]
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MFI(9,R)
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MFI(9)
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MFI(9)[1]
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MA(10)
MA(10)[1]
MA(10)[1]
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MA(16)
MA(16)[1]
MA(16)[1]
MA(16)[0]
MA(16,EMA)
MA(16,EMA)[1]
MA(16,EMA)[1]
MA(16,EMA)[0]
OSMA
OSMA[1]
OSMA[1]
OSMA[0]
OSMA(9,26,9,CLOSE)
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OSMA(9,26,9,CLOSE)[1]
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OSMA(9,1,9,CLOSE)
OSMA(9,1,9,CLOSE)[1]
OSMA(9,1,9,CLOSE)[1]
OSMA(9,1,9,CLOSE)[0]
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OSMA(9,1,2,CLOSE)[1]
OSMA(9,1,2,CLOSE)[0]
OSMA(9,1,2,HIGH)
OSMA(9,1,2,HIGH)[1]
OSMA(9,1,2,HIGH)[1]
OSMA(9,1,2,HIGH)[0]
MACD
MACD[1]
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MACD(9,26,9,CLOSE)
MACD(9,26,9,CLOSE)[1]
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MACD(9,1,9,CLOSE)
MACD(9,1,9,CLOSE)[1]
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MACD(9,1,2,CLOSE)
MACD(9,1,2,CLOSE)[1]
MACD(9,1,2,CLOSE)[1][1]
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MACD(9,1,2,HIGH)
MACD(9,1,2,HIGH)[1]
MACD(9,1,2,HIGH)[1][1]
MACD(9,1,2,HIGH)[1][0]
OBV
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OBV[1]
OBV[0]
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OBV(R)[1]
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OBV(LOW)
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OBV(LOW)[1]
OBV(LOW)[0]
SAR
SAR[1]
SAR[1]
SAR[0]
SAR(0.5,0.2)
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SAR(0.5,0.2)[1]
SAR(0.5,0.2)[0]
SAR(0.5,0.6)
SAR(0.5,0.6)[1]
SAR(0.5,0.6)[1]
SAR(0.5,0.6)[0]
RSI
RSI[1]
RSI[1]
RSI[0]
RSI(9,CLOSE)
RSI(9,CLOSE)[1]
RSI(9,CLOSE)[1]
RSI(9,CLOSE)[0]
RSI(9,HIGH)
RSI(9,HIGH)[1]
RSI(9,HIGH)[1]
RSI(9,HIGH)[0]
RVI
RVI[1]
RVI[1][1]
RVI[1][0]
RVI(9)
RVI(9)[1]
RVI(9)[1][1]
RVI(9)[1][0]
STDDEV
STDDEV[1]
STDDEV[1]
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STDDEV(9,1,LWMA,HIGH)
STDDEV(9,1,LWMA,HIGH)[1]
STDDEV(9,1,LWMA,HIGH)[1]
STDDEV(9,1,LWMA,HIGH)[0]
STOCHASTIC
STOCHASTIC[1]
STOCHASTIC[1][1]
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STOCHASTIC(9,3,3,SMA,0)
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STOCHASTIC(9,1,3,SMA,0)
STOCHASTIC(9,1,3,SMA,0)[1]
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STOCHASTIC(9,1,2,SMA,0)
STOCHASTIC(9,1,2,SMA,0)[1]
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STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,0)
STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,0)[1]
STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,0)[1][1]
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STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,1)
STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,1)[1]
STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,1)[1][1]
STOCHASTIC(9,1,2,LWMA,1)[1][0]
TEMA
TEMA[1]
TEMA[1]
TEMA[0]
TEMA(9,0,CLOSE)
TEMA(9,0,CLOSE)[1]
TEMA(9,0,CLOSE)[1]
TEMA(9,0,CLOSE)[0]
TEMA(9,1,CLOSE)
TEMA(9,1,CLOSE)[1]
TEMA(9,1,CLOSE)[1]
TEMA(9,1,CLOSE)[0]
TEMA(9,1,HIGH)
TEMA(9,1,HIGH)[1]
TEMA(9,1,HIGH)[1]
TEMA(9,1,HIGH)[0]
TRIX
TRIX[1]
TRIX[1]
TRIX[0]
TRIX(9,CLOSE)
TRIX(9,CLOSE)[1]
TRIX(9,CLOSE)[1]
TRIX(9,CLOSE)[0]
TRIX(9,HIGH)
TRIX(9,HIGH)[1]
TRIX(9,HIGH)[1]
TRIX(9,HIGH)[0]
WPR
WPR[1]
WPR[1]
WPR[0]
WPR(9)
WPR(9)[1]
WPR(9)[1]
WPR(9)[0]
VIDYA
VIDYA[1]
VIDYA[1]
VIDYA[0]
VIDYA(8,12,0,CLOSE)
VIDYA(8,12,0,CLOSE)[1]
VIDYA(8,12,0,CLOSE)[1]
VIDYA(8,12,0,CLOSE)[0]
VIDYA(8,1,0,CLOSE)
VIDYA(8,1,0,CLOSE)[1]
VIDYA(8,1,0,CLOSE)[1]
VIDYA(8,1,0,CLOSE)[0]
VIDYA(8,1,2,CLOSE)
VIDYA(8,1,2,CLOSE)[1]
VIDYA(8,1,2,CLOSE)[1]
VIDYA(8,1,2,CLOSE)[0]
VIDYA(8,1,2,HIGH)
VIDYA(8,1,2,HIGH)[1]
VIDYA(8,1,2,HIGH)[1]
VIDYA(8,1,2,HIGH)[0]
VOLUMES
VOLUMES[1]
VOLUMES[1][1]
VOLUMES[1][0]
VOLUMES(R)
VOLUMES(R)[1]
VOLUMES(R)[1][1]
VOLUMES(R)[1][0]
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