My Candle

Define your own candlestick pattern and this indicator will show on the screen when this pattern appears

You can test it for free in the Strategy Tester and see how many times your candlestick pattern appears on the asset of your choice

You can also paint all candles of your pattern or just one

This indicator is useful for candlestick analysis, for you to use in price action and with naked trade strategies.

It is an indicator that shows the movement you choose


How to Use the Indicators:

AC

AC[1]

AC[1][1]

AC[1][0]

AC[0]

AD

AD[1]

AD[1]

AD[0]

AD(R)

AD(R)[1]

AD(R)[1]

AD(R)[0]

ADX(14)

ADX(14)[1]

ADX(14)[1][1]

ADX(14)[1][0]

ADX(13)

ADX(13)[1]

ADX(13)[1][1]

ADX(13)[1][0]

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ADXW(14)

ADXW(14)[1]

ADXW(14)[1][1]

ADXW(14)[1][0]

ADXW(13)

ADXW(13)[1]

ADXW(13)[1][1]

ADXW(13)[1][0]

ALLIGATOR

ALLIGATOR[1]

ALLIGATOR[1][1]

ALLIGATOR[1][0]

ALLIGATOR(14,8,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)

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ALLIGATOR(14,1,8,5,5,3,SMMA,MEDIAN)

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AMA

AMA[1]

AMA[1]

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AO

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ATR

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ATR[1]

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ATR(13)

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BEARS

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BANDS

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BULLS

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CCI

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FORCE

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ICHIMOKU

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ICHIMOKU(8,1,2)

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BWMFI

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MOMENTUM

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TEMA

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TEMA[1]

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VIDYA[1]

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VOLUMES

VOLUMES[1]

VOLUMES[1][1]

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VOLUMES(R)

VOLUMES(R)[1]

VOLUMES(R)[1][1]

VOLUMES(R)[1][0]




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RSI Bollinger Bands Arrow Strategy is a clean and effective technical indicator designed to identify high-probability reversal points using the combination of RSI and Bollinger Bands . This strategy uses the RSI indicator together with the Bollinger Bands to: Sell when the price is above the upper Bollinger Band Buy when the price is below the lower Bollinger Band Signals are generated only when both indicators confirm the same market condition , ensuring higher accuracy and reduced false entrie
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicators
User Manual: SRO Intelligent Marking System 1. Introduction The SRO indicator is a dynamic drawing tool for MetaTrader 5 designed for Price Action and SMC traders. Its competitive advantage is its visual clarity: it allows you to draw critical levels that project only into the future, preventing lines from crossing the entire chart history. It also automatically labels each object with the timeframe in which it was created. 2. Quick Execution Commands The system operates using hotkeys. Simply
PZ Pennants MT5
PZ TRADING SLU
Indicators
Unlock market continuations with the accurate pennants indicator This indicator finds pennants , which are continuation patterns identified by converging trendlines surrounding a price consolidation period. Trades are signaled using a breakout period alongside the formation breakout.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Customizable colors and sizes It implements breakout signals It implements alerts of all kinds Optimal Usage To see pennants
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicators
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indicators
Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops  (or Fibonacci Retracement)  are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and position themselves accordingly.  V pattern is a powerful bul
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Break Pullback
Arief
Indicators
Smart Multi-Layer Breakout & Pullback Detector for MetaTrader 5 "Smart Simple Fast!" Are you tired of missing high-probability breakout entries? Are you spending hours scanning multiple charts, trying to align breakouts with trend direction and currency momentum — only to miss the move? Break Pullback solves all of that in one indicator. What Is Break Pullback? Break Pullback is a professional-grade MetaTrader 5 indicator built specifically for traders who trade market structure, breakouts, an
Price Guide Full
Robson Ferreira
Indicators
Automatically DRAW as many LINES as you want to serve as SUPPORT and RESISTANCE levels with the  Price Guide Full  indicator. Adjust the  number of lines based on the opening price or another starting price , and choose the distance between the lines in pips or ticks — fully configurable by the user. Maximize your market entry and exit opportunities with  Price Guide . Developed using the exclusive methodology of  Eduardo Gurufi  from SST, it helps identify trading zones based on volatility o
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicators
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description This indicator is an enhanced version of the Relative Strength Index (RSI) with additional features for visual clarity and cycle detection. It is designed to provide traders with a clearer view of momentum conditions and potential turning points. Main features: Improved RSI Visualization – The indicator displays RSI va
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
Indicators
Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
Candlestick Patterns ALL
Santi Dankamjad
Indicators
Candlestick Pattern Scanner Pro — Indicator Description A comprehensive, customizable candlestick pattern recognition tool for MetaTrader 5, featuring ATR-based signal positioning, dynamic TP/SL levels, and multi-timeframe alert capabilities. Key Features ATR-Based Signal Management ATR Period & Multiplier : Dynamically calculates arrow signal distance based on market volatility. Dynamic TP/SL Levels : Set Take-Profit (TP1/TP2) and Stop-Loss levels using customizable ATR multipliers for
Previous Day Week Month High Low with Alerts
Rajesh Kumar Nait
Indicators
This indicator plots upto 6 levels which can be enable / disable to make chart cleaner as per trader's requirement These 6 levels are in 2 sets : High and Low For each sets, different timeframe can be selected It is based on strategy of Previous High Low reversal, as its considered that price usually show rejection in smaller timeframe like 5min when price reach Daily, Weekly or Monthly High Low Features : - Track upto 6 Timeframe High Lows in single chart - Add Previous London Session, NY Sessi
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicators
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicators
What is Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections is a comprehensive trading system for MetaTrader 5 that gives you a dual advantage: it not only identifies high-probability entry signals (Moving Average crossover) in the present but also charts a visual map of potential future market scenarios. Think of it as a two-in-one system: An Intelligent Signal Generator that tells you when to act (Pi moving average crosses). A Strategic Cycle Projector that shows you where the price could go. Both func
FREE
VibeFox Inside Bar
Andres Lume
Indicators
VibeFox Inside Bar — mother-bar coil breakout with automatic entry points VibeFox Inside Bar is a real-time price-action indicator for MetaTrader 5. It detects the classic inside-bar pattern, draws a clean rectangle around every mother bar that contains a coil of inside bars, and marks the exact moment price breaks out of that range right on the chart. All controls are gathered into one modern interactive panel, so instead of scanning candle by candle you see each compression setup and its break
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicators
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Titan AI Volume Cluster Sniper
Ilkay Ozsoy
Indicators
Titan Yapay Zeka Hacim Kümesi Keskin Nişancı Standart hacim profilleri, yalnızca statik fiyat kutularına dayalı dikey hacim dağılımını gösterir ve dinamik gün içi yapısal değişimlerde genellikle ayarlama yapamıyor. Titan AI Volume Cluster Sniper, gelişmiş bir K-Means Makine Öğrenimi kümeleme algoritması kullanarak bu sınırlamayı giderir. Tarihsel fiyat eylemleri ile gerçek zamanlı tick-volume dağılımı arasındaki istatistiksel ilişkileri hesaplarak, gösterge veri noktalarını sistematik olarak yük
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicators
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Indicators
The ZigZag Wave Entry Alert** indicator, created by Azad Gorgis in 2024, is designed for MetaTrader 5 and aims to provide traders with entry signals based on ZigZag patterns. Here's a brief overview of its functionality and key features: Functionality: - Detection of ZigZag Patterns: The indicator identifies significant price movements and outlines potential ZigZag patterns on the chart. It detects new highs and lows based on user-defined parameters such as Depth, Deviation, and Backstep. - A
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
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Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Candlestick Pattern Detector
Adhemar Braganca Correa Travassos
Indicators
This indicator can identify more than 60 candlestick patterns on the chart, including their bullish and bearish variants. Just choose the pattern you want in the settings. Available Patterns 2 Crows Gravestone Doji On Neck 3 Black Crows Hammer Piercing 3 Inside Hanging Man Rick Shawman 3 Line Strike Harami Rising and Falling Three Method 3 Outside Harami Cross Separating Lines 3 Stars in South High Wave Shooting Star 3 White Soldiers Hikkake Short Line Abandoned Baby Hikkake Modified Spinning T
Wyckoff Schematic Detector
Felicien Badou Diouf
Indicators
Wyckoff Schematic Detector Accumulation Distribution Spring UTAD Automatically detects and labels the classic Wyckoff accumulation and distribution sequence — PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS and the distribution mirror PSY, BC, AR, ST, UTAD, SOW, LPSY — from price structure combined with volume and bar range analysis. Draws the trading range, marks each event on the bar where it occurred, and alerts on new events. Everything is evaluated on closed bars only, so nothing repaints. Automate the Wy
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
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This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
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Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
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From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SuperScalp Pro
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SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
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The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
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Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
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Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Superhero
Ihor Otkydach
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The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
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M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
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This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Zoryk Gold
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discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
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Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
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SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
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TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
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Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
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Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
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Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
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This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Axiom Matrix
Issam Kassas
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LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
FX Trend MT5 NG
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FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
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Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
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FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Currency Strength Wizard MT5
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Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
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VWAP With Alerts
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This VWAP is a simple VWAP, but we have added alerts to let you know when the price touches the simple VWAP or when the price crosses the VWAP. This indicator is a traditional VWAP indicator for MetaTrader 5 (MT5). The default parameters are those of the normal VWAP, but you have the ability to use new calculations and the best part: When the price touches or crosses the VWAP, you will be notified through alerts, mobile notifications, email, or sound events. Free anchored VWAP indicator for MT5
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Support and Resistance zones Indicator MT5 this indicator knows how to identify tops and bottoms automaticly. This support and resistance indicator creates support lines and resistance lines based on tops and bottoms. how to make support and resistance lines. this is an indicator to make automatic support and resistance lines. how to find support level with indicator. this indicator finds tops and bottoms automaticly. The Indicator automatically creates support lines every time “Fractals” create
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Candle counter This indicator counts and identifies candles based on a longer time frame Bigger Timeframe You can choose the daily timeframe as " Bigger Timeframe ", and run it within any smaller chart. that it will count the bars based on the daily chart . If you pass as a parameter the timeframe " H1 " then the indicator will know how to count the bars inside the H1 chart you just need to run it on smaller charts. The main parameter is the " Bigger Timeframe " which is a larger timeframe than
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VWAP With Alerts MT4
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This VWAP is a simple VWAP, but we've incorporated notifications that inform you when the price hits or crosses the VWAP line. This indicator is a traditional VWAP indicator for MetaTrader 4 (MT4). The default parameters are those of the normal VWAP, but you have the ability to modify the VWAP calculation, and the best part: When the price touches or crosses the VWAP, you will be notified through alerts, mobile notifications, email, or sound events. Anchored VWAP indicator for MT4 . Parameters:
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Supports And Resistances Lines MTF MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.58 (12)
Indicators
Supports and Resistances, was created to help you identify tops and bottoms automatically on several different timeframes and thus plot these tops and bottoms on the current chart. Let's go to the explanation of the creation of resistances There is a rule field, which you can define what is a top and bottom the top rule is set by default like this: H[ 0 ]<=H[ 1 ] and H[ 1 ]=>H[ 2 ] Where: Element Description H  means   High [0]  means   current   candle [1]  means   previous   candle <=  mean
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Rule Plotter
Francisco Gomes Da Silva
5 (14)
Indicators
Build Your Strategy Yourself This tool allows you to develop your strategies using all the indicators available natively in MetaTrader and any indicators downloaded from the internet that use buffers to display data on the screen. This tool is another reason for you to consider MetaTrader to automate your trading strategies. With it, you can create your own strategy signals in a simple and intuitive way, using any MetaTrader indicator. How Do I Know If My Internet-Downloaded Indicator Uses Buffe
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OHLC Shifted MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Indicators
Previous Day's Close and Bar Shift Indicator for MetaTrader! The Previous Day's Close and Bar Shift Indicator is a tool designed to enhance technical analysis and decision-making in trading. With this indicator, you will have access to detailed information about the opening, high, low, and closing levels of any bar, allowing for precise and comprehensive analysis of market movements. Imagine having the ability to nest one timeframe within another, enabling detailed analysis of each bar across di
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Fibonacci on ZigZag
Francisco Gomes Da Silva
4.93 (14)
Indicators
Mouse You can draw fibonaccis moving the mouse over the zigzag indicator Pin them You can click on fibonacci with this option and it will no longer be deleted unless you click on it again :) Precision The tuned fibonacci gets the precise point in lower timeframes Enjoy it You can ask me for add more features, so please comment and leave your ranting for me to be happy, thank you :)
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Bar Counter MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (5)
Indicators
candlestick counter indicator this indicator counts candles that are on the chart of any timeframe a free bar counter for you to download on mt4 the candlestick counter counts how many candles there are inside a larger chart with this candle counter you can do the automatic candlestick count free candlestick count indicator for you to download and count bars automatically bar counter to count the bars count candle counter indicator mt4 count candle bar counter for MT5 If you are interested in th
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Dino Trader Scanner
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Scanner for the Agulhadas Strategy This scanner was developed to automate the identification of signals from one of the most popular strategies among Brazilian traders — informally known as “Agulhadas.” The technique uses five main indicators with clear visual rules to identify potential entry and exit points on the chart. With the scanner, you save time and avoid the manual work of finding these opportunities. Download this Scanner Indicator for free here How the Scanner Works The scanner analy
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
3.67 (3)
Indicators
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
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Hide Scale
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Utilities
Hide Scale - Tool for Traders Who Want More Screen Space Instructions Press "T" to hide the time scale and "P" to hide the price scale. You can customize these keys by clicking the corresponding button and typing a new key on your keyboard. To hide both scales at the same time, you can assign the same key to both options. To show the scales again, simply press the corresponding key again. Why We Created This Tool We created this Hide Scale tool to help traders who use our Sweet VWAP indicator to
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Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicators
Have you ever thought about having a scanner that scans all strategies and shows the buy and sell points for all timeframes of that asset, all at the same time? That's exactly what this scanner does. This scanner is designed to display the buy and sell signals you created in the Rule Plotter: strategy creator without programming and run them within this scanner on various assets and different timeframes. The default strategy for Rule Plotter is only bullish and bearish candles. This means that i
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My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicators
This indicator is a demo version of the complete My candle, which can be downloaded here: Candle Patterns Creator With the full version, you can create your own candle rules and modify a traditional candle pattern to be more accurate according to your strategy. The indicator includes several example candle rules, but here I will demonstrate only a few: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 > H-C) or (C < O and (O-C) *2 < C-L a
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First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Trade System You choose a bar on the day to trade, when this bar closes the robot will send two orders a at the high other at the low of the candle, which gets again the other will be canceled Stop the stop will be one tick under the low on case of the buy, or one tick above the high on case of the sell Take The take can be setted how much you wants of the stop range, it can be costumized in the strategy otimization Otimization This robot have the input to get risck return, so you can run int in
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Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experts
This Expert Advisor has been designed to test and execute your strategies created within the Rule Plotter indicator. How to use: Download the indicator Rule Plotter - a tool for creating trading systems without the need for programming . Next, develop your strategies within the Rule Plotter indicator. Finally, execute your created strategies using this Expert Advisor. Parameters: Strategy: Your trading system created within the Rule Plotter indicator, allowing you to test and execute your custom
Pattern Wizard
Francisco Gomes Da Silva
5 (2)
Utilities
Patterns Wizard is a tool for creating candlestick patterns. With it, you can create various patterns and add as many instances of this indicator as you want on your chart, each with a different pattern. To better understand how creation formulas work, you can refer to the examples of the My Candle indicator, which has over 70 examples of candlestick patterns The main difference with this indicator is that it has 30 rule parameters , meaning you can set a different rule for each of the last 30 c
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Rule Plotter MT4
Francisco Gomes Da Silva
4.25 (4)
Indicators
How to Create an Automated Trading Robot Have you ever wondered how powerful it would be to automate your trading strategies with just a few clicks of the mouse? Imagine having the freedom to create and test different trading strategies without the need to dive into complicated code. With Rule Plotter, this vision becomes a reality. Here we will explore how you can create your own custom trading robot using Rule Plotter, a trade-system creation tool that simplifies the entire process. What is Ru
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Hide Scale MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (4)
Utilities
Hide Scale - The ideal tool for traders who want to maximize chart space How to use Hide Scale Press "T" to hide the time scale and "P" to hide the price scale. You can customize the keyboard shortcuts by clicking on the corresponding buttons and choosing a new key for each function. If you want to hide both scales at the same time, you can assign the same key to both options. To display the scales again, simply press the corresponding key again. The reason behind creating this tool We developed
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Pattern Wizard MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Patterns Wizard is a tool for creating candlestick patterns. With it, you can create various patterns and add as many instances of this indicator as you want on your chart, each with a different pattern. To better understand how creation formulas work, you can refer to the examples of the My Candle indicator, which has over 70 examples of candlestick patterns The main difference with this indicator is that it has 30 rule parameters , meaning you can set a different rule for each of the last 30 c
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Trailing on Last Top Bottom MT4
Francisco Gomes Da Silva
Utilities
Discover the Power of Risk Management with Price Action to Position Your Stop Loss! Have you ever experienced the situation where you know exactly when to enter a trade, but you're unsure about the right time to exit? Don't worry, you're not alone! Many traders face this challenge on a daily basis. The good news is that our price action-based risk management tool is here to solve this problem. While you focus on identifying the optimal entry points, our tool takes control and handles the trade e
TrendPlator
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
TrendPlator: Empower Your Trading Strategies with an Advanced Trend Projection Indicator Explore the potential of our innovative indicator! With the ability to analyze and project trend lines from larger timeframes directly onto your current timeframe, it provides strategic support that catches the attention of traders across the board. These points become strategic levels of support or resistance for your trades, strengthening your trading strategy. Visualize the opportunity to add an indicator
Auto Anchored VWAPs MT4
Francisco Gomes Da Silva
Indicators
Unveil Trading Insights with Auto Anchored VWAPs: Auto Anchored VWAPs serve as your guiding companion in the world of trading. These indicators pinpoint crucial market turning points and illustrate them on your chart using VWAP lines. This is a game-changer for traders who employ anchored VWAP strategies. How Does It Work? Identifying High Points: If the highest price of the current candle is lower than the highest price of the previous one, And the previous high is higher than the one before it
Rule Plotter Expert MT4
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Experts
Trading Your Strategies Created with Rule Plotter Indicator with Rule Plotter Expert: Now that you have created your custom strategies using the Rule Plotter Indicator and visualized the arrows indicating entry and exit points on the chart, it's time to bring these strategies to life in the financial markets. With the Rule Plotter Expert, you can trade autonomously and accurately based on these arrows, making the most of the potential of your strategies Turning Arrows into Actions: The arrows ge
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
Experts
Transform your investment strategy with the Expert Advisor for MetaTrader investor robot. Based on the powerful Bollinger Bands strategy, created by Joe Ross and dubbed Paula by renowned Brazilian trader Rodrigo Cohen, you will have access to advanced technology that will maximize your profits and minimize your risks. Don't waste any more time with old and inefficient strategies. With our investor robot, you will have access to a highly accurate algorithm that combines technical analysis of ma
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Artur Jacek Domagala
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Artur Jacek Domagala 2026.07.05 20:46 
 

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Benjamin Afedzie
4090
Benjamin Afedzie 2025.07.30 17:24 
 

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Giorgio Lucchetta
88
Giorgio Lucchetta 2025.05.02 14:12 
 

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hrhugd
57
hrhugd 2024.02.07 23:31 
 

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Francisco Gomes Da Silva
153922
Reply from developer Francisco Gomes Da Silva 2024.02.08 01:46
Great review hrhugd, I have the indicator with arrows already, check this link, and a big thank you for your comments https://www.mql5.com/en/market/product/112448
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