Crimson Gearstorm 739 AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Crimson Gearstorm 739 AI (MT5)

[Untertitel: Kinetic Alligator | Storm Pulse | Crimson Shield Safety]

Einführung Crimson Gearstorm 739 AI ist ein kinetisches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um chaotische Marktstürme zu navigieren. Es verwendet den legendären Alligator-Indikator, um die Phasen "Schlafen" und "Jagen" des Marktes zu identifizieren, während der Gator-Oszillator (Storm Pulse) den exakten Moment der Volatilitätsexpansion erkennt. Diese kinetische Energie wird dann durch eine benutzerdefinierte Berechnung der kinetischen Kraft (CHV) validiert, um sicherzustellen, dass jeder Handel explosives Potenzial hat.

Version 1.20: Crimson Shield Core Diese Version ist mit dem "Crimson Shield" -Sicherheitsprotokoll gepanzert. Sie verwendet einen "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Mechanismus, der einen extremen Sicherheitsabstand (10x Margin) auf Basis der Broker-Limits berechnet. Dies stellt sicher, dass Ihre Trades immun gegen Stop-Hunting, Spread-Spitzen und Ausführungsfehler bei hoher Volatilität sind.

Handelsstrategie (The Gearstorm Logic) Das System arbeitet mit einer 3-Gang-Synchronisation:

  1. Alligator Trend (Kiefer/Zähne/Lippen):

    • Aufwärtstrend: Lippen > Zähne > Kiefer (Maul aufreißen).

    • Abwärtstrend: Lippen < Zähne < Kiefer (Maul nach unten öffnen).

  2. Sturmimpuls (Gator): Verwendet den Gator-Oszillator zur Bestätigung einer Volatilitätsausweitung. Die Balken müssen sich verbreitern (der Sturm wächst), um einen Handel auszulösen.

  3. Kinetische Kraft (CHV): Eine benutzerdefinierte Momentum-Berechnung, die die "Kraft" der Bewegung misst. Geschäfte werden nur dann getätigt, wenn die kinetische Kraft aktiv ist (>-10,0), wodurch schwache, gefälschte Bewegungen herausgefiltert werden.

Hauptmerkmale

  • Crimson Shield Trailing: Eine Elite-Exit-Logik, die einen massiven Sicherheitsabstand (Deca-Buffer) einhält. Sie verhindert, dass Ihre Trailing-Stops von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst in Umgebungen mit hoher Streuung.

  • Kinetische Ausführung: Handelt nur, wenn der "Mund" offen ist und der "Sturm" ansteigt.

  • Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine kalkulierte Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Trendjagd).

  • Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

  • === STURM-PULS-GEHIRN ===

    • InpKiefer/Zähne/Lippen : Alligator-Einstellungen.

    • InpChvPeriod : Empfindlichkeit für kinetische Kraft.

  • === KARMINROTER SCHILD (SCHUTZ) ===

    • InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,2x ATR).

    • InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 4,5x ATR).

    • InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

  • === RISIKOMANAGEMENT ===

    • InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.

    • InpRiskPercent : Risiko pro Handel.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).

  4. Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


