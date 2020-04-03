Renko Logic

MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch

Überblick

Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik.


-Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald.

Eigenschaften

1. Renko-Engine

  • Benutzerdefinierte Renko-Berechnung: Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich
  • Keine Neuberechnung: Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine
  • Konfigurierbare Brick-Größe: Einstellung in Punkten über Eingabeparameter
  • Brick-Bildung in Echtzeit: Automatische Erkennung und Erstellung neuer Ziegel

Wählbare Brick-Größe:

  • Forex Major Pairs: 50-150 Punkte (5-15 Pips bei 5-stelligen Brokern)
  • Gold (XAUUSD): 100-300 Punkte ($1-$3)
  • Aktienindizes: Anpassung basierend auf dem Punktwert
  • Krypto: 1000-5000 Punkte (abhängig vom Preis)

Tipps zum Risikomanagement

1. Auswahl der Ziegelgröße

  • Kleinere Bricks (50-100): Mehr Signale, mehr Trades, schnellere Exits
  • Größere Bricks (200-500): Weniger Signale, längere Trades, größere Bewegungen
  • Zuerst testen: Verwenden Sie den Strategy Tester, um die optimale Größe zu finden.

2. Losgröße

  • Beginnen Sie mit dem Mindestbetrag (0,01)
  • Berechnen Sie auf der Grundlage der Kontogröße und der Brickgröße
  • Berücksichtigen Sie, dass die Ausgänge unmittelbar am gegenüberliegenden Stein liegen.

3. Auswahl des Symbols

  • Beste Ergebnisse: Trending-Märkte mit klaren Richtungsänderungen
  • Vermeiden: Schwankende/unbeständige Märkte (erzeugen falsche Signale)
  • Empfohlen: XAUUSD während Trendphasen

4. Zeitrahmen

  • EA funktioniert auf JEDEM Zeitrahmen
  • Empfohlen: M15 für schnellere Preisaktualisierungen
  • Brick-Formation hängt von der Preisbewegung ab, nicht vom Chart-Zeitrahmen

