Renko Logic
- Experten
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.0
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch
Überblick
Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik.
Eigenschaften
1. Renko-Engine
- Benutzerdefinierte Renko-Berechnung: Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich
- Keine Neuberechnung: Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine
- Konfigurierbare Brick-Größe: Einstellung in Punkten über Eingabeparameter
- Brick-Bildung in Echtzeit: Automatische Erkennung und Erstellung neuer Ziegel
Wählbare Brick-Größe:
- Forex Major Pairs: 50-150 Punkte (5-15 Pips bei 5-stelligen Brokern)
- Gold (XAUUSD): 100-300 Punkte ($1-$3)
- Aktienindizes: Anpassung basierend auf dem Punktwert
- Krypto: 1000-5000 Punkte (abhängig vom Preis)
Tipps zum Risikomanagement
1. Auswahl der Ziegelgröße
- Kleinere Bricks (50-100): Mehr Signale, mehr Trades, schnellere Exits
- Größere Bricks (200-500): Weniger Signale, längere Trades, größere Bewegungen
- Zuerst testen: Verwenden Sie den Strategy Tester, um die optimale Größe zu finden.
2. Losgröße
- Beginnen Sie mit dem Mindestbetrag (0,01)
- Berechnen Sie auf der Grundlage der Kontogröße und der Brickgröße
- Berücksichtigen Sie, dass die Ausgänge unmittelbar am gegenüberliegenden Stein liegen.
3. Auswahl des Symbols
- Beste Ergebnisse: Trending-Märkte mit klaren Richtungsänderungen
- Vermeiden: Schwankende/unbeständige Märkte (erzeugen falsche Signale)
- Empfohlen: XAUUSD während Trendphasen
4. Zeitrahmen
- EA funktioniert auf JEDEM Zeitrahmen
- Empfohlen: M15 für schnellere Preisaktualisierungen
- Brick-Formation hängt von der Preisbewegung ab, nicht vom Chart-Zeitrahmen