BTC Master Pro Ihr vertrauenswürdiger Partner im Bitcoin-Handel.
BTC Master Pro ist die ultimative Lösung, um den unberechenbaren Krypto-Markt mit Zuversicht zu navigieren. Dieser fortschrittliche Expert Advisor basiert auf sicheren und zuverlässigen Strategien und sorgt dafür, dass jeder Handel mit Präzision und Sorgfalt ausgeführt wird.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung vor oder nach dem Kauf benötigen, senden Sie mir einfach eine private Nachricht. Mein Team und ich sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt zu helfen.

Aktueller Preis: 499$ -> Nächster Preis: 699$ -> Endpreis: 999$
                            

Die BTC Master Pro Strategie ist für den Handel mit Bitcoin konzipiert, wobei der Fokus auf Marktveränderungen liegt und Trades an präzisen Punkten ausgeführt werden, um konsistente und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.


Funktionen:

  • Umfassender Schutz: Jede Position ist mit Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop ausgestattet, um Sicherheit und Rentabilität zu maximieren.
  • Schneller EA-Handel: Der EA tritt in Trades ein, die normalerweise nur wenige Minuten oder höchstens ein paar Stunden dauern, um schnelle Ergebnisse ohne lange, ausgedehnte Positionen zu erzielen.
  • Expertenentwicklung: Entworfen und getestet von erfahrenen Programmierern und Mathematikern, verwendet dieser EA bewährte und zuverlässige Strategien für eine konsistente Leistung.
  • BTCUSD-Fokus: Exklusiv für das Paar BTCUSD optimiert, ohne Grid, ohne Martingale und ohne Absicherung. Der EA öffnet nur eine Position gleichzeitig, um das Risiko zu minimieren.
  • Benutzerfreundlich: Genießen Sie eine einfache und schnelle Installation mit vorab konfigurierten Standardeinstellungen für Bequemlichkeit.
  • Flexibler Handelszeitplan: Handeln Sie 7 Tage die Woche oder passen Sie bestimmte Tage und Stunden nach Ihren Wünschen an.
  • Transparente und realistische EA-Leistung: Testen und überprüfen Sie den EA nach Belieben. Die Gewinne und Verluste sind transparent und unverändert und bieten Ihnen ein realistisches Bild.

Empfohlene Einrichtung:
  • Symbole: BTCUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Einzahlung: Mindestens 300$ (empfohlen: 1000$ und mehr).
  • Hinweis: Der EA ist nicht empfindlich gegenüber Spread oder Slippage, aber ich empfehle die Verwendung eines guten ECN-Brokers.

Der Kryptowährungsmarkt, insbesondere Bitcoin, ist sehr volatil. Wenn Emotionen die Kontrolle übernehmen, führt dies oft dazu, den Fokus zu verlieren und schlechte Entscheidungen zu treffen. Ein zuverlässiges Werkzeug und eine gut definierte Strategie helfen Ihnen, ruhig, fokussiert und in Kontrolle zu bleiben.
Ob Sie Anfänger oder Profi sind,  BTC Master Pro ist so konzipiert, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu smarterem und sichererem Bitcoin-Handel mit BTC Master Pro!

Wenn Sie benutzerdefinierte Set-Dateien basierend auf Ihren Bedürfnissen und Kontostand erhalten möchten, senden Sie mir eine private Nachricht, und ich werde die entsprechenden Set-Dateien für Sie konfigurieren. (Aggressive und sehr risikoarme Performance-Set-Dateien sind verfügbar.)

Support: Wir beantworten kontinuierlich alle Kundenfragen und Ideen in kürzester Zeit und interagieren mit ihnen. Zusätzlich zu exklusiven Setfiles bieten wir Unterstützung bei der Einrichtung von VPS, der Konfiguration von MT5, dem Herunterladen des EAs, der Einrichtung und dem Betrieb des EAs an. Unterstützung über Team Viewer, AnyDesk oder Remote-Desktop-Zugriff ist auch für Anfänger verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie mir eine private Nachricht.

Verkauf ausschließlich auf der MQL5-Website.


Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

