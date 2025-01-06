BTC Master Pro Ihr vertrauenswürdiger Partner im Bitcoin-Handel.

BTC Master Pro ist die ultimative Lösung, um den unberechenbaren Krypto-Markt mit Zuversicht zu navigieren. Dieser fortschrittliche Expert Advisor basiert auf sicheren und zuverlässigen Strategien und sorgt dafür, dass jeder Handel mit Präzision und Sorgfalt ausgeführt wird.

Aktueller Preis: 499$ -> Nächster Preis: 699$ -> Endpreis: 999$



Die BTC Master Pro Strategie ist für den Handel mit Bitcoin konzipiert, wobei der Fokus auf Marktveränderungen liegt und Trades an präzisen Punkten ausgeführt werden, um konsistente und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.





Funktionen:

Umfassender Schutz: Jede Position ist mit Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop ausgestattet, um Sicherheit und Rentabilität zu maximieren.

Jede Position ist mit Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop ausgestattet, um Sicherheit und Rentabilität zu maximieren. Schneller EA-Handel: Der EA tritt in Trades ein, die normalerweise nur wenige Minuten oder höchstens ein paar Stunden dauern, um schnelle Ergebnisse ohne lange, ausgedehnte Positionen zu erzielen.

Der EA tritt in Trades ein, die normalerweise nur wenige Minuten oder höchstens ein paar Stunden dauern, um schnelle Ergebnisse ohne lange, ausgedehnte Positionen zu erzielen. Expertenentwicklung: Entworfen und getestet von erfahrenen Programmierern und Mathematikern, verwendet dieser EA bewährte und zuverlässige Strategien für eine konsistente Leistung.

Entworfen und getestet von erfahrenen Programmierern und Mathematikern, verwendet dieser EA bewährte und zuverlässige Strategien für eine konsistente Leistung. BTCUSD-Fokus: Exklusiv für das Paar BTCUSD optimiert, ohne Grid, ohne Martingale und ohne Absicherung. Der EA öffnet nur eine Position gleichzeitig, um das Risiko zu minimieren.

Exklusiv für das Paar BTCUSD optimiert, ohne Grid, ohne Martingale und ohne Absicherung. Der EA öffnet nur eine Position gleichzeitig, um das Risiko zu minimieren. Benutzerfreundlich: Genießen Sie eine einfache und schnelle Installation mit vorab konfigurierten Standardeinstellungen für Bequemlichkeit.

Genießen Sie eine einfache und schnelle Installation mit vorab konfigurierten Standardeinstellungen für Bequemlichkeit. Flexibler Handelszeitplan: Handeln Sie 7 Tage die Woche oder passen Sie bestimmte Tage und Stunden nach Ihren Wünschen an.

Handeln Sie 7 Tage die Woche oder passen Sie bestimmte Tage und Stunden nach Ihren Wünschen an. Transparente und realistische EA-Leistung: Testen und überprüfen Sie den EA nach Belieben. Die Gewinne und Verluste sind transparent und unverändert und bieten Ihnen ein realistisches Bild.





Empfohlene Einrichtung:

Symbole: BTCUSD

Zeitrahmen: H1

Einzahlung: Mindestens 300$ (empfohlen: 1000$ und mehr).

Hinweis: Der EA ist nicht empfindlich gegenüber Spread oder Slippage, aber ich empfehle die Verwendung eines guten ECN-Brokers.

Wenn Sie benutzerdefinierte Set-Dateien basierend auf Ihren Bedürfnissen und Kontostand erhalten möchten, senden Sie mir eine private Nachricht, und ich werde die entsprechenden Set-Dateien für Sie konfigurieren. (Aggressive und sehr risikoarme Performance-Set-Dateien sind verfügbar.)

Der Kryptowährungsmarkt, insbesondere Bitcoin, ist sehr volatil. Wenn Emotionen die Kontrolle übernehmen, führt dies oft dazu, den Fokus zu verlieren und schlechte Entscheidungen zu treffen. Ein zuverlässiges Werkzeug und eine gut definierte Strategie helfen Ihnen, ruhig, fokussiert und in Kontrolle zu bleiben.Ob Sie Anfänger oder Profi sind,ist so konzipiert, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu smarterem und sichererem Bitcoin-Handel mit

Support: Wir beantworten kontinuierlich alle Kundenfragen und Ideen in kürzester Zeit und interagieren mit ihnen. Zusätzlich zu exklusiven Setfiles bieten wir Unterstützung bei der Einrichtung von VPS, der Konfiguration von MT5, dem Herunterladen des EAs, der Einrichtung und dem Betrieb des EAs an. Unterstützung über Team Viewer, AnyDesk oder Remote-Desktop-Zugriff ist auch für Anfänger verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie mir eine private Nachricht.



Verkauf ausschließlich auf der MQL5-Website.