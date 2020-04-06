Aurus Pivot XAU
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 2.26
- Aktivierungen: 5
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert.
Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen.
Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle.
Wichtigste Merkmale
-
Handel mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen
-
Filterung von Signalen auf der Grundlage von Price Action
-
Multifaktorielles Bewertungssystem für den Einstieg
-
Verbot des Handels gegen die vorherrschende Richtung
-
Adaptives Risikomanagement
-
Tägliche Verlustkontrolle
-
Arbeit ohne aggressive Methoden zur Erhöhung des Volumens
-
Visuelle Anzeige von Arbeitsbereichen und Handelsrichtungen
Wesentliche Vorteile
-
Minimale Anzahl von Transaktionen - nur unter bestätigten Bedingungen
-
Klare Logik zur Entscheidungsfindung ohne Rätselraten
-
Geeignet für den volatilen Goldmarkt
-
Einfache Installation und klare Einstellungen
-
Stabiler Betrieb im automatischen Modus
Empfohlene Bedingungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Instrument: XAUUSD
-
Konto-Typ: Absicherung/Netting
-
Mindesteinlage: ab $500
-
VPS: empfohlen
Wichtig
Dieser Berater garantiert keine Gewinne und ist für Händler gedacht, die die Risiken des Handels an den Finanzmärkten kennen. Es wird empfohlen, ihn vor der Nutzung auf einem Demokonto zu testen.