AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert.

Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen.

Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle.

Wichtigste Merkmale

Handel mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen

Filterung von Signalen auf der Grundlage von Price Action

Multifaktorielles Bewertungssystem für den Einstieg

Verbot des Handels gegen die vorherrschende Richtung

Adaptives Risikomanagement

Tägliche Verlustkontrolle

Arbeit ohne aggressive Methoden zur Erhöhung des Volumens

Visuelle Anzeige von Arbeitsbereichen und Handelsrichtungen

Wesentliche Vorteile

Minimale Anzahl von Transaktionen - nur unter bestätigten Bedingungen

Klare Logik zur Entscheidungsfindung ohne Rätselraten

Geeignet für den volatilen Goldmarkt

Einfache Installation und klare Einstellungen

Stabiler Betrieb im automatischen Modus

Empfohlene Bedingungen

Plattform: MetaTrader 5

Instrument: XAUUSD

Konto-Typ: Absicherung/Netting

Mindesteinlage: ab $500

VPS: empfohlen

Wichtig

Dieser Berater garantiert keine Gewinne und ist für Händler gedacht, die die Risiken des Handels an den Finanzmärkten kennen. Es wird empfohlen, ihn vor der Nutzung auf einem Demokonto zu testen.