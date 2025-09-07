SGear

4.22
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit!
Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis.

SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion

SGear ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der konsequent nach dem übergeordneten Marktrhythmus handelt.
Der Fokus liegt auf stabilen Bewegungen – ohne Ablenkung durch kurzfristige Gegenreaktionen oder impulsives Marktverhalten.
Die Strategie setzt auf klare, logisch aufgebaute Setups und verzichtet bewusst auf spekulative Trades in unsauberen Phasen.

Das Regelwerk ist kompakt und verständlich. Einstieg und Ausstieg erfolgen nach fixen Kriterien, die für jede Marktphase klar definiert sind.
Dabei wird nur gehandelt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – das sorgt für Struktur, Übersicht und reduziert das Risiko unnötiger Trades.
Ein zentrales Element von SGear ist die Qualitätssicherung der Signale. Der Algorithmus filtert nur Setups heraus, die in stabilen, trendgerichteten Marktphasen auftreten.
Unklare Strukturen oder volatile Seitwärtsphasen werden automatisch ignoriert. So bleibt der Fokus auf den Momenten mit echtem Potenzial.

Warum keine Künstliche Intelligenz?

Wir haben intensiv getestet, ob sich KI sinnvoll in den Handelsansatz integrieren lässt.
Doch trotz aller Erwartungen waren die Ergebnisse ernüchternd: Die meisten KI-Modelle agieren zu unpräzise, reagieren überempfindlich auf Marktrauschen
und treffen Entscheidungen, die in einem langfristigen, realen Marktumfeld nicht tragfähig sind.
Deshalb haben wir uns bewusst gegen den Einsatz von KI entschieden. SGear folgt keiner Blackbox-Logik,
sondern basiert auf klaren, nachvollziehbaren Regeln – jedes Setup ist verständlich und prüfbar.


Risikomanagement mit System

Jeder Trade wird mit einem festen Stop-Loss und einem klaren Take-Profit abgesichert.
Das Risiko bleibt jederzeit kalkulierbar – unabhängig von der Marktsituation.
Gleichzeitig begleitet ein dynamischer Mechanismus Gewinnpositionen, um starke Bewegungen voll auszuschöpfen – ohne sie durch zu frühes Schließen zu begrenzen.
SGear ist kein System für hektisches Daytrading oder möglichst viele Trades.
Im Mittelpunkt steht Effizienz: Weniger, dafür gezieltere Positionen, die sauber in den Markt passen.
Das macht das System auch für Trader interessant, die nicht permanent am Bildschirm sitzen wollen.


Warum sich SGear lohnt – Übersicht im Vergleich
Kriterium SGear Viele andere EAs / KI-Systeme
Handelsrichtung Immer in Richtung des Haupttrends Oft ohne klaren Trendbezug
Signalqualität Strenge Filter, wenige aber saubere Setups Hohe Frequenz, oft unsaubere Signale
Transparenz Klare Regeln, nachvollziehbare Logik Blackbox-Entscheidungen ohne Erklärung
Künstliche Intelligenz Keine KI – bewusst ausgelassen Oft unberechenbar und unklar
Risikomanagement Fester SL & TP + dynamische Gewinnsicherung Häufig überoptimiert oder zu starr
Überoptimierung Verzicht auf Curve-Fitting Hohe Optimierung auf vergangene Daten
Anzahl der Trades Selektiv, weniger Trades mit Fokus Häufig viele Trades – ohne echten Vorteil
Anpassung an Marktphasen Erkennt Seitwärtsphasen und pausiert Handelt oft durch – auch in unsauberen Phasen
Langfristige Stabilität Fokus auf nachhaltiges Wachstum Kurzfristiger Erfolg, langfristig oft instabil
Einsatz für Berufstätige geeignet Ja – läuft eigenständig & ruhig Oft hoher Wartungsaufwand und Überwachung
Der EA funktioniert auf XAUUSD und kann bei jedem Broker verwendet werden. Prop-Firm-Konten sind willkommen. Der Zeitrahmen ist M30, und Sie können bereits mit nur 50 $ starten.


Warum sich SGear in der Praxis auszahlt
  • Weniger ist mehr: SGear handelt nur bei klaren Signalen. Kapital wird geschont, Overtrading vermieden.
  • Keine intransparente KI-Logik: Jede Position hat einen nachvollziehbaren Grund – das schafft Vertrauen.
  • Realistische Performance: Backtests sind gut – aber SGear wurde für reale Märkte entwickelt.
  • Wenig Pflegeaufwand: Trendbasierte Logik, die eigenständig läuft – ideal für berufstätige Trader.
  • Keine leeren KI-Versprechen: KI ist aktuell noch zu unzuverlässig – SGear setzt auf klare Logik.
Bewertungen 9
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
G Edge
Krzysztof Sitko
Experten
G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5% , während der Drawdown unter 2% bleibt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben . W
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experten
Dieser Expert Advisor ist ein Intraday-Handelsroboter, der ausschließlich auf Umkehrungen bei wichtigen Kursniveaus abzielt. Er identifiziert das Tageshoch und -tief und führt dann Trades aus, wenn der Kurs auf eines von zwei vordefinierten Niveaus zurückgeht. Der Bot bietet sowohl eine feste als auch eine dynamische Losgröße , wobei letztere die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostandes für ein präzises Risikomanagement berechnet. Außerdem verfügt er über einen Trailing-Stop , um Gewinn
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 4 ist hier erhältlich Der Algorithmus des EA arbeitet mit Gegengeschäften und einer großen Anzahl o
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Auswahl:
Eleonora
200
Eleonora 2025.12.24 12:51 
 

The bot shows very promising results in backtests, based on small profits and a relatively large stop loss. Historical data suggests that losses are quickly recovered. In live trading, many of the trades shown in the backtest are not executed. As a result, when a large stop loss occurs, the recovery trades often do not take place and losses remain unrecovered. For this reason, the bot performs very poorly in live trading and is not reliable.

cerwann
214
cerwann 2025.11.18 05:20 
 

Hello. I have been using SGEAR for 2 months. 7 trades only, but all in Profit, with IC Market. Will install the new version now and see if the number of trades increase.

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:01
Thank you for your review.
I’m glad to hear all trades have been profitable so far. I am sure the new version delivers even better activity and performance for you.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:00
Thank you for your review.
I’m pleased to hear the recent performance has been strong. It’s great to know the EA is delivering good results for you.
neHko83
53
neHko83 2025.11.03 22:42 
 

Another product that looks great in backtesting but fails completely in real trading. I regret the purchase and would like a refund. Please be careful before buying.

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.11.18 10:59
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear about your initial experience, but after the latest update everything is working flawlessly.
If you need help with the correct setup or have any questions, I’m here to support you.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 18:28 
 

better performance after the update

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.10.19 16:59
Thank you for your feedback. I truly appreciate that you took the time to share your experience. I’ve already reached out to you to offer my help, but unfortunately, I haven’t received any reply yet.
Without your cooperation or insight into your settings, it’s very difficult for me to identify what went wrong or provide effective support. Please get back to me, I’m more than willing to assist you and make sure everything works as intended.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.09.26 17:32
Thank you so much for your wonderful feedback!
I’m very happy to hear that SGear completed its first trade successfully and that you’re satisfied with the support. Your trust and recommendation mean a lot. Wishing you continued success and many profitable trades ahead!
Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
512
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
32
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
577
Antwort vom Entwickler Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
Antwort auf eine Rezension