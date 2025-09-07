Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis.

Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit!

SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion

SGear ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der konsequent nach dem übergeordneten Marktrhythmus handelt.

Der Fokus liegt auf stabilen Bewegungen – ohne Ablenkung durch kurzfristige Gegenreaktionen oder impulsives Marktverhalten.

Die Strategie setzt auf klare, logisch aufgebaute Setups und verzichtet bewusst auf spekulative Trades in unsauberen Phasen.

Das Regelwerk ist kompakt und verständlich. Einstieg und Ausstieg erfolgen nach fixen Kriterien, die für jede Marktphase klar definiert sind.

Dabei wird nur gehandelt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – das sorgt für Struktur, Übersicht und reduziert das Risiko unnötiger Trades.

Ein zentrales Element von SGear ist die Qualitätssicherung der Signale. Der Algorithmus filtert nur Setups heraus, die in stabilen, trendgerichteten Marktphasen auftreten.

Unklare Strukturen oder volatile Seitwärtsphasen werden automatisch ignoriert. So bleibt der Fokus auf den Momenten mit echtem Potenzial.

Wir haben intensiv getestet, ob sich KI sinnvoll in den Handelsansatz integrieren lässt.

Doch trotz aller Erwartungen waren die Ergebnisse ernüchternd: Die meisten KI-Modelle agieren zu unpräzise, reagieren überempfindlich auf Marktrauschen

und treffen Entscheidungen, die in einem langfristigen, realen Marktumfeld nicht tragfähig sind.

Deshalb haben wir uns bewusst gegen den Einsatz von KI entschieden. SGear folgt keiner Blackbox-Logik,

sondern basiert auf klaren, nachvollziehbaren Regeln – jedes Setup ist verständlich und prüfbar.

Jeder Trade wird mit einem festen Stop-Loss und einem klaren Take-Profit abgesichert.

Das Risiko bleibt jederzeit kalkulierbar – unabhängig von der Marktsituation.

Gleichzeitig begleitet ein dynamischer Mechanismus Gewinnpositionen, um starke Bewegungen voll auszuschöpfen – ohne sie durch zu frühes Schließen zu begrenzen.

SGear ist kein System für hektisches Daytrading oder möglichst viele Trades.

Im Mittelpunkt steht Effizienz: Weniger, dafür gezieltere Positionen, die sauber in den Markt passen.

Das macht das System auch für Trader interessant, die nicht permanent am Bildschirm sitzen wollen.

Kriterium SGear Viele andere EAs / KI-Systeme Handelsrichtung Immer in Richtung des Haupttrends Oft ohne klaren Trendbezug Signalqualität Strenge Filter, wenige aber saubere Setups Hohe Frequenz, oft unsaubere Signale Transparenz Klare Regeln, nachvollziehbare Logik Blackbox-Entscheidungen ohne Erklärung Künstliche Intelligenz Keine KI – bewusst ausgelassen Oft unberechenbar und unklar Risikomanagement Fester SL & TP + dynamische Gewinnsicherung Häufig überoptimiert oder zu starr Überoptimierung Verzicht auf Curve-Fitting Hohe Optimierung auf vergangene Daten Anzahl der Trades Selektiv, weniger Trades mit Fokus Häufig viele Trades – ohne echten Vorteil Anpassung an Marktphasen Erkennt Seitwärtsphasen und pausiert Handelt oft durch – auch in unsauberen Phasen Langfristige Stabilität Fokus auf nachhaltiges Wachstum Kurzfristiger Erfolg, langfristig oft instabil Einsatz für Berufstätige geeignet Ja – läuft eigenständig & ruhig Oft hoher Wartungsaufwand und Überwachung

Weniger ist mehr: SGear handelt nur bei klaren Signalen. Kapital wird geschont, Overtrading vermieden.

Keine intransparente KI-Logik: Jede Position hat einen nachvollziehbaren Grund – das schafft Vertrauen.

Realistische Performance: Backtests sind gut – aber SGear wurde für reale Märkte entwickelt.

Wenig Pflegeaufwand: Trendbasierte Logik, die eigenständig läuft – ideal für berufstätige Trader.

Keine leeren KI-Versprechen: KI ist aktuell noch zu unzuverlässig – SGear setzt auf klare Logik.

Der EA funktioniert auf XAUUSD und kann bei jedem Broker verwendet werden. Prop-Firm-Konten sind willkommen. Der Zeitrahmen ist M30, und Sie können bereits mit nur 50 $ starten.