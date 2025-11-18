GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron" ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Entwickelt für den Goldhandel (XAUUSD). Setzen Sie einfach einen Handelsexperten auf das Stundendiagramm von XAUUSD und sehen Sie die Macht der Vorhersage zukünftiger Goldpreise. Für einen aggressiven Start reicht 100 $ aus. Die empfohlene Einzahlung beträgt 300 $.

Vor einem Jahr haben wir einen Durchbruch bei der Entwicklung technischer Börsenindikatoren erzielt. Es ist uns gelungen, ein völlig neues Konzept zu entwickeln. Die Indikatoren mit ihrer Anwendung passen sich nicht an die Geschichte an, sondern zeigen tatsächlich reale und wirksame Muster auf. Die gesamte Kraft der neuen Entwicklung wurde in den technischen Indikator «__AceTrend__" investiert.

Seit der Entwicklung des Indikators «__AceTrend__" ist ein Jahr vergangen und jetzt können wir endlich einen vollwertigen Trading-Bot präsentieren. Wir haben einfach 10 komplementäre Handelssysteme genommen und miteinander kombiniert und einen Transaktionsfilter hinzugefügt, der auf moderner künstlicher Intelligenz basiert. Der Handelsroboter verwendet keine Martingale, Mittelung und andere lawinenartige Geldmanagementtechniken.

Sehen Sie nur, was passiert ist! Wir wissen, dass wir alle es mögen und deshalb haben wir das Konto auf aggressive Weise vermarktet. Ziel ist es, die Einzahlung bis März nächsten Jahres um das 10-fache zu erhöhen. Die eigentlichen Tests haben bereits begonnen: https://www.mql5.com/de/signals/2339244





