Exclusive Imperium MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader.
Die Demoversion des EAs dient nur zur Orientierung. Testergebnisse ohne Optimierung spiegeln nicht die tatsächliche Leistung des Algorithmus wider. Für die vollständige Nutzung ist eine individuelle Optimierung entsprechend Broker, Einzahlung und gewählten Instrumenten erforderlich. In jedem Fall muss die Optimierung selbstständig durchgeführt und mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden.
Denken Sie daran: Das Endergebnis hängt direkt von Ihrer Erfahrung und den Parametern ab, die Sie nach der Optimierung festlegen.
Hauptmerkmale
- Analyse-Algorithmen: Kombination von Indikatoren und Filtern zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten.
- Flexibilität: passt sich wechselnden Marktbedingungen und unterschiedlichen Volatilitätsniveaus an.
- Moderne Orderausführungsarten: IOC, FOK, Return, BOC.
- Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Strategien zum Kapitalschutz.
- Schneller Start: integrierte Parameter ermöglichen Tests direkt nach der Installation.
Funktionsweise
Exclusive Imperium MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Eingebaute Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.
Optimierung und Nutzung
Die folgenden Währungspaare sind nur als Beispiel angegeben: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.
Für den Live-Handel muss jedes Paar individuell vom Benutzer optimiert werden. Je größer die Einzahlung, desto mehr Währungspaare können optimiert und genutzt werden. Diese Arbeit wird vom Käufer durchgeführt, nicht vom Autor.
Technische Parameter
- Start des EAs: Einrichtung und Start separat für jedes Währungspaar
- Zeiteinheit: M15
- Kontoart: Pro, Zero
- Hebel: ab 1:500
- Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
Empfohlene Broker
Der EA kann bei Brokern mit niedrigen Spreads verwendet werden, wie z. B.: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Die Liste ist nicht abschließend — andere zuverlässige Broker mit geeigneten Bedingungen können ebenfalls genutzt werden.
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E-Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru