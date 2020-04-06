Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei einem Broker gute Ergebnisse zeigt, bedeutet das nicht, dass es bei anderen Brokern genauso ist. Jeder Broker hat eigene Kurse, Spreads und Handelsbedingungen. Daher muss jedes Währungspaar vom Benutzer individuell optimiert werden und darf auf einem Live-Konto nur im Einzelwährungsmodus betrieben werden — separat für jedes Paar. Screenshots im Mehrwährungsmodus dienen nur als Beispiel. Eine Optimierung sollte mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden, da sich die Marktbedingungen ändern.

Wichtige Informationen: Die Demoversion des EAs dient nur zur Orientierung. Testergebnisse ohne Optimierung spiegeln nicht die tatsächliche Leistung des Algorithmus wider. Für die vollständige Nutzung ist eine individuelle Optimierung entsprechend Broker, Einzahlung und gewählten Instrumenten erforderlich. In jedem Fall muss die Optimierung selbstständig durchgeführt und mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden. Denken Sie daran: Das Endergebnis hängt direkt von Ihrer Erfahrung und den Parametern ab, die Sie nach der Optimierung festlegen.

Hauptmerkmale

Analyse-Algorithmen: Kombination von Indikatoren und Filtern zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten.

Kombination von Indikatoren und Filtern zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. Flexibilität: passt sich wechselnden Marktbedingungen und unterschiedlichen Volatilitätsniveaus an.

passt sich wechselnden Marktbedingungen und unterschiedlichen Volatilitätsniveaus an. Moderne Orderausführungsarten: IOC, FOK, Return, BOC.

IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Strategien zum Kapitalschutz.

adaptive Stop-Losses und dynamische Strategien zum Kapitalschutz. Schneller Start: integrierte Parameter ermöglichen Tests direkt nach der Installation.

Funktionsweise

Exclusive Imperium MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Eingebaute Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Optimierung und Nutzung

Die folgenden Währungspaare sind nur als Beispiel angegeben: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.

Für den Live-Handel muss jedes Paar individuell vom Benutzer optimiert werden . Je größer die Einzahlung, desto mehr Währungspaare können optimiert und genutzt werden. Diese Arbeit wird vom Käufer durchgeführt, nicht vom Autor.

Technische Parameter

Start des EAs: Einrichtung und Start separat für jedes Währungspaar

Einrichtung und Start separat für jedes Währungspaar Zeiteinheit: M15

M15 Kontoart: Pro, Zero

Pro, Zero Hebel: ab 1:500

ab 1:500 Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) VPS: empfohlen für stabile Ausführung

Empfohlene Broker

Der EA kann bei Brokern mit niedrigen Spreads verwendet werden, wie z. B.: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Die Liste ist nicht abschließend — andere zuverlässige Broker mit geeigneten Bedingungen können ebenfalls genutzt werden.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.