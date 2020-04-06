Exclusive Imperium MT5

Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!
WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei einem Broker gute Ergebnisse zeigt, bedeutet das nicht, dass es bei anderen Brokern genauso ist. Jeder Broker hat eigene Kurse, Spreads und Handelsbedingungen. Daher muss jedes Währungspaar vom Benutzer individuell optimiert werden und darf auf einem Live-Konto nur im Einzelwährungsmodus betrieben werden — separat für jedes Paar. Screenshots im Mehrwährungsmodus dienen nur als Beispiel. Eine Optimierung sollte mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden, da sich die Marktbedingungen ändern.
Wichtige Informationen:

Die Demoversion des EAs dient nur zur Orientierung. Testergebnisse ohne Optimierung spiegeln nicht die tatsächliche Leistung des Algorithmus wider. Für die vollständige Nutzung ist eine individuelle Optimierung entsprechend Broker, Einzahlung und gewählten Instrumenten erforderlich. In jedem Fall muss die Optimierung selbstständig durchgeführt und mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden.

Denken Sie daran: Das Endergebnis hängt direkt von Ihrer Erfahrung und den Parametern ab, die Sie nach der Optimierung festlegen.

Hauptmerkmale

  • Analyse-Algorithmen: Kombination von Indikatoren und Filtern zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten.
  • Flexibilität: passt sich wechselnden Marktbedingungen und unterschiedlichen Volatilitätsniveaus an.
  • Moderne Orderausführungsarten: IOC, FOK, Return, BOC.
  • Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Strategien zum Kapitalschutz.
  • Schneller Start: integrierte Parameter ermöglichen Tests direkt nach der Installation.

Funktionsweise

Exclusive Imperium MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Eingebaute Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Optimierung und Nutzung

Die folgenden Währungspaare sind nur als Beispiel angegeben: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.

Für den Live-Handel muss jedes Paar individuell vom Benutzer optimiert werden. Je größer die Einzahlung, desto mehr Währungspaare können optimiert und genutzt werden. Diese Arbeit wird vom Käufer durchgeführt, nicht vom Autor.

Technische Parameter

  • Start des EAs: Einrichtung und Start separat für jedes Währungspaar
  • Zeiteinheit: M15
  • Kontoart: Pro, Zero
  • Hebel: ab 1:500
  • Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
  • VPS: empfohlen für stabile Ausführung

Empfohlene Broker

Der EA kann bei Brokern mit niedrigen Spreads verwendet werden, wie z. B.: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Die Liste ist nicht abschließend — andere zuverlässige Broker mit geeigneten Bedingungen können ebenfalls genutzt werden.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E-Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experten
Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen. Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungssch
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Experten
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE , wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist. Verwenden Sie ausschließlich den H1 ️ Warnung : Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen. EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive DC — Berater für Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC ist ein spezialisierter Algorithmus für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt ausschließlich für Trader, die Prop Firm Challenges absolvieren. Der Berater ist vollständig optimiert und sofort nach der Installation einsatzbereit. Die Hauptaufgabe des Nutzers ist das Risikomanagement – alle anderen Prozesse laufen automatisch. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wicht
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Experten
PropSurge One MT5 — Berater zum Bestehen von Prop-Challenges Dieser Handelsalgorithmus wurde mit Fokus auf Disziplin und die Einhaltung der Anforderungen von Prop-Firmen entwickelt. Seine Architektur ist auf Trainingsbedingungen ausgerichtet, bei denen Risikokontrolle und Kapitalregeln entscheidende Faktoren sind. Der Algorithmus ist für einen stabilen Betrieb innerhalb von Evaluierungsprogrammen optimiert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erha
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Piazza MT5 — Professionelles Tool für automatisierten Handel Piazza MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die einen systematischen Ansatz und moderne Technologie schätzen. Die Architektur kombiniert Marktanalyse-Algorithmen mit adaptiven Risikomanagement-Mechanismen, wodurch der Handelsprozess automatisiert und subjektive Entscheidungen reduziert werden. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wichtige Funktione
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Hallo, Trader! Ich bin Universe EA, entwickelt für stabile Leistung und Risikokontrolle. Der Expert Advisor arbeitet im vollautomatischen Modus und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Ergebnisse können je nach Broker aufgrund von Kursen, Spreads und Handelsbedingungen variieren. Daher muss jedes W
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Imperator Legacy — Elite Expert Advisor für präzisen kurzfristigen Handel Imperator Legacy ist ein Premium-Automatisierter Handelsberater, entwickelt für Instrumente mit hoher Volatilität und minimalem Spread. Im Kern steht ein mehrkomponentiger Algorithmus, der den Markt in Echtzeit analysiert und mit maximaler Geschwindigkeit reagiert. Der EA setzt eine Price-Action-Strategie mit minimaler Verzögerung um, was ihn besonders effektiv für Scalping macht. Unterstützt werden sowohl feste als auch d
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indikatoren
SniperScope — Indikator für präzisen Markteintritt SniperScope ist ein Indikator für die Plattform MetaTrader 4 , entwickelt zur genauen Bestimmung des richtigen Einstiegszeitpunkts in den Markt. Das Signalfiltersystem kombiniert zwei RSI und zwei MA, entfernt effektiv Marktrauschen und liefert zuverlässige, nicht neu zeichnende Signale. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Vorteile Pfeile bleiben nach dem Erscheinen fixiert und verschwin
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Maksimus EA MT5 — Automatisiertes Handelssystem Maksimus EA MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt zur Automatisierung des Handels am Forex-Markt. Er kombiniert Trendanalyse-Algorithmen mit Positionsmanagement-Tools und eignet sich sowohl für grundlegende Strategien als auch für komplexere Handelssysteme. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Installations- und Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests in dieser Besch
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Maximus MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Maximus MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungsp
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Synergetic MT5 — Automatisiertes Handelssystem Synergetic MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Synergetic MT5 Analyse-Algorithmen: adaptive Methoden zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. Flexibilität: passt sich an veränderte Mark
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Jardin MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Jardin MT5 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen in beide Richtungen. Er arbeitet vollautomatisch und erfordert nur minimale Eingriffe. So verwenden Sie ihn: Installieren Sie den EA auf dem AUDCAD -Chart. Andere Währungspaare werden automatisch aktiviert und ermöglichen den Multicurrency-Handel. Achtung! Kontaktieren Sie mich
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Princess of Milana MT5 — Automatisiertes Handelssystem Princess of Milana MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Princess of Milana MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: p
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Mother Earth MT5 — Automatisiertes Handelssystem Mother Earth MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Mother Earth MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Pelagia MT5 — Automatisiertes Handelssystem Pelagia MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf der Analyse von Marktmustern basiert. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und funktioniert ohne ständige Überwachung durch den Trader. Der Berater ist einfach zu bedienen — aktivieren Sie ihn einfach im Chart, und er beginnt automatisch zu arbeiten. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten!
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Duramax MT5 — Automatisiertes Handelssystem Duramax MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der Analysealgorithmen und adaptive Methoden verwendet, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und arbeitet vollständig automatisch. Der EA ist vollständig automatisiert und erfordert nur minimale Eingriffe. Zum Start genügt es, ihn auf das Währungspaar AUDCAD_e zu installieren — alle weiteren Parameter werden auto
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Ride the Wind MT5 — Automatisiertes Handelssystem Ride the Wind MT5 ist ein Expert Advisor, der auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement basiert. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Ride the Wind MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und den sich än
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experten
BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus. Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort n
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experten
TradeRanger MT5 — Automatisiertes Handelssystem TradeRanger MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf wichtigen Marktmustern basiert, wie z. B. der Kurskorrektur nach starken Bewegungen. Er arbeitet im automatischen Modus und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den Berater auf das AUDCAD -Chart zu setzen — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Requiem MT5 — Automatisches Handelssystem basierend auf Marktmustern Requiem MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD -Chart zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erha
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Astra MT5 Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukture
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Beskar Sovereign EA MT5 — Automatisiertes Handelssystem Beskar Sovereign EA MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Beskar Sovereign EA MT5 wählen Marktanalyse‑Algorithmen: automatisierter Handel auf Basis integrierter
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Solaris Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Solaris Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Solaris Imperium MT5 wählen Analyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpassungsfähigk
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Force Strategy MT5 — Automatisiertes Handelssystem Force Strategy MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Force Strategy MT5 wählen Analyse‑Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpassungsfähigkeit: e
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Divine Duality MT5 — Automatisiertes Handelssystem Divine Duality MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Divine Duality MT5 wählen Marktanalyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpass
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension