ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Crimson Gearstorm 739 AI (MT5)

[Subtítulo: Kinetic Alligator | Storm Pulse | Crimson Shield Safety]

Introducción Crimson Gearstorm 739 AI es un sistema cinético de seguimiento de tendencias diseñado para navegar en las caóticas tormentas del mercado. Utiliza el legendario indicador Alligator para identificar las fases de "Sueño" vs. "Caza" del mercado, mientras que el Oscilador Gator (Pulso de Tormenta) detecta el momento exacto de expansión de la volatilidad. Esta energía cinética es entonces validada por un cálculo personalizado de Fuerza Cinética (CHV) para asegurar que cada operación tenga un potencial explosivo.

Versión 1.20: Crimson Shield Core Esta versión está blindada con el Protocolo de Seguridad "Crimson Shield ". Emplea un mecanismo de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad extrema (10x Margen) basada en los límites del broker. Esto asegura que sus operaciones sean inmunes a la caza de stops, picos de spreads y errores de ejecución durante eventos de alta volatilidad.

Estrategia de negociación (La lógica Gearstorm ) El sistema funciona con una sincronización de 3 engranajes:

Tendencia Alligator (Mandíbula/Dientes/Labios): Tendencia alcista: Labios > Dientes > Mandíbula (Boca Abierta).

Tendencia descendente: Labios < Dientes < Mandíbula (Boca Abierta Hacia Abajo). Pulso de tormenta (Gator): Utiliza el Oscilador Gator para confirmar la expansión de la volatilidad. Las barras deben estar ensanchándose (Storm está creciendo) para activar una operación. Fuerza Cinética (CHV): Un cálculo de impulso personalizado que mide la "Fuerza" del movimiento. Las operaciones sólo se toman si la Fuerza Cinética está activa (>-10,0), filtrando los movimientos débiles y falsos.

Características principales

Escudo Carmesí: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Evita que sus trailing stops sean rechazados por los límites del broker, incluso en entornos de alto spread.

Ejecución cinética: Sólo opera cuando la "Boca" está abierta y la "Tormenta" está subiendo.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado para la caza de tendencias).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de Entrada

=== TORMENTA PULSO CEREBRO === InpMandíbula/Dientes/Labios : Configuración de Alligator. InpChvPeriod : Sensibilidad a la fuerza cinética.

=== ESCUDO CARMESÍ (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.2x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 4.5x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.