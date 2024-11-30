Bitcoin Scalping MT5

5


Hauptmerkmale von Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Fortgeschrittene Handelsstrategie

- Nutzt die Preisaktion und die Momentum des vorherigen Tages, um Einstiegspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

- Führt nur einen Handel pro Tag aus, um eine disziplinierte und fokussierte Herangehensweise zu gewährleisten.

- Kann bis zu drei Trades pro Sitzung eröffnen, mit anpassbaren Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, 1, 2 oder 3 Trades je nach Vorliebe zu wählen.


2. Risikomanagement im Kern

- Verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale oder Grid, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten.

- Alle Trades haben einen festen Stop Loss (SL), der sich während der Ausführung nicht ändert und somit eine konsistente Risikokontrolle bietet.

- Beinhaltet optionale Trailing Stop- oder Break-even-Einstellungen, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Gewinne zu sichern.


3. Gründlich zurückgetestet

Der Bitcoin Scalping EA wurde mit historischen Daten von 2018 bis heute rigoros zurückgetestet und deckt die Entwicklung von Bitcoin von seinen frühen Tagen bis zur aktuellen Bedeutung ab. Diese Tests zeigen die Robustheit des EA unter verschiedenen Marktbedingungen.


Empfohlene Einstellungen

- Paar: BTC/USD

- Zeitrahmen: Beliebig (H1 wird für beste Ergebnisse empfohlen)

- Mindestdeposit: Beliebiger Betrag (empfohlen $1.000 für optimale Leistung)

- Broker: IC Markets oder jeder Broker mit Spreads < 2000 Punkte.


Warum Bitcoin Scalping MT4/MT5 wählen?

- Konsistenz: Mit maximal einem Trade pro Tag vermeidet dieser EA übermäßiges Handeln und konzentriert sich auf Qualität statt Quantität.

- Sicherheit: Der feste SL stellt sicher, dass Ihr Konto jederzeit geschützt ist.

- Flexibilität: Anpassbare Handelseinstellungen ermöglichen es Ihnen, den EA an Ihre Risikobereitschaft anzupassen.

- Zuverlässigkeit: Durch jahrelanges Backtesting mit realen Daten bewährt.


Risiken verstehen

Obwohl Bitcoin Scalping MT4/MT5 darauf ausgelegt ist, Risiken zu minimieren, ist es wichtig, die folgenden Punkte zu erkennen:

1. Marktvolatilität: Die Krypto-Märkte sind sehr volatil, was zu unerwarteten Verlusten führen kann.

2. Keine garantierten Gewinne: Wie jedes Handelssystem kann auch der EA Verluste erleiden.

3. Brokerbedingungen: Die Leistung kann je nach Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit variieren.


Abschließende Gedanken

Bitcoin Scalping MT4/MT5 ist die ideale Lösung für Händler, die die Volatilität von Bitcoin mit einer sicheren, disziplinierten und erprobten Strategie nutzen möchten. Ob Sie neu im Krypto-Handel sind oder ein erfahrener Händler, dieser EA bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie für den Erfolg benötigen, während Sie Ihr Kapital sichern.

Holen Sie sich Bitcoin Scalping MT4/MT5 jetzt und nutzen Sie den Krypto-Markt optimal!

Bewertungen 6
Michel GAGNEUX
88
Michel GAGNEUX 2025.10.02 13:43 
 

The results speak for themselves, I have been using this EA since the end of February 2025 on a $10K account, winnings of $21K. The performance is Incredible! Nothing to complain about this EA, it's the best I know. It is of exceptional quality. The support is excellent and very responsive. Thank you to the designer for this work.

Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
