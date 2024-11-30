Bitcoin Scalping MT5

Hauptmerkmale von Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Fortgeschrittene Handelsstrategie

- Nutzt die Preisaktion und die Momentum des vorherigen Tages, um Einstiegspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

- Führt nur einen Handel pro Tag aus, um eine disziplinierte und fokussierte Herangehensweise zu gewährleisten.

- Kann bis zu drei Trades pro Sitzung eröffnen, mit anpassbaren Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, 1, 2 oder 3 Trades je nach Vorliebe zu wählen.





2. Risikomanagement im Kern

- Verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale oder Grid, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten.

- Alle Trades haben einen festen Stop Loss (SL), der sich während der Ausführung nicht ändert und somit eine konsistente Risikokontrolle bietet.

- Beinhaltet optionale Trailing Stop- oder Break-even-Einstellungen, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Gewinne zu sichern.





3. Gründlich zurückgetestet

Der Bitcoin Scalping EA wurde mit historischen Daten von 2018 bis heute rigoros zurückgetestet und deckt die Entwicklung von Bitcoin von seinen frühen Tagen bis zur aktuellen Bedeutung ab. Diese Tests zeigen die Robustheit des EA unter verschiedenen Marktbedingungen.





Empfohlene Einstellungen

- Paar: BTC/USD

- Zeitrahmen: Beliebig (H1 wird für beste Ergebnisse empfohlen)

- Mindestdeposit: Beliebiger Betrag (empfohlen $1.000 für optimale Leistung)

- Broker: IC Markets oder jeder Broker mit Spreads < 2000 Punkte.





Warum Bitcoin Scalping MT4/MT5 wählen?

- Konsistenz: Mit maximal einem Trade pro Tag vermeidet dieser EA übermäßiges Handeln und konzentriert sich auf Qualität statt Quantität.

- Sicherheit: Der feste SL stellt sicher, dass Ihr Konto jederzeit geschützt ist.

- Flexibilität: Anpassbare Handelseinstellungen ermöglichen es Ihnen, den EA an Ihre Risikobereitschaft anzupassen.

- Zuverlässigkeit: Durch jahrelanges Backtesting mit realen Daten bewährt.





Risiken verstehen

Obwohl Bitcoin Scalping MT4/MT5 darauf ausgelegt ist, Risiken zu minimieren, ist es wichtig, die folgenden Punkte zu erkennen:

1. Marktvolatilität: Die Krypto-Märkte sind sehr volatil, was zu unerwarteten Verlusten führen kann.

2. Keine garantierten Gewinne: Wie jedes Handelssystem kann auch der EA Verluste erleiden.

3. Brokerbedingungen: Die Leistung kann je nach Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit variieren.





Abschließende Gedanken

Bitcoin Scalping MT4/MT5 ist die ideale Lösung für Händler, die die Volatilität von Bitcoin mit einer sicheren, disziplinierten und erprobten Strategie nutzen möchten. Ob Sie neu im Krypto-Handel sind oder ein erfahrener Händler, dieser EA bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie für den Erfolg benötigen, während Sie Ihr Kapital sichern.

Holen Sie sich Bitcoin Scalping MT4/MT5 jetzt und nutzen Sie den Krypto-Markt optimal!