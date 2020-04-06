Smart Grid Navigator
- Experten
- Anastasia Danilova
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Adaptives Grid-Trading-System
Smart Grid Navigator ist ein professioneller Trading-Expert-Advisor, der eine mehrstufige Grid-Strategie mit einem intelligenten Eingangsfiltersystem verwendet. Das Programm verwaltet Positionen automatisch auf Basis der Analyse technischer Indikatoren und Marktbedingungen.
Der Advisor wird mit optimierten Einstellungen geliefert und ist sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie können ihn auf einem Chart starten und mit dem Testen beginnen. Alle Parameter haben sichere Standardwerte und können an Ihren Trading-Stil und Ihr Risikoniveau angepasst werden.
Hauptfunktionen
Automatisiertes Trading
Vollautomatisches System zum Öffnen und Schließen von Positionen Arbeitet 24/7 oder während ausgewählter Handelszeiten Erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader
Intelligente Eingangsfilterung
Mehrstufiges Marktanalysesystem Filterung falscher Signale durch technische Indikatoren Anpassung an verschiedene Marktbedingungen
Flexibles Risikomanagement
Progressive Positionsgrößenanpassung mit der Möglichkeit, Martingale zu deaktivieren Korb-Gewinnverwaltung Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
Zeitsteuerung
Möglichkeit, nur während bestimmter Stunden zu handeln Schutz vor dem Handel während unerwünschter Perioden Pause zwischen Handelsserien zur Risikominderung
Schlüsselparameter, die die Ergebnisse beeinflussen
Rentabilitäts- und Drawdown-Parameter
StartLot (Startlot) - Basisvolumen der ersten Position
Wert erhöhen: höherer Gewinn pro Trade, aber größeres Risiko und Drawdown Wert verringern: geringeres Risiko und Drawdown, aber weniger Gewinn pro Trade
LotMultiplier (Lot-Multiplikator) - Koeffizient für Volumenerhöhung im Grid
Wert 1.0: Martingale DEAKTIVIERT, alle Orders öffnen mit gleicher Lotgröße (minimales Risiko) Wert 1.1-1.3: schwaches Martingale, sanfte Loterhöhung (geringes Risiko) Wert 1.4-1.6: moderates Martingale, standardmäßige Erhöhung (mittleres Risiko) Wert 1.7 und höher: aggressives Martingale, schnelle Loterhöhung (hohes Risiko)
MaxOrders (Maximale Orders) - maximale Anzahl von Positionen in einer Richtung
Wert erhöhen: System hält längere Korrekturen aus, aber maximaler Drawdown steigt Wert verringern: begrenzt Drawdown, kann aber Serie vor Umkehr schließen
BasketTP_Dollars (Korb-Take-Profit) - Zielgewinn für das Schließen aller Positionen
Wert erhöhen: weniger Trades, aber höherer Gewinn pro Serie (Positionshaltedauer kann steigen) Wert verringern: schnelleres Schließen von Serien, häufigere Gewinnmitnahme, aber weniger Gewinn pro Serie
MinDistance_Points (Minimale Distanz) - Abstand zwischen Orders im Grid
Wert erhöhen: zusätzliche Positionen öffnen seltener, geringerer Drawdown, aber Umkehrungen können verpasst werden Wert verringern: häufigere Grid-Ergänzung, höhere Erholungswahrscheinlichkeit, aber größeres Drawdown-Risiko
TP_FirstOrder_Points (Take-Profit erste Order) - Gewinn zum Schließen der ersten Order
Wert erhöhen: höherer potenzieller Gewinn der ersten Order, aber geringere Ausführungswahrscheinlichkeit Wert verringern: häufigere TP-Auslösungen, aber weniger Gewinn von der ersten Order
Signalfilterungsparameter
RSI_Period (RSI-Periode) - Berechnungsperiode des Indikators
Wert erhöhen: weniger falsche Signale, aber weniger Trades Wert verringern: mehr Signale, aber höhere Wahrscheinlichkeit falscher Einstiege
RSI_Oversold / RSI_Overbought (Überverkauft/Überkauft-Levels)
Bereich erweitern (z.B. 25/75): weniger Signale, aber bessere Qualität der Einstiegspunkte Bereich verengen (z.B. 35/65): mehr Signale, aber mehr falsche Einstiege
BB_Period (Bollinger-Bands-Periode) - Berechnungsperiode der Bänder
Wert erhöhen: glattere Bänder, weniger falsche Berührungen, aber weniger Signale Wert verringern: sensiblere Bänder, mehr Signale, aber höheres Rauschen
BB_Deviation (BB-Abweichung) - Kanalbreite der Bollinger Bands
Wert erhöhen: breiterer Kanal, weniger Bandberührungen, weniger Signale, aber höhere Qualität Wert verringern: engerer Kanal, mehr Berührungen, mehr Signale, aber höhere Wahrscheinlichkeit falscher Einstiege
MinBBWidth / MaxBBWidth (Minimale/Maximale Bandbreite)
Bereich verengen: Handel nur unter bestimmten Marktbedingungen, weniger Trades Bereich erweitern: mehr Trades, aber möglicher Handel unter ungeeigneten Bedingungen
UseBollingerFilter (BB-Filter verwenden)
Aktiviert: weniger Signale, aber höhere Einstiegsqualität Deaktiviert: mehr Signale, höhere Handelsfrequenz, aber mögliche falsche Einstiege
RequireBBTouch (Bandberührung erforderlich)
Aktiviert: Einstieg nur nach Berührung der Bollinger Bands (strenger Filter) Deaktiviert: Einstieg bei RSI-Signal ohne Berührungsanforderung (weicher Filter)
RequireBBReturnInside (Rückkehr in Bänder erforderlich)
Aktiviert: Einstieg nur nach Rückkehr des Preises in den Kanal (Umkehrbestätigung) Deaktiviert: sofortiger Einstieg bei Signal ohne Warten auf Rückkehr
ApplyBBToGridOrders (BB auf Grid-Orders anwenden)
Aktiviert: strikte Kontrolle jedes Grid-Einstiegs, weniger Averaging-Trades, aber Erholung kann verpasst werden Deaktiviert: freie Grid-Ergänzung bei Erreichen der Distanz, höhere Erholungswahrscheinlichkeit
UseBBWidthFilter (BB-Breitenfilter verwenden)
Aktiviert: Handel nur bei bestimmter Volatilität (innerhalb MinBBWidth und MaxBBWidth) Deaktiviert: Handel bei jeder Kanalbreite
Zeitparameter
StartHour / EndHour (Handelsbeginn/Handelsende-Stunde)
Zeitbegrenzung: Schutz vor Handel während volatiler Sitzungen (Nachrichten, Marktöffnungen) Beide Parameter = 0: 24/7-Modus, maximale Anzahl von Trades
CandlesPause (Pause nach Grid-Schließung)
Wert erhöhen: mehr Zeit zum "Abkühlen" des Marktes nach Serie, geringeres Risiko eines erneuten Einstiegs in Seitwärtsbewegung Wert verringern: schnellere neue Einstiege, mehr Handelsmöglichkeiten, aber höheres Risiko falscher Signale
Wichtige Hinweise
Testen Sie den Advisor unbedingt auf einem Demo-Konto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden. Es wird empfohlen, mit minimalen Lots und konservativen Einstellungen zu beginnen.
Über Martingale: Das System unterstützt progressive Loterhöhung (Martingale), kann aber vollständig deaktiviert werden, indem der Parameter LotMultiplier = 1.0 gesetzt wird. In diesem Fall öffnen alle Orders im Grid mit demselben Volumen, was Risiken minimiert, aber die Erholungszeit bei ungünstigen Preisbewegungen erhöhen kann.
Das System verwendet Korbverwaltung, daher ist eine ausreichende Einzahlungsgröße erforderlich. Die empfohlene Mindesteinzahlung hängt von den gewählten Einstellungen ab und kann bei Verwendung von Martingale für ein Startlot von 0.01 zwischen 500 und 2000 USD liegen.
Die Handelsergebnisse hängen von Marktbedingungen, dem gewählten Instrument und den verwendeten Einstellungen ab. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.