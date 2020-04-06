Adaptives Grid-Trading-System

Smart Grid Navigator ist ein professioneller Trading-Expert-Advisor, der eine mehrstufige Grid-Strategie mit einem intelligenten Eingangsfiltersystem verwendet. Das Programm verwaltet Positionen automatisch auf Basis der Analyse technischer Indikatoren und Marktbedingungen.

Der Advisor wird mit optimierten Einstellungen geliefert und ist sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie können ihn auf einem Chart starten und mit dem Testen beginnen. Alle Parameter haben sichere Standardwerte und können an Ihren Trading-Stil und Ihr Risikoniveau angepasst werden.

Hauptfunktionen

Automatisiertes Trading

Vollautomatisches System zum Öffnen und Schließen von Positionen Arbeitet 24/7 oder während ausgewählter Handelszeiten Erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader

Intelligente Eingangsfilterung

Mehrstufiges Marktanalysesystem Filterung falscher Signale durch technische Indikatoren Anpassung an verschiedene Marktbedingungen

Flexibles Risikomanagement

Progressive Positionsgrößenanpassung mit der Möglichkeit, Martingale zu deaktivieren Korb-Gewinnverwaltung Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

Zeitsteuerung

Möglichkeit, nur während bestimmter Stunden zu handeln Schutz vor dem Handel während unerwünschter Perioden Pause zwischen Handelsserien zur Risikominderung

Schlüsselparameter, die die Ergebnisse beeinflussen

Rentabilitäts- und Drawdown-Parameter

StartLot (Startlot) - Basisvolumen der ersten Position

Wert erhöhen: höherer Gewinn pro Trade, aber größeres Risiko und Drawdown Wert verringern: geringeres Risiko und Drawdown, aber weniger Gewinn pro Trade

LotMultiplier (Lot-Multiplikator) - Koeffizient für Volumenerhöhung im Grid

Wert 1.0: Martingale DEAKTIVIERT, alle Orders öffnen mit gleicher Lotgröße (minimales Risiko) Wert 1.1-1.3: schwaches Martingale, sanfte Loterhöhung (geringes Risiko) Wert 1.4-1.6: moderates Martingale, standardmäßige Erhöhung (mittleres Risiko) Wert 1.7 und höher: aggressives Martingale, schnelle Loterhöhung (hohes Risiko)

MaxOrders (Maximale Orders) - maximale Anzahl von Positionen in einer Richtung

Wert erhöhen: System hält längere Korrekturen aus, aber maximaler Drawdown steigt Wert verringern: begrenzt Drawdown, kann aber Serie vor Umkehr schließen

BasketTP_Dollars (Korb-Take-Profit) - Zielgewinn für das Schließen aller Positionen

Wert erhöhen: weniger Trades, aber höherer Gewinn pro Serie (Positionshaltedauer kann steigen) Wert verringern: schnelleres Schließen von Serien, häufigere Gewinnmitnahme, aber weniger Gewinn pro Serie

MinDistance_Points (Minimale Distanz) - Abstand zwischen Orders im Grid

Wert erhöhen: zusätzliche Positionen öffnen seltener, geringerer Drawdown, aber Umkehrungen können verpasst werden Wert verringern: häufigere Grid-Ergänzung, höhere Erholungswahrscheinlichkeit, aber größeres Drawdown-Risiko

TP_FirstOrder_Points (Take-Profit erste Order) - Gewinn zum Schließen der ersten Order

Wert erhöhen: höherer potenzieller Gewinn der ersten Order, aber geringere Ausführungswahrscheinlichkeit Wert verringern: häufigere TP-Auslösungen, aber weniger Gewinn von der ersten Order

Signalfilterungsparameter

RSI_Period (RSI-Periode) - Berechnungsperiode des Indikators

Wert erhöhen: weniger falsche Signale, aber weniger Trades Wert verringern: mehr Signale, aber höhere Wahrscheinlichkeit falscher Einstiege

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Überverkauft/Überkauft-Levels)

Bereich erweitern (z.B. 25/75): weniger Signale, aber bessere Qualität der Einstiegspunkte Bereich verengen (z.B. 35/65): mehr Signale, aber mehr falsche Einstiege

BB_Period (Bollinger-Bands-Periode) - Berechnungsperiode der Bänder

Wert erhöhen: glattere Bänder, weniger falsche Berührungen, aber weniger Signale Wert verringern: sensiblere Bänder, mehr Signale, aber höheres Rauschen

BB_Deviation (BB-Abweichung) - Kanalbreite der Bollinger Bands

Wert erhöhen: breiterer Kanal, weniger Bandberührungen, weniger Signale, aber höhere Qualität Wert verringern: engerer Kanal, mehr Berührungen, mehr Signale, aber höhere Wahrscheinlichkeit falscher Einstiege

MinBBWidth / MaxBBWidth (Minimale/Maximale Bandbreite)

Bereich verengen: Handel nur unter bestimmten Marktbedingungen, weniger Trades Bereich erweitern: mehr Trades, aber möglicher Handel unter ungeeigneten Bedingungen

UseBollingerFilter (BB-Filter verwenden)

Aktiviert: weniger Signale, aber höhere Einstiegsqualität Deaktiviert: mehr Signale, höhere Handelsfrequenz, aber mögliche falsche Einstiege

RequireBBTouch (Bandberührung erforderlich)

Aktiviert: Einstieg nur nach Berührung der Bollinger Bands (strenger Filter) Deaktiviert: Einstieg bei RSI-Signal ohne Berührungsanforderung (weicher Filter)

RequireBBReturnInside (Rückkehr in Bänder erforderlich)

Aktiviert: Einstieg nur nach Rückkehr des Preises in den Kanal (Umkehrbestätigung) Deaktiviert: sofortiger Einstieg bei Signal ohne Warten auf Rückkehr

ApplyBBToGridOrders (BB auf Grid-Orders anwenden)

Aktiviert: strikte Kontrolle jedes Grid-Einstiegs, weniger Averaging-Trades, aber Erholung kann verpasst werden Deaktiviert: freie Grid-Ergänzung bei Erreichen der Distanz, höhere Erholungswahrscheinlichkeit

UseBBWidthFilter (BB-Breitenfilter verwenden)

Aktiviert: Handel nur bei bestimmter Volatilität (innerhalb MinBBWidth und MaxBBWidth) Deaktiviert: Handel bei jeder Kanalbreite

Zeitparameter

StartHour / EndHour (Handelsbeginn/Handelsende-Stunde)

Zeitbegrenzung: Schutz vor Handel während volatiler Sitzungen (Nachrichten, Marktöffnungen) Beide Parameter = 0: 24/7-Modus, maximale Anzahl von Trades

CandlesPause (Pause nach Grid-Schließung)

Wert erhöhen: mehr Zeit zum "Abkühlen" des Marktes nach Serie, geringeres Risiko eines erneuten Einstiegs in Seitwärtsbewegung Wert verringern: schnellere neue Einstiege, mehr Handelsmöglichkeiten, aber höheres Risiko falscher Signale

Wichtige Hinweise

Testen Sie den Advisor unbedingt auf einem Demo-Konto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden. Es wird empfohlen, mit minimalen Lots und konservativen Einstellungen zu beginnen.

Über Martingale: Das System unterstützt progressive Loterhöhung (Martingale), kann aber vollständig deaktiviert werden, indem der Parameter LotMultiplier = 1.0 gesetzt wird. In diesem Fall öffnen alle Orders im Grid mit demselben Volumen, was Risiken minimiert, aber die Erholungszeit bei ungünstigen Preisbewegungen erhöhen kann.

Das System verwendet Korbverwaltung, daher ist eine ausreichende Einzahlungsgröße erforderlich. Die empfohlene Mindesteinzahlung hängt von den gewählten Einstellungen ab und kann bei Verwendung von Martingale für ein Startlot von 0.01 zwischen 500 und 2000 USD liegen.

Die Handelsergebnisse hängen von Marktbedingungen, dem gewählten Instrument und den verwendeten Einstellungen ab. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.