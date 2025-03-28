König Ruay Scalper GOLD Plus EA

Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOLD optimiert, und Sie können zusätzliche Set-Dateien für andere Paare unten finden.



Preisbildungsregeln

Nächster Preis( 1. Dezember 2025 -31. Dezember 2025) : $450 Nächster Preis( 1. Januar 2025 - 31. Januar 2025) : $490

Vorgetestete Set-Dateien

GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitrahmen (2-stelliger Chart) - Hier herunterladen

GOLD (XAUUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen mit Trendfilter (2-stelliger Chart) - Hier herunterladen

GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitfenster mit Trendfilter (3-stelliges Diagramm) - Hier herunterladen

EURUSD 15-Minuten-Zeitrahmen mit Trend-Filter - Hier herunterladen





Konto-Anforderungen

RAW-, ECN- oder Zero Spread-Konten werden empfohlen.









Wie man den EA benutzt

1. Grundlegende Einstellungen

Zeitrahmen für die Berechnungen - Definiert den Zeitrahmen für den Hauptindikator Kleiner Zeitraum für die Hauptberechnung Großer Zeitraum für die Hauptberechnung Für die Trendfilterung verwendeter Zeitrahmen Methode der Trendfilterung - Kein Trendfilter angewendet - Super-Trend-Indikator verwenden - Wellen-Surfing-Methode verwenden - Gleitender Durchschnitts-Crossover verwenden Entfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn ein neuer Auftrag erteilt wird Entfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn sich die Trendrichtung ändert

2. Einstellungen für das Risikomanagement

Handel nur zulassen, wenn der Spread unter diesem Wert liegt (in Punkten) Feste Losgröße Risikoprozentsatz für automatische Losgröße - Setzen Sie diesen Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden. Maximale Losgröße, wenn die automatische Losgröße aktiv ist - Setzen Sie den Wert auf 0, um kein Limit zu setzen.

3. Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge

Take Profit (in Punkten) Stop Loss (in Punkten) Verfallszeit für Aufträge (in Minuten) Offset in Punkten für den Einstieg - positiv bei Aufwärtsbewegungen, negativ bei Abwärtsbewegungen. Mindestabstand zwischen den Aufträgen (in Punkten) Kommentar zur Order - Wird für die Verwaltung von Kauf-/Verkaufsaufträgen verwendet.

4. Scalper Machine Parameter

Scalper Machine aktiv - Zum Aktivieren auf true setzen. Scalper Raumgröße (in Punkten) Scalper Level (Prozent) - Basiert auf der Scalper Room Size. Scalper-Nachlaufschwelle (in Prozent) - Basiert auf der Scalper-Raumgröße. Break-even-Trigger (in Punkten, 0 = deaktiviert) SL-Abstand vom Triggerpreis (in Punkten)

5. Betriebszeiteinstellungen

Aktivieren Sie den Handel nur innerhalb der erlaubten Zeitspanne Pending Orders außerhalb der erlaubten Zeit löschen Schließen von offenen Positionen außerhalb der erlaubten Zeit Beginn und Ende der Handelszeiten Aktivieren Sie eingeschränkte Handelszeiten Automatische Handelsschließung am Freitag aktivieren - Setzen Sie diese Option auf true, um den Handel zu einer bestimmten Zeit zu schließen.

6. Panel "Jetzt handeln Panel beim Anhängen von EA anzeigen - Setzen Sie diese Option auf true, um das Panel anzuzeigen. Vertikale Position des Panels - Einstellen, um nach oben/unten zu gehen. Horizontale Position des Panels - Einstellen, um nach links/rechts zu verschieben.



Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.