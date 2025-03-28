King Ruay Scalper GOLD Plus
- Experten
- Akapop Srisang
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
König Ruay Scalper GOLD Plus EA
Preisbildungsregeln
Nächster Preis( 1. Dezember 2025 -31. Dezember 2025) : $450
Nächster Preis( 1. Januar 2025 - 31. Januar 2025) : $490
Vorgetestete Set-Dateien
- GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitrahmen (2-stelliger Chart) - Hier herunterladen
- GOLD (XAUUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen mit Trendfilter (2-stelliger Chart) - Hier herunterladen
- GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitfenster mit Trendfilter (3-stelliges Diagramm) - Hier herunterladen
- EURUSD 15-Minuten-Zeitrahmen mit Trend-Filter - Hier herunterladen
Konto-Anforderungen
Wie man den EA benutzt
Zeitrahmen für die Berechnungen - Definiert den Zeitrahmen für den HauptindikatorKleiner Zeitraum für die HauptberechnungGroßer Zeitraum für die HauptberechnungFür die Trendfilterung verwendeter ZeitrahmenMethode der Trendfilterung- Kein Trendfilter angewendet- Super-Trend-Indikator verwenden- Wellen-Surfing-Methode verwenden- Gleitender Durchschnitts-Crossover verwendenEntfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn ein neuer Auftrag erteilt wirdEntfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn sich die Trendrichtung ändert
Handel nur zulassen, wenn der Spread unter diesem Wert liegt (in Punkten)Feste LosgrößeRisikoprozentsatz für automatische Losgröße - Setzen Sie diesen Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.Maximale Losgröße, wenn die automatische Losgröße aktiv ist - Setzen Sie den Wert auf 0, um kein Limit zu setzen.
Take Profit (in Punkten)Stop Loss (in Punkten)Verfallszeit für Aufträge (in Minuten)Offset in Punkten für den Einstieg - positiv bei Aufwärtsbewegungen, negativ bei Abwärtsbewegungen.Mindestabstand zwischen den Aufträgen (in Punkten)Kommentar zur Order - Wird für die Verwaltung von Kauf-/Verkaufsaufträgen verwendet.
Scalper Machine aktiv - Zum Aktivieren auf true setzen.Scalper Raumgröße (in Punkten)Scalper Level (Prozent) - Basiert auf der Scalper Room Size.Scalper-Nachlaufschwelle (in Prozent) - Basiert auf der Scalper-Raumgröße.Break-even-Trigger (in Punkten, 0 = deaktiviert)SL-Abstand vom Triggerpreis (in Punkten)
Aktivieren Sie den Handel nur innerhalb der erlaubten ZeitspannePending Orders außerhalb der erlaubten Zeit löschenSchließen von offenen Positionen außerhalb der erlaubten ZeitBeginn und Ende der HandelszeitenAktivieren Sie eingeschränkte HandelszeitenAutomatische Handelsschließung am Freitag aktivieren - Setzen Sie diese Option auf true, um den Handel zu einer bestimmten Zeit zu schließen.
Panel beim Anhängen von EA anzeigen - Setzen Sie diese Option auf true, um das Panel anzuzeigen.Vertikale Position des Panels - Einstellen, um nach oben/unten zu gehen.Horizontale Position des Panels - Einstellen, um nach links/rechts zu verschieben.
.