King Ruay Scalper GOLD Plus

4.25

König Ruay Scalper GOLD Plus EA

Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOLD optimiert, und Sie können zusätzliche Set-Dateien für andere Paare unten finden.
Siehe Signal für GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitrahmen: https: //www.mql5.com/en/signals/2300864


Preisbildungsregeln

Nächster Preis( 1. Dezember 2025 -31. Dezember 2025) : $450

Nächster Preis( 1. Januar 2025 - 31. Januar 2025) : $490

Vorgetestete Set-Dateien

  • GOLD (XAUUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen mit Trendfilter (2-stelliger Chart) - Hier herunterladen
  • GOLD (XAUUSD) 5-Minuten-Zeitfenster mit Trendfilter (3-stelliges Diagramm) - Hier herunterladen


Konto-Anforderungen

RAW-, ECN- oder Zero Spread-Konten werden empfohlen.



Wie man den EA benutzt

1. Grundlegende Einstellungen
Zeitrahmen für die Berechnungen - Definiert den Zeitrahmen für den Hauptindikator
Kleiner Zeitraum für die Hauptberechnung
Großer Zeitraum für die Hauptberechnung
Für die Trendfilterung verwendeter Zeitrahmen
Methode der Trendfilterung
- Kein Trendfilter angewendet
- Super-Trend-Indikator verwenden
- Wellen-Surfing-Methode verwenden
- Gleitender Durchschnitts-Crossover verwenden
Entfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn ein neuer Auftrag erteilt wird
Entfernen von Aufträgen auf der Gegenseite, wenn sich die Trendrichtung ändert
2. Einstellungen für das Risikomanagement
Handel nur zulassen, wenn der Spread unter diesem Wert liegt (in Punkten)
Feste Losgröße
Risikoprozentsatz für automatische Losgröße - Setzen Sie diesen Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.
Maximale Losgröße, wenn die automatische Losgröße aktiv ist - Setzen Sie den Wert auf 0, um kein Limit zu setzen.
3. Einstellungen für Kauf- und Verkaufsaufträge
Take Profit (in Punkten)
Stop Loss (in Punkten)
Verfallszeit für Aufträge (in Minuten)
Offset in Punkten für den Einstieg - positiv bei Aufwärtsbewegungen, negativ bei Abwärtsbewegungen.
Mindestabstand zwischen den Aufträgen (in Punkten)
Kommentar zur Order - Wird für die Verwaltung von Kauf-/Verkaufsaufträgen verwendet.
4. Scalper Machine Parameter
Scalper Machine aktiv - Zum Aktivieren auf true setzen.
Scalper Raumgröße (in Punkten)
Scalper Level (Prozent) - Basiert auf der Scalper Room Size.
Scalper-Nachlaufschwelle (in Prozent) - Basiert auf der Scalper-Raumgröße.
Break-even-Trigger (in Punkten, 0 = deaktiviert)
SL-Abstand vom Triggerpreis (in Punkten)
5. Betriebszeiteinstellungen
Aktivieren Sie den Handel nur innerhalb der erlaubten Zeitspanne
Pending Orders außerhalb der erlaubten Zeit löschen
Schließen von offenen Positionen außerhalb der erlaubten Zeit
Beginn und Ende der Handelszeiten
Aktivieren Sie eingeschränkte Handelszeiten
Automatische Handelsschließung am Freitag aktivieren - Setzen Sie diese Option auf true, um den Handel zu einer bestimmten Zeit zu schließen.
6. Panel "Jetzt handeln
Panel beim Anhängen von EA anzeigen - Setzen Sie diese Option auf true, um das Panel anzuzeigen.
Vertikale Position des Panels - Einstellen, um nach oben/unten zu gehen.
Horizontale Position des Panels - Einstellen, um nach links/rechts zu verschieben.


Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein Werkzeug für den automatisierten Handel und birgt Risiken. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung zu testen und sicherzustellen, dass die Einstellungen mit Ihrer Strategie übereinstimmen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bewertungen 5
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.08.06 01:43 
 

.

Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.06.18 13:54 
 

Good EA!

alitetx
356
alitetx 2025.06.11 16:08 
 

Gefällt mir. Läuft bei mir seit knapp zwei Monaten auf den realen Accounts. Macht seine zwei bis vier meist profitable Trades am Tag. Auf den Backtest kann man sich größtenteils verlassen.

Empfohlene Produkte
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
Antwort auf eine Rezension