Happy Nation MT5

Der EA wird zukünftige Updates erhalten, um neue strukturelle Veränderungen im Ökosystem des australischen Dollar-Marktes zu berücksichtigen.

HappyNation EA priorisiert die Kapitalerhaltung durch mehrere Schichten des Schutzes. Obwohl der EA eineoptionale Positionsskalierungsfunktion für eine verbesserte Erholung enthält, ist diese vollständig kontrollierbar und kann deaktiviert werden. Alle Risikoparameter sind transparent und anpassbar, meine bevorzugten Eingaben sind im EA enthalten (SETFILES), aber Sie können Ihr maximales Engagement, die Erholungsniveaus und die Drawdown-Grenzen selbst bestimmen.Nichts ist versteckt, nichts läuft ins Leere. MAX Holding ist AKTIVIERT!

STRATEGIE-ÜBERSICHT



Multi-Timeframe-Signalanalyse , optimiert für M30-Charts ErkenntPreisausdehnungen mit hohem Momentum , gefolgt von einer potenziellen Mittelwertumkehr Bestätigt Einstiege mit Hilfe einerproprietären Analyse der Kerzenstruktur und der Erkennung von Momentum-Anomalien Intelligente Filterung vermeidet minderwertige Marktbedingungen EingebautesAdaptive Recovery System für Drawdown-Management





SCHLÜSSEL-FILTER & AUSFÜHRUNGSSCHUTZ

Signal-Erkennung

Signal-Empfindlichkeit: Einstellbare Auslöseschwelle für Volatilitätsbedingungen

Einstiegsbestätigung: Doppelte Bestätigungslogik ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )

Trend-Ausrichtung: Anpassbarer Trendfilter ( TrendPeriod )

Momentum & Volatilität

Momentum-Spitzen: Proprietärer Schwankungsdetektor ( MomentumFactor , MomentumLookback )

Tägliche Range-Kontrolle: Min/Max-Bereichsfilter ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )

Preiszonen-Filter: Logik für die Nähe von Schlüsselzonen ( ZoneLookback , ZoneProximity )

Risiko & Schutz

Spread-Schutz: Filtert Bedingungen mit hoher Spanne ( MaxSpreadPips )

Haltezeitlimit: Automatische Positionsverwaltung für Swaps ( MaxHoldingHours )

Tägliche DD-Obergrenze: Dollar-basierte Verlustbegrenzung ( MaxAllowedDDDollars )

Nachrichten-Sperre: Optionaler Schutz vor wichtigen Nachrichten ( NewsBlockBefore/AfterHours )

Gewinn-Management

Single Trade TP: Individueller Take-Profit ( SingleTP_Pips )

Basket TP: Kombinierter Multi-Trade TP ( BasketTP_Pips )

Jeder-Gewinn-Modus: Optionale sofortige Schließung beim ersten Gewinn

Adaptive Erholung

Intelligente Mittelwertbildung: Intelligente Erholungsabstände ( BaseRecoveryStep )

Adaptive Schritte: Progressive Abstandsskalierung ( RecoveryAdaptFactor )

Wiederherstellungs-Verzögerung: Zeitlücke zwischen Rettungseinträgen

Los-Skalierung: Optionales Positionswachstum ( ScalingFactor )

Losgrößenbestimmung

Festes Los: Manuell ( BaseLotSize )

Automatisches Los: Gleichgewichtsbasierte dynamische Größenbestimmung ( BalancePerLot )